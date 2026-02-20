Τέλος οι εκτροπές – Ελεύθερη η Αττική Οδός ενόψει τριημέρου

Η Αττική Οδός επιστρέφει σε πλήρη λειτουργία, δίνοντας ουσιαστική ανάσα στους οδηγούς που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στο επερχόμενο τριήμερο.

Μετά από ένα διάστημα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω βαριάς συντήρησης, ο αυτοκινητόδρομος παραδίδεται ξανά χωρίς περιορισμούς, επαναφέροντας τη γνώριμη ταχύτητα και ρευστότητα μετακίνησης.

Η άρση των ρυθμίσεων αφορά το σύνολο του άξονα και έρχεται έπειτα από απόφαση της Τροχαίας, με τα έργα στη σήραγγα Λιοσίων να ολοκληρώνονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Από το πρωί της Παρασκευής στις 06:00, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά σε όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου, χωρίς εκτροπές ή περιορισμούς λωρίδων. Για τους τακτικούς χρήστες της Αττικής Οδού, η διαφορά είναι άμεση και πρακτική. Οι καθυστερήσεις που δημιουργούσαν τα εργοτάξια, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής, αποτελούσαν σταθερό παράγοντα επιβάρυνσης του χρόνου μετακίνησης. Σε περιόδους αυξημένης εξόδου, όπως ένα τριήμερο, το αποτύπωμα ήταν ακόμη μεγαλύτερο, επηρεάζοντας τόσο την έξοδο από το λεκανοπέδιο όσο και τις ενδοαστικές μετακινήσεις.

Η προσωρινή παύση των έργων λειτουργεί λοιπόν διπλά. Από τη μία πλευρά εξυπηρετεί τους εκδρομείς που εγκαταλείπουν την πόλη, από την άλλη αποσυμφορεί την καθημερινή κυκλοφορία όσων παραμένουν εντός Αττικής. Η πλήρης διαθεσιμότητα λωρίδων, σε συνδυασμό με τη λειτουργία όλων των σημείων χωρίς περιορισμούς, αποκαθιστά την επιχειρησιακή ικανότητα του δρόμου στο 100%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο διασφάλισης υποδομών και οδικής ασφάλειας. Πρόκειται για παρεμβάσεις υψηλής τεχνικής απαίτησης, που δεν είναι ορατές στον οδηγό αλλά επηρεάζουν άμεσα το επίπεδο ασφάλειας και λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου σε βάθος χρόνου. Με άλλα λόγια, η προσωρινή ταλαιπωρία αποτελεί επένδυση στη μακροχρόνια αξιοπιστία.

Στην πράξη όμως, το timing της άρσης δεν θα μπορούσε να είναι πιο κομβικό. Το συγκεκριμένο τριήμερο παραδοσιακά συνοδεύεται από αυξημένη έξοδο προς εθνικές οδούς, λιμάνια και περιφερειακούς προορισμούς. Η απουσία εργοταξιακών περιορισμών στην Αττική Οδό μειώνει τον κίνδυνο συμφόρησης σε κομβικά σημεία σύνδεσης, όπως οι κόμβοι προς Ελευσίνα και αεροδρόμιο. Για τον μέσο οδηγό, η διαφορά μεταφράζεται σε κάτι πολύ απλό αλλά ουσιαστικό. Λιγότερος χρόνος στο τιμόνι, πιο προβλέψιμη διαδρομή, μικρότερο άγχος. Σε μια πόλη όπου η μετακίνηση συχνά μετατρέπεται σε δοκιμασία υπομονής, ακόμη και μια προσωρινή επιστροφή στην κανονικότητα αποκτά ιδιαίτερη αξία.

Το ενδιαφέρον βέβαια θα μεταφερθεί στην επόμενη φάση, όταν οι εργασίες επανεκκινήσουν. Εκεί θα φανεί ο βαθμός προγραμματισμού και ο τρόπος διαχείρισης ώστε να περιοριστεί το αποτύπωμα στην κυκλοφορία. Για την ώρα πάντως, το μήνυμα είναι σαφές. Ο δρόμος λειτουργεί κανονικά και το τριήμερο ξεκινά χωρίς το γνώριμο “πονοκέφαλο” των εκτροπών.

Τι κρατάμε

• Πλήρης άρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αττική Οδό

• Ολοκλήρωση εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων

• Σημαντική αποσυμφόρηση ενόψει τριημέρου

• Προσωρινή παύση έργων με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων