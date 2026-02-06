quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τι είναι η πινακίδα «Μ» και πότε χρειάζεται να τη βγάλεις; – Δες πόσο κοστίζει

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 06.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
ti-einai-i-pinakida-m-kai-pote-chreiazetai-na-ti-vgaleis-des-poso-kostizei-792220

Μια πινακίδα που επιτρέπει την κίνηση ενός οχήματος υπό ειδικό καθεστώς,  με πάμφθηνα τέλη κυκλοφορίας  αλλά δεν αποτελεί «παραθυράκι» – Εξοντωτικά τα πρόστιμα σε περίπτωση κατάχρησης

Όταν ένα όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία, η κυκλοφορία του στον δημόσιο δρόμο απαγορεύεται ρητώς. Ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, όμως χάνει κάθε δικαίωμα νόμιμης μετακίνησης. Υπάρχει, ωστόσο, μια συγκεκριμένη εξαίρεση: η έκδοση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας με πινακίδα «Μ».

Η πινακίδα «Μ» δεν αίρει την ακινησία και  πρόκειται για μια αυστηρά περιορισμένη άδεια, που επιτρέπει την κυκλοφορία του οχήματος μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αποκλειστικά για ορισμένους λόγους, όπως αυτοί προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Τέλη κυκλοφορίας

Ποιοι μπορούν να εκδώσουν πινακίδα «Μ»

Δικαίωμα έκδοσης πινακίδας «Μ» έχουν μόνο οι ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων ή δικύκλων που έχουν δηλώσει το όχημά τους σε ψηφιακή ακινησία, προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή των τελών κυκλοφορίας. Η διαδικασία πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η δυνατότητα αυτή δεν αφορά οχήματα που κυκλοφορούν κανονικά ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά βούληση. Κάθε μετακίνηση πρέπει να εμπίπτει ρητά στους λόγους που ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας.

Για ποιους λόγους επιτρέπεται η κυκλοφορία

Η πινακίδα «Μ» χορηγείται αποκλειστικά για τρεις περιπτώσεις. Πρώτον, για τη μεταφορά του οχήματος σε χώρο απόσυρσης ανακύκλωσης . Δεύτερον, για τη μετακίνηση προς συνεργείο ή ΚΤΕΟ, με σκοπό την επισκευή ή τον τεχνικό έλεγχο. Τρίτον, για την αλλαγή του χώρου στον οποίο φυλάσσεται το όχημα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως μετακίνηση για αναψυχή, ταξίδι ή προσωπικές ανάγκες, δεν επιτρέπεται, θεωρείται αυθαίρετη κυκλοφορία και τιμωρείται πολύ αυστηρά.

Πόσες ημέρες και με ποιο κόστος

Η άδεια κυκλοφορίας με πινακίδα «Μ» μπορεί να χορηγηθεί για έως τρεις ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Οι ημέρες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε συνεχόμενα σε μία φορά είτε σε δύο διαφορετικές περιόδους, χωρίς δυνατότητα τρίτης ενεργοποίησης.

Το κόστος ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά ημέρα για επιβατικό αυτοκίνητο και σε 3 ευρώ ανά ημέρα για δίκυκλο. Το ποσό καταβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου και αφορά μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η κυκλοφορία.

Τι προϋποθέσεις απαιτούνται

Για την έκδοση της πινακίδας «Μ» απαιτείται ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα και πληρωμένο ηλεκτρονικό παράβολο, έστω και για μία ημέρα. Χωρίς τις προϋποθέσεις αυτές, η προσωρινή άδεια δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή και δεν απαιτεί φυσική παρουσία σε υπηρεσία, ωστόσο η ευθύνη για τη σωστή χρήση της άδειας βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη.

Οι κυρώσεις για παράνομη χρήση

Η χρήση της πινακίδας «Μ» εκτός των επιτρεπόμενων περιπτώσεων ισοδυναμεί με αυθαίρετη άρση ακινησίας. Σε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, η παράβαση μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 10.000 ευρώ, καθώς θεωρείται ότι το όχημα κυκλοφορεί χωρίς να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Με απλά λόγια, η πινακίδα «Μ» δεν αποτελεί λύση για περιστασιακή χρήση του αυτοκινήτου, αλλά μια περιορισμένη εξαίρεση για συγκεκριμένες και απολύτως ελεγχόμενες μετακινήσεις.

Τι κρατάμε;

  • Η πινακίδα «Μ» αφορά αποκλειστικά οχήματα σε ψηφιακή ακινησία

  • Επιτρέπει κυκλοφορία έως 3 ημέρες τον χρόνο, με πληρωμή ανά ημέρα

  • Χορηγείται μόνο για  συγκεκριμένες χρήσεις, ΚΤΕΟ ή αλλαγή χώρου φύλαξης

  • Απαιτεί ενεργή ασφάλιση και πληρωμένο ηλεκτρονικό παράβολο

  • Παράνομη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο έως 10.000 €

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
