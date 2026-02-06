Τι είναι η πινακίδα «Μ» και πότε χρειάζεται να τη βγάλεις; – Δες πόσο κοστίζει

Μια πινακίδα που επιτρέπει την κίνηση ενός οχήματος υπό ειδικό καθεστώς, με πάμφθηνα τέλη κυκλοφορίας αλλά δεν αποτελεί «παραθυράκι» – Εξοντωτικά τα πρόστιμα σε περίπτωση κατάχρησης

Όταν ένα όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία, η κυκλοφορία του στον δημόσιο δρόμο απαγορεύεται ρητώς. Ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, όμως χάνει κάθε δικαίωμα νόμιμης μετακίνησης. Υπάρχει, ωστόσο, μια συγκεκριμένη εξαίρεση: η έκδοση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας με πινακίδα «Μ».

Η πινακίδα «Μ» δεν αίρει την ακινησία και πρόκειται για μια αυστηρά περιορισμένη άδεια, που επιτρέπει την κυκλοφορία του οχήματος μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αποκλειστικά για ορισμένους λόγους, όπως αυτοί προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Ποιοι μπορούν να εκδώσουν πινακίδα «Μ»

Δικαίωμα έκδοσης πινακίδας «Μ» έχουν μόνο οι ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων ή δικύκλων που έχουν δηλώσει το όχημά τους σε ψηφιακή ακινησία, προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή των τελών κυκλοφορίας. Η διαδικασία πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ.

Η δυνατότητα αυτή δεν αφορά οχήματα που κυκλοφορούν κανονικά ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά βούληση. Κάθε μετακίνηση πρέπει να εμπίπτει ρητά στους λόγους που ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας.

Για ποιους λόγους επιτρέπεται η κυκλοφορία

Η πινακίδα «Μ» χορηγείται αποκλειστικά για τρεις περιπτώσεις. Πρώτον, για τη μεταφορά του οχήματος σε χώρο απόσυρσης ανακύκλωσης . Δεύτερον, για τη μετακίνηση προς συνεργείο ή ΚΤΕΟ, με σκοπό την επισκευή ή τον τεχνικό έλεγχο. Τρίτον, για την αλλαγή του χώρου στον οποίο φυλάσσεται το όχημα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως μετακίνηση για αναψυχή, ταξίδι ή προσωπικές ανάγκες, δεν επιτρέπεται, θεωρείται αυθαίρετη κυκλοφορία και τιμωρείται πολύ αυστηρά.

Πόσες ημέρες και με ποιο κόστος

Η άδεια κυκλοφορίας με πινακίδα «Μ» μπορεί να χορηγηθεί για έως τρεις ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Οι ημέρες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε συνεχόμενα σε μία φορά είτε σε δύο διαφορετικές περιόδους, χωρίς δυνατότητα τρίτης ενεργοποίησης.

Το κόστος ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά ημέρα για επιβατικό αυτοκίνητο και σε 3 ευρώ ανά ημέρα για δίκυκλο. Το ποσό καταβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου και αφορά μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η κυκλοφορία.

Τι προϋποθέσεις απαιτούνται

Για την έκδοση της πινακίδας «Μ» απαιτείται ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα και πληρωμένο ηλεκτρονικό παράβολο, έστω και για μία ημέρα. Χωρίς τις προϋποθέσεις αυτές, η προσωρινή άδεια δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή και δεν απαιτεί φυσική παρουσία σε υπηρεσία, ωστόσο η ευθύνη για τη σωστή χρήση της άδειας βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη.

Οι κυρώσεις για παράνομη χρήση

Η χρήση της πινακίδας «Μ» εκτός των επιτρεπόμενων περιπτώσεων ισοδυναμεί με αυθαίρετη άρση ακινησίας. Σε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, η παράβαση μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 10.000 ευρώ, καθώς θεωρείται ότι το όχημα κυκλοφορεί χωρίς να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Με απλά λόγια, η πινακίδα «Μ» δεν αποτελεί λύση για περιστασιακή χρήση του αυτοκινήτου, αλλά μια περιορισμένη εξαίρεση για συγκεκριμένες και απολύτως ελεγχόμενες μετακινήσεις.

Τι κρατάμε;