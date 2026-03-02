Τι δείχνει πραγματικά η ένδειξη θερμοκρασίας κινητήρα και πότε πρέπει να  ανησυχώ; – Παραδείγματα

Πρόκειται για μια από τις πιο γνωστές και κρίσιμες ενδείξεις σε ένα αυτοκίνητο, γνωρίζεις όμως τις μετρά και σε ποιες περιπτώσεις επισημαίνει κίνδυνο;

Σίγουρα έχετε δει εκείνη τη βελόνα με το θερμόμετρο με την κλίμακα μπλε – κόκκινο στον πίνακα οργάνων. Οι περισσότεροι οδηγοί ξέρουν ότι «καλό να μην πάει στο κόκκινο» αλλά σχεδόν κανείς δεν ξέρει ότι είναι και άλλες ενδείξεις ή συμπεριφορές του δείκτη αυτού που μπορούν να δείξουν πρόβλημα.

Ας τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικά:

Δεν μετράει τη θερμοκρασία του κινητήρα

Ο πρώτος μύθος που πρέπει να καταρρίψουμε είναι ότι η ένδειξη στον πίνακα δεν δείχνει τη θερμοκρασία του κινητήρα. Ο αισθητήρας βρίσκεται συνήθως στην κεφαλή των κυλίνδρων (και μετράει τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού, δηλαδή του μείγματος νερού και αντιψυκτικού που κυκλοφορεί μέσα στον κινητήρα.

Αυτή είναι μια έμμεση, αλλά αρκετά αξιόπιστη ένδειξη της θερμικής κατάστασης του κινητήρα.

Πόσο ζεσταίνεται πραγματικά ένας κινητήρας;

Εδώ τα πράγματα γίνονται ενδιαφέροντα. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης αναπτύσσει θερμοκρασίες που θα σοκάριζαν τους περισσότερους οδηγούς:

Ψυκτικό υγρό σε κανονική λειτουργία: 85–105°C

85–105°C Έμβολα και τοιχώματα κυλίνδρων: 200–300°C

200–300°C Κεφαλή κυλίνδρων (εσωτερικά): 150–250°C

150–250°C Βαλβίδες εξαγωγής: 400–700°C

400–700°C Θάλαμοι καύσης κατά την έναυση: 500–2.500°C

500–2.500°C Θερμοκρασία καυσαερίων εξόδου: 400–900°C (ακόμα και 1.000°C σε turbo)

Ο κινητήρας είναι σχεδιασμένος να διαχειρίζεται αυτές τις θερμοκρασίες με τα κράματα αλουμινίου και χάλυβα που χρησιμοποιούνται να αντέχουν πολύ πάνω από 1.000°C, ενώ το λάδι λίπανσης δρα ως θερμικό φράγμα στα κινούμενα μέρη.

Τι σημαίνει το «φυσιολογικό» για τον δικό σας κινητήρα;

Κάθε κινητήρας έχει τη δική του θερμοκρασία λειτουργίας, που καθορίζεται κυρίως από τον θερμοστάτη, μια βαλβίδα που ανοίγει όταν φτάσει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και επιτρέπει στο ψυκτικό να κυκλοφορήσει στο κύκλωμα ψύξης.

Θερμοστάτης 82°C: ανοίγει στους 82°C, κανονική λειτουργία ~88–95°C

ανοίγει στους 82°C, κανονική λειτουργία ~88–95°C Θερμοστάτης 88°C: ανοίγει στους 88°C, κανονική λειτουργία ~95–105°C

ανοίγει στους 88°C, κανονική λειτουργία ~95–105°C Θερμοστάτης 92°C (πιο συνηθισμένος σήμερα): κανονική λειτουργία ~98–110°C

Γιατί οι νεότεροι κινητήρες λειτουργούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες; Επειδή η καύση είναι αποδοτικότερη σε θερμότερο περιβάλλον και έτσι μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές ρύπων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που τα σύγχρονα αυτοκίνητα αποδίδουν καλύτερα.

Πότε πρέπει να ανησυχείτε;

Αφού είδαμε τι είναι φυσιολογικό, ας δούμε τα σήματα που πρέπει να τραβήξουν την προσοχή σας:

Η βελόνα πλησιάζει το κόκκινο – Υπερθέρμανση

Αυτό είναι το σήμα άμεσης επέμβασης. Σταματήστε σε ασφαλές σημείο, σβήστε τον κινητήρα και μην ανοίξετε το καπό αμέσως, το κύκλωμα ψύξης είναι υπό πίεση και μπορεί να δημιουργηθεί διάρρηξη με κίνδυνο σοβαρών εγκαυμάτων. Περιμένετε τουλάχιστον 20–30 λεπτά πριν ελέγξετε τη στάθμη ψυκτικού.

Η βελόνα δεν φτάνει ποτέ στη μέση – Θερμοστάτης

Αντίθετα με ό,τι πιστεύουν πολλοί, αυτό δεν είναι καλό. Σημαίνει πιθανόν χαλασμένο / «κολλημένο» θερμοστάτη που μένει συνέχεις ανοιχτός. Ο κινητήρας δεν φτάνει στη βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας και το αποτέλεσμα είναι αυξημένη κατανάλωση και φθορές στα μηχανικά μέρα.

Η βελόνα ανεβοκατεβαίνει αστάθμητα – Αέρας στο κύκλωμα

Κλασικό σύμπτωμα αέρα στο κύκλωμα ψύξης. Μπορεί επίσης να υποδηλώνει διαρροή ψυκτικού, βλάβη στο φλάντζα κεφαλής ή πρόβλημα στην αντλία νερού. Μη το αγνοήσετε, καθώς αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρές ζημιές

Ξαφνικό «άλμα» της βελόνα στο κόκκινο – Απότομη διαρροή

Αν η βελόνα ανεβεί απότομα στην κόκκινη περιοχή, πιθανόν χάθηκε ψυκτικό μαζικά (ρήξη σωλήνα, χαλασμένο φλάντζα) ή έπαψε να λειτουργεί η αντλία νερού. Σε αυτή την περίπτωση, σβηστέ αμέσως τον κινητήρα. Κάθε λεπτό που συνεχίζει να βρίσκεται το μοτέρ σε λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να σημαίνει χιλιάδες ευρώ ζημιά.

Η ρουτίνα συντήρησης που προστατεύει τον κινητήρα σας

Η πρόληψη είναι πάντα φθηνότερη από την επισκευή. Αυτές είναι οι βασικές συνήθειες που πρέπει να υιοθετήσει κάθε οδηγός: