Θολώνει το παρμπρίζ: Ποια ρύθμιση του κλιματισμού χρειάζεσαι;

Λίγη βροχή, χαμηλή θερμοκρασία και δύο επιβάτες αρκούν για να περιοριστεί η ορατότητα μέσα σε λίγα λεπτά. Η λύση βρίσκεται στον σωστό συνδυασμό των ρυθμίσεων του κλιματισμού, με ένα κουμπί που πολλοί συνδέουν αποκλειστικά με το καλοκαίρι να κάνει τη διαφορά.

Το θολωμένο παρμπρίζ είναι από τις πιο συνηθισμένες ενοχλήσεις στις φθινοπωρινές και χειμερινές μετακινήσεις. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, ξεκινάς και λίγο αργότερα βλέπεις το τζάμι να καλύπτεται από μια λεπτή θαμπάδα. Ανεβάζεις τον ανεμιστήρα, γυρίζεις τη θερμοκρασία, πατάς δύο κουμπιά και περιμένεις. Μερικές φορές καθαρίζει γρήγορα. Άλλες, το πρόβλημα επιμένει ή επιστρέφει μόλις χαμηλώσεις την ένταση. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να φυσάει περισσότερος αέρας. Χρειάζεται να κατευθύνεται στο σωστό σημείο, να μειώνεται η υγρασία μέσα στην καμπίνα και να ζεσταίνεται το κρύο τζάμι. Γι’ αυτό, στη συνηθισμένη περίπτωση που το παρμπρίζ θολώνει από μέσα, ο συνδυασμός είναι συγκεκριμένος: αέρας προς το παρμπρίζ, ζεστή ρύθμιση, ενεργοποιημένο A/C και εισαγωγή εξωτερικού αέρα.

Γιατί θολώνει το παρμπρίζ

Η εξήγηση βρίσκεται στην υγρασία. Ο αέρας της καμπίνας περιέχει υδρατμούς, οι οποίοι αυξάνονται με την αναπνοή των επιβατών, τα βρεγμένα ρούχα, τις ομπρέλες και τα παπούτσια που μεταφέρουν νερό στα πατάκια. Όταν αυτός ο υγρός αέρας έρχεται σε επαφή με το κρύο παρμπρίζ και ψύχεται αρκετά, μέρος των υδρατμών συμπυκνώνεται στην επιφάνειά του. Δημιουργούνται μικροσκοπικά σταγονίδια, τα οποία αντιλαμβανόμαστε ως θάμπωμα. Έτσι εξηγείται γιατί ένα αυτοκίνητο μπορεί να έχει καθαρά τζάμια όταν οδηγείς μόνος σου και να θολώνει γρήγορα μόλις επιβιβαστούν ακόμη τρία άτομα. Αν έξω βρέχει και όλοι μπουν με βρεγμένα μπουφάν, η υγρασία αυξάνεται ακόμη περισσότερο.

Το A/C χρειάζεται και τον χειμώνα

Πολλοί απενεργοποιούν το A/C μόλις πέσει η θερμοκρασία, θεωρώντας ότι χρησιμεύει μόνο για να κρυώνει την καμπίνα. Όμως, ο κλιματισμός μπορεί να αφαιρεί υγρασία από τον αέρα, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν τα τζάμια θολώνουν. Η ενεργοποίηση του A/C δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξεις κρύο αέρα. Μπορείς να έχεις ζεστή ρύθμιση θερμοκρασίας και ταυτόχρονα ενεργοποιημένο κλιματισμό. Ο αέρας αφυγραίνεται καθώς περνά από το σύστημα και στη συνέχεια θερμαίνεται πριν φτάσει στην καμπίνα. Για γρήγορο ξεθάμπωμα, επίλεξε τη λειτουργία με το σύμβολο του μπροστινού παρμπρίζ, αύξησε την ένταση του ανεμιστήρα και ανέβασε τη θερμοκρασία. Σε πολλά αυτοκίνητα, το πλήκτρο «FRONT» ή «MAX DEFROST» πραγματοποιεί αυτόματα τις απαραίτητες ρυθμίσεις, ενεργοποιώντας την αφύγρανση και κατευθύνοντας τον αέρα στο τζάμι. Αν το αυτοκίνητο διαθέτει απλό χειροκίνητο σύστημα, κάνεις τις επιλογές ξεχωριστά. Δεν υπάρχει κάποιος «μαγικός» αριθμός θερμοκρασίας που λειτουργεί σε όλα τα μοντέλα. Προέχει να φτάνει αρκετός ζεστός, στεγνότερος αέρας στην εσωτερική επιφάνεια του παρμπρίζ.

Το λάθος με την ανακύκλωση

Η ανακύκλωση είναι χρήσιμη όταν θέλεις να περιορίσεις προσωρινά την είσοδο εξωτερικών οσμών ή να κρυώσεις γρηγορότερα μια ζεστή καμπίνα. Όταν όμως τα τζάμια θολώνουν από μέσα, συνήθως χρειάζεται να την απενεργοποιήσεις. Με την ανακύκλωση ενεργή, ο αέρας κυκλοφορεί ξανά μέσα στην καμπίνα και η ανανέωσή του περιορίζεται. Η υγρασία που προσθέτουν οι επιβάτες μπορεί έτσι να διατηρεί το πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν ο συμπιεστής του κλιματισμού δεν λειτουργεί. Επίλεξε λοιπόν εισαγωγή εξωτερικού αέρα. Σε αρκετά μοντέλα, η ανακύκλωση απενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιήσεις το μέγιστο ξεθάμπωμα. Μόλις καθαρίσει το τζάμι, μπορείς να μειώσεις την ένταση του ανεμιστήρα ή να επιστρέψεις στην αυτόματη λειτουργία, παρακολουθώντας αν επανεμφανίζεται η θαμπάδα.

Αν το θάμπωμα βρίσκεται απ’ έξω;

Δεν θολώνει πάντοτε η εσωτερική πλευρά του παρμπρίζ. Σε ζεστό και υγρό περιβάλλον, ο πολύ κρύος αέρας του κλιματισμού μπορεί να ψύξει τόσο το τζάμι ώστε να σχηματιστεί υγρασία στην εξωτερική επιφάνειά του. Ένας απλός τρόπος να το διαπιστώσεις είναι να ενεργοποιήσεις τους υαλοκαθαριστήρες. Αν η θαμπάδα απομακρύνεται με το πέρασμά τους, βρίσκεται απ’ έξω. Σε αυτή την περίπτωση, ανέβασε λίγο τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και περιόρισε τον πολύ κρύο αέρα που κατευθύνεται προς το παρμπρίζ. Η έντονη ψύξη του τζαμιού μπορεί να συντηρεί το φαινόμενο.

Πότε χρειάζεται έλεγχος

Αν το παρμπρίζ θολώνει συνεχώς παρά τις σωστές ρυθμίσεις, αξίζει να αναζητήσεις την αιτία. Βρεγμένα πατάκια, υγρασία στη μοκέτα, πιθανή εισροή νερού ή ένα πολύ βρόμικο φίλτρο καμπίνας που περιορίζει την παροχή αέρα μπορούν να δυσκολεύουν το ξεθάμπωμα. Χρήσιμος είναι και ο καλός καθαρισμός της εσωτερικής επιφάνειας του τζαμιού. Σκόνη, καπνός και λιπαρά κατάλοιπα δημιουργούν ένα φιλμ που επιβαρύνει την ορατότητα, ιδιαίτερα τη νύχτα. Το πρόχειρο σκούπισμα με το χέρι συχνά αφήνει γραμμές και δεν αντιμετωπίζει την υγρασία που προκαλεί το πρόβλημα. Αν η ορατότητα έχει περιοριστεί σημαντικά, σταμάτησε σε ασφαλές σημείο μέχρι να καθαρίσει το παρμπρίζ. Για το συνηθισμένο εσωτερικό θάμπωμα, κράτησε τον βασικό συνδυασμό: ζεστός αέρας στο τζάμι, A/C ενεργό και ανακύκλωση κλειστή. Λίγες σωστές επιλογές κάνουν περισσότερη δουλειά από έναν ανεμιστήρα που λειτουργεί στο μέγιστο με λάθος ρυθμίσεις.