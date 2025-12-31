quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τέλη Κυκλοφορίας: Πόσο είναι το πρόστιμο αν πληρώσω καθυστερημένα; – Δεν θα δοθεί παράταση

ΤΕΤΑΡΤΗ | 31.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
teli-kykloforias-poso-einai-to-prostimo-an-pliroso-kathysterimena-den-tha-dothei-paratasi-742275

Σήμερα λήγει η προθεσμία καταβολής των τελών κυκλοφορίας τι συμβαίνει όμως για όσους δεν καταφέρουν να πληρώσουν το ποσό;

Η προθεσμία πληρωμής για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 είναι η 31 Δεκεμβρίου 2025 και αφορά πάνω από 5 εκατ. ιδιοκτήτες. Αν δεν θέλεις/μπορείς να τα καταβάλεις, ο εναλλακτικός νόμιμος δρόμος είναι δήλωση ακινησίας (κατάθεση πινακίδων) — αλλιώς θεωρείται ότι το όχημα κυκλοφορεί και τα τέλη οφείλονται. Ιδανικά, θα πρέπει να κινηθείτε γρήγορα, διότι δεν προβλέπεται κάποια παράταση φέτος.

Πρόστιμα καθυστέρησης – τι ισχύει φέτος

Αν για κάποιο λόγος δεν καταβληθεί το ποσό, η πληρωμή μετά την 31/12/2025 επιβαρύνεται ως εξής:

  • +25% αν εξοφλήσεις έως 31/1/2026

  • +50% αν εξοφλήσεις μέσα στον Φεβρουάριο 2026

  • +100% (διπλασιασμός) από 1/3/2026 και έπειτα, ή σε περίπτωση μερικής ή μη εξόφλησης

Παράδειγμα: αν οφείλεις 200 €, πληρωμή τον Ιανουάριο → 250 €· τον Φεβρουάριο → 300 €· από Μάρτιο και μετά → 400 €.

Ωστόσο ακόμα προλαβαίνεις και παρακάτω παραθέτουμε τους τρόπους που μπορεί να γίνει αυτό άμεσα, μέσω διαδικτύου

Πού βρίσκω το ειδοποιητήριο

Υπάρχουν δύο τρόποι:

A. Από το myCar με κωδικούς TaxisNet

 

Συνδέεσαι → επιλέγεις την ενότητα Τελών Κυκλοφορίας → κατεβάζεις/εκτυπώνεις το ειδοποιητήριο (φέρει QR code και κωδικό πληρωμής).

B. Χωρίς σύνδεση (άμεση αναζήτηση ειδοποιητηρίου)

  1. Πατάς «Είσοδο στην Εφαρμογή»

  2. Συμπληρώνεις ΑΦΜ

  3. Συμπληρώνεις αριθμό κυκλοφορίας

  4. Επιλέγεις Εκτύπωση για να εμφανιστεί το ειδοποιητήριο

Πώς πληρώνω – όλες οι επιλογές

  • Web/Mobile banking: εισάγεις τον κωδικό πληρωμής ή σαρώνεις το QR code από το ειδοποιητήριο.

  • Τράπεζα/ΕΛΤΑ: στο ταμείο ή σε ΑΤΜ με χρήση QR code.

Σημείωση: το ειδοποιητήριο δεν είναι τιμολόγιο· είναι «εντολή πληρωμής». Φύλαξέ το έως την οριστική εξόφληση.

Πώς υπολογίζονται τα Τέλη 2026

Οι συντελεστές δεν αλλάζουν σε σχέση με πέρυσι. Ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ανά ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα:

Οχήματα έως 31.10.2010 → Υπολογισμός με κυβισμό

  • 0–300 cc: 22 €

  • 301–785 cc: 55 €

  • 786–1.071 cc: 120 €

  • 1.072–1.357 cc: 135 €

  • 1.358–1.548 cc: 255 € (2006–2010) / 240 € (2001–2005) / 225 € (έως 2000)

  • 1.549–1.738 cc: 280 € (2006–2010) / 265 € (2001–2005) / 250 € (≤2000)

  • 1.739–1.928 cc: 320 € (2006–2010) / 300 € (2001–2005) / 280 € (≤2000)

  • 1.929–2.357 cc: 690 € (2006–2010) / 630 € (2001–2005) / 615 € (≤2000)

  • 2.358–3.000 cc: 920 € (2006–2010) / 840 € (2001–2005) / 820 € (≤2000)

  • 3.001–4.000 cc: 1.150 € (2006–2010) / 1.050 € (2001–2005) / 1.025 € (≤2000)

  • 4.001+ cc: 1.380 € (2006–2010) / 1.260 € (2001–2005) / 1.230 € (≤2000)

Τα ποσά διαφοροποιούνται ελαφρά ανά υπο-περίοδο (≤2000, 2001–2005, 2006–10) — δες το μπλοκ πιο πάνω για το σωστό κλιμάκιο.

Οχήματα 1.11.2010–31.12.2020 → Υπολογισμός με CO₂ (€/g/km)

  • 0–90: 0

  • 91–100: 0,90

  • 101–120: 0,98

  • 121–140: 1,20

  • 141–160: 1,85

  • 161–180: 2,45

  • 181–200: 2,78

  • 201–250: 3,05

  • 251+: 3,72

Οχήματα από 1.1.2021 (τρέχον πλαίσιο CO₂, €/g/km)

  • 0–122: 0

  • 123–139: 0,64

  • 140–166: 0,70

  • 167–208: 0,85

  • 209–224: 1,87

  • 225–240: 2,20

  • 241–260: 2,50

  • 261–280: 2,70

  • 281+: 2,85

Απαλλαγή: Μηδενικά τέλη για πολύ «καθαρές» εκπομπές (έως 90 g/km στην περίοδο 2010–2020, έως 122 g/km από 2021 και μετά).

Χρήσιμες συμβουλές πριν πληρώσεις

  • Έλεγξε τα στοιχεία άδειας: κυβισμό ή CO₂ (ανάλογα με το έτος πρώτης ταξινόμησης) για σωστό υπολογισμό.

  • Κράτα το αποδεικτικό εξόφλησης από την τράπεζα/εφαρμογή.

  • Σκέφτεσαι ακινησία; Κάν’ την πριν τη λήξη της προθεσμίας, ειδάλλως χρεώνεσαι τέλη κανονικά.

  • QR code = πιο γρήγορα: αποφεύγεις λάθη σε ψηφία κωδικού πληρωμής.

Τι κρατάμε;

  • Προθεσμία: 31/12/2025 για τα Τέλη 2026.

  • Πληρωμή: web/mobile banking με QR code ή κωδικό, εναλλακτικά τράπεζες/ΕΛΤΑ.

  • Υπολογισμός:

    • Κυβισμός για πρώτες ταξινομήσεις έως 31/10/2010.

    • CO₂ για 1/11/2010–31/12/2020 και για από 1/1/2021 (διαφορετικές κλίμακες).

  • Απαλλαγές: 0 € για έως 90 g/km (2010–20) και έως 122 g/km (από 2021).

  • Πρόστιμα: +25% (έως 31/1/26), +50% (Φεβρ. ’26), +100% από 1/3/26 ή σε μερική/μη εξόφληση.

  • Εναλλακτική: Ακινησία αν δεν θέλεις να πληρώσεις (με κατάθεση πινακίδων).

Tags
#myCAR#ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ#τέλη κυκλοφορίας 2026
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις