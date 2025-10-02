quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τελικά συμφέρει το leasing αν είμαι ιδιώτης ή χάνω χρήματα; – Όλη η αλήθεια

ΠΕΜΠΤΗ | 02.10.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
Το leasing αυτοκινήτου έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο για επαγγελματίες και εταιρείες αλλά και για ιδιώτες.

Πολλοί οδηγοί που θέλουν να αποκτήσουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο βρίσκονται μπροστά στο ερώτημα: να το αγοράσω ή να το πάρω με leasing; Η απάντηση δεν είναι απλή, γιατί εξαρτάται από το πώς βλέπει κανείς το αυτοκίνητο – ως εργαλείο που πρέπει να ανανεώνεται συχνά ή ως περιουσιακό στοιχείο που το κρατάς και το πουλάς όταν θες.

Στην αγορά, πληρώνεις την αξία του αυτοκινήτου (είτε με μετρητά, είτε με χρηματοδότηση) και το αυτοκίνητο γίνεται δικό σου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να το κρατήσεις όσο θέλεις, να το πουλήσεις και να πάρεις πίσω μέρος του κεφαλαίου. Από την άλλη, το leasing λειτουργεί περισσότερο σαν μακροχρόνια ενοικίαση: πληρώνεις ένα μίσθωμα για 3–4 χρόνια, οδηγείς ένα καινούργιο αυτοκίνητο, έχεις μέσα στην τιμή τα έξοδα συντήρησης και ασφάλειας, και στο τέλος το επιστρέφεις ή το εξαγοράζεις.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει κόστος χρήσης, απλώς παρουσιάζεται διαφορετικά. Στην αγορά, το μεγάλο «χαμένο» είναι η απόσβεση – η πτώση της αξίας του αυτοκινήτου με τα χρόνια. Στο leasing, πληρώνεις ουσιαστικά για αυτήν την απόσβεση μέσω των μισθωμάτων, χωρίς όμως να ανησυχείς για μεταπώληση ή άλλα έξοδα. Επίσης, τα επιτόκια χρηματοδότησης για αγορά παίζουν σημαντικό ρόλο, αφού επηρεάζουν το τελικό ποσό που θα δώσεις στην τράπεζα.

Ας δούμε πώς διαμορφώνεται το κόστος σε δύο πραγματικά σενάρια: ένα μικρομεσαίο μοντέλο βενζίνης και ένα ηλεκτρικό.

crossover kia xceed

Παράδειγμα 1 – Μικρό οικογενειακό με αξία 25.000 €

Στην αγορά:

  • Αν χρηματοδοτήσεις το ποσό με επιτόκιο 6% για 4 χρόνια, το συνολικό κόστος αποπληρωμής φτάνει περίπου τα 31.600 €.
  • Μετά από 4 χρόνια, η αξία μεταπώλησης θα έχει πέσει περίπου στο 60%, δηλαδή θα πουλήσεις το αυτοκίνητο γύρω στα 15.500 €.
  • Άρα το καθαρό κόστος χρήσης είναι 16.100 € στην 4ετία ή περίπου 4.025 €/χρόνο.

Στο leasing:

  • Με μια προκαταβολή 3.000 € και μίσθωμα 350 € το μήνα, το συνολικό κόστος στα 4 χρόνια είναι 19.800 €.
  • Στην τιμή περιλαμβάνονται ασφάλεια, service και τέλη κυκλοφορίας.
  • Ουσιαστικά, πληρώνεις περίπου 4.950 €/χρόνο

Η διαφορά είναι μικρή, με την αγορά να βγαίνει οριακά φθηνότερη, αλλά με το leasing να κερδίζεις σε σιγουριά και άνεση.

Παράδειγμα 2 – Ηλεκτρικό με αξία 40.000 €

Στην αγορά:

  • Με επιτόκιο 5% για 4 χρόνια, η αποπληρωμή φτάνει περίπου τις 48.600 €.
  • Μετά την 4ετία, το αυτοκίνητο θα έχει χάσει πάνω από 50% της αξίας του, άρα θα πουληθεί γύρω στις 20.000 €.
  • Το καθαρό κόστος είναι 28.600 €, δηλαδή 7.150 €/χρόνο.

Στο leasing:

  • Με προκαταβολή 5.000 € και μίσθωμα 550 € το μήνα, το συνολικό κόστος είναι 31.400 €.
  • Το ετήσιο κόστος βγαίνει περίπου 7.850 €, αρκετά κοντά στην αγορά, αλλά χωρίς ρίσκο μεταπώλησης, που στα ηλεκτρικά είναι μεγάλο λόγω της γρήγορης τεχνολογικής εξέλιξης.

Συμπέρασμα

Από τα παραδείγματα φαίνεται ότι το leasing είναι ακριβότερο από την αγορά αυτοκινήτου – συνήθως η διαφορά είναι μερικές εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο. Η διαφορά όμως είναι στο τι παίρνεις: με την αγορά κρατάς το αυτοκίνητο και αναλαμβάνεις το ρίσκο της μεταπώλησης, με το leasing έχεις πάντα καινούργιο αυτοκίνητο και δεν σε απασχολεί τίποτα.

Το πιο βασικό, είναι πως παραπάνω δεν έχουν υπολογιστεί τα κόστη τελών κυκλοφορίας, ασφάλισης, service και αλλαγής ελαστικών στις περιπτώσεις αγοράς αυτοκινήτου, πράγματα που περιλαμβάνονται μέσα στο μίσθωμα του κάθε leasing αυτοκινήτου, δημιουργώντας μια νέα διάσταση ξεγνοιασιάς για όσους το επιλέξουν.

Τι λέει το Autotypos;

Εμείς θα λέγαμε πως εάν προτιμάς να αγοράσεις αντί να κάνεις leasing, η καλύτερη επιλογή είναι να κοιτάξεις τις αγγελίες μεταχειρισμένων και να βρεις ένα σχετικά καινούργιο αυτοκίνητο 3-5 ετών, όπου ο πρώτος ιδιοκτήτης έχει «φάει το μεγάλο χτύπημα» της μεταπωλητικής αξίας, και μπορείς να πάρεις αυτοκίνητα με λίγα χιλιόμετρα αλλά χαμηλή τιμή αγοράς.

Τι κρατάμε;

  • Αν θες νέο αυτοκίνητο κάθε 4 χρόνια και δεν σε ενδιαφέρει η μεταπώληση, το leasing έχει νόημα.
  • Αν θες να κρατήσεις το αυτοκίνητο για πολλά χρόνια, η αγορά παραμένει πιο οικονομική.
  • Η απόσβεση είναι το στοιχείο που καθορίζει ποιος κερδίζει στη σύγκριση.
  • Στα ηλεκτρικά, το leasing «καλύπτει» το ρίσκο της πτώσης αξίας μεταπώλησης.
  • Σε κάθε περίπτωση, πριν αποφασίσεις, μέτρα τα νούμερα στη δική σου τσέπη και όχι μόνο τη μηνιαία δόση.

Tags
#Leasing
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
