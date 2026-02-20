quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τέλος οι εκτροπές – Ελεύθερη η Αττική Οδός ενόψει τριημέρου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20.02.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
telos-oi-ektropes-eleftheri-i-attiki-odos-enopsei-triimerou-719468

Η Αττική Οδός επιστρέφει σε πλήρη λειτουργία, δίνοντας ουσιαστική ανάσα στους οδηγούς που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στο επερχόμενο τριήμερο.

Μετά από ένα διάστημα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω βαριάς συντήρησης, ο αυτοκινητόδρομος παραδίδεται ξανά χωρίς περιορισμούς, επαναφέροντας τη γνώριμη ταχύτητα και ρευστότητα μετακίνησης.

Η άρση των ρυθμίσεων αφορά το σύνολο του άξονα και έρχεται έπειτα από απόφαση της Τροχαίας, με τα έργα στη σήραγγα Λιοσίων να ολοκληρώνονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Από το πρωί της Παρασκευής στις 06:00, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά σε όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου, χωρίς εκτροπές ή περιορισμούς λωρίδων. Για τους τακτικούς χρήστες της Αττικής Οδού, η διαφορά είναι άμεση και πρακτική. Οι καθυστερήσεις που δημιουργούσαν τα εργοτάξια, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής, αποτελούσαν σταθερό παράγοντα επιβάρυνσης του χρόνου μετακίνησης. Σε περιόδους αυξημένης εξόδου, όπως ένα τριήμερο, το αποτύπωμα ήταν ακόμη μεγαλύτερο, επηρεάζοντας τόσο την έξοδο από το λεκανοπέδιο όσο και τις ενδοαστικές μετακινήσεις.

Η προσωρινή παύση των έργων λειτουργεί λοιπόν διπλά. Από τη μία πλευρά εξυπηρετεί τους εκδρομείς που εγκαταλείπουν την πόλη, από την άλλη αποσυμφορεί την καθημερινή κυκλοφορία όσων παραμένουν εντός Αττικής. Η πλήρης διαθεσιμότητα λωρίδων, σε συνδυασμό με τη λειτουργία όλων των σημείων χωρίς περιορισμούς, αποκαθιστά την επιχειρησιακή ικανότητα του δρόμου στο 100%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο διασφάλισης υποδομών και οδικής  ασφάλειας. Πρόκειται για παρεμβάσεις υψηλής τεχνικής απαίτησης, που δεν είναι ορατές στον οδηγό αλλά επηρεάζουν άμεσα το επίπεδο ασφάλειας και λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου σε βάθος χρόνου. Με άλλα λόγια, η προσωρινή ταλαιπωρία αποτελεί επένδυση στη μακροχρόνια αξιοπιστία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αττική Οδός

Στην πράξη όμως, το timing της άρσης δεν θα μπορούσε να είναι πιο κομβικό. Το συγκεκριμένο τριήμερο παραδοσιακά συνοδεύεται από αυξημένη έξοδο προς εθνικές οδούς, λιμάνια και περιφερειακούς προορισμούς. Η απουσία εργοταξιακών περιορισμών στην Αττική Οδό μειώνει τον κίνδυνο συμφόρησης σε κομβικά σημεία σύνδεσης, όπως οι κόμβοι προς Ελευσίνα και αεροδρόμιο. Για τον μέσο οδηγό, η διαφορά μεταφράζεται σε κάτι πολύ απλό αλλά ουσιαστικό. Λιγότερος χρόνος στο τιμόνι, πιο προβλέψιμη διαδρομή, μικρότερο άγχος. Σε μια πόλη όπου η μετακίνηση συχνά μετατρέπεται σε δοκιμασία υπομονής, ακόμη και μια προσωρινή επιστροφή στην κανονικότητα αποκτά ιδιαίτερη αξία.

Το ενδιαφέρον βέβαια θα μεταφερθεί στην επόμενη φάση, όταν οι εργασίες επανεκκινήσουν. Εκεί θα φανεί ο βαθμός προγραμματισμού και ο τρόπος διαχείρισης ώστε να περιοριστεί το αποτύπωμα στην κυκλοφορία. Για την ώρα πάντως, το μήνυμα είναι σαφές. Ο δρόμος λειτουργεί κανονικά και το τριήμερο ξεκινά χωρίς το γνώριμο “πονοκέφαλο” των εκτροπών.

Λεωφόρος Κύμης

Τι κρατάμε

Πλήρης άρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αττική Οδό
• Ολοκλήρωση εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων
• Σημαντική αποσυμφόρηση ενόψει τριημέρου
• Προσωρινή παύση έργων με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Αττική Οδός
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

otan-ta-elastika-gernane-giati-emfanizoun-rogmes-sto-pelma-kai-ti-boreis-na-kaneis-gia-afto-793462

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

18.02.2026

Όταν τα ελαστικά γερνάνε: Γιατί  εμφανίζουν ρωγμές στο πέλμα και τι μπορείς να κάνεις για αυτό  
pos-dilono-allagi-chromatos-an-vapso-to-aftokinito-mou-poio-einai-to-prostimo-an-den-to-kano-793172

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

16.02.2026

Πώς δηλώνω αλλαγή χρώματος αν βάψω το αυτοκίνητο μου; – Ποιο είναι το πρόστιμο αν δεν το κάνω;
giati-oi-yalokatharistires-afinoun-grammes-sto-parbriz-kai-giati-den-ftaine-panta-aftoi-792447

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

14.02.2026

Γιατί οι υαλοκαθαριστήρες αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ και γιατί δεν «φταίνε» πάντα αυτοί
diploma-aftokinitou-sta-posa-lathi-kovomai-stis-exetaseis-odigisis-793046

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

14.02.2026

Δίπλωμα αυτοκινήτου: Στα πόσα λάθη κόβομαι στις εξετάσεις οδήγησης;
poso-einai-to-prostimo-an-den-leitourgoun-ta-piso-fota-chaneis-kai-to-diploma-792944

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

13.02.2026

Πόσο είναι το πρόστιμο αν δεν λειτουργούν τα πίσω φώτα; – Χάνεις και το δίπλωμα
ti-allo-boro-na-odigiso-me-diploma-aftokinitou-792921

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

13.02.2026

Τι άλλο μπορώ να οδηγήσω με δίπλωμα αυτοκινήτου;

Πρόσφατες Ειδήσεις