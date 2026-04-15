Τι είναι ο αριθμός DOT στα ελαστικά; – Πώς βλέπεις πόσο παλιά είναι

Ο αριθμός DOT στα ελαστικά δείχνει μεταξύ άλλων και την ημερομηνία παραγωγής τους. Δες πού βρίσκεται και πώς διαβάζεται σωστά.

Ο αριθμός DOT είναι ένα από τα πιο χρήσιμα στοιχεία που μπορεί να κοιτάξει ένας οδηγός πάνω στο ελαστικό του και ταυτόχρονα ένα από αυτά που οι περισσότεροι αγνοούν. Κι όμως, από εκεί μπορείς να καταλάβεις κάτι πολύ βασικό: πόσο παλιό είναι το λάστιχο που φορά το αυτοκίνητό σου.

Αυτό έχει σημασία γιατί η κατάσταση ενός ελαστικού δεν κρίνεται μόνο από το πέλμα ή από το πόσα χιλιόμετρα έχει γράψει. Παίζει ρόλο και η ηλικία του. Ακόμη και αν ένα λάστιχο δείχνει εξωτερικά καλό ή δεν έχει λιωμένο πέλμα, μπορεί να έχει γεράσει, να έχει σκληρύνει και να μην αποδίδει όπως πρέπει σε φρενάρισμα, βροχή ή υψηλές θερμοκρασίες.

Τι είναι το DOT στα ελαστικά;

Το DOT προέρχεται από το Department of Transportation των ΗΠΑ και είναι ένας κωδικός που υπάρχει στα ελαστικά. Ο πλήρης κωδικός περιλαμβάνει στοιχεία για το εργοστάσιο παραγωγής, τον τύπο και άλλες πληροφορίες κατασκευής, αλλά για τον απλό οδηγό το πιο σημαντικό κομμάτι είναι οι τελευταίοι τέσσερις αριθμοί.

Αυτοί οι τέσσερις αριθμοί αποκαλύπτουν την εβδομάδα και το έτος παραγωγής του ελαστικού.

Πού βρίσκεται ο αριθμός DOT;

Ο αριθμός DOT είναι γραμμένος στο πλαϊνό μέρος του ελαστικού, γνωστό και ως sidewall. Συνήθως ξεκινά με τα γράμματα DOT και μετά ακολουθεί ένας μεγαλύτερος συνδυασμός από γράμματα και αριθμούς.

Το σημείο που σε ενδιαφέρει περισσότερο είναι το τελευταίο τμήμα του κωδικού. Εκεί θα δεις τους 4 αριθμούς της ημερομηνίας παραγωγής.

Χρειάζεται όμως προσοχή σε ένα σημείο: σε πολλά λάστιχα ο πλήρης κωδικός με την ημερομηνία φαίνεται μόνο στη μία πλευρά. Άρα αν δεν τον βρεις εξωτερικά, ίσως χρειαστεί να κοιτάξεις την εσωτερική πλευρά του ελαστικού ή να στρίψεις το τιμόνι για να έχεις καλύτερη πρόσβαση.

Πώς διαβάζεται

Η λογική είναι πολύ απλή.

Οι πρώτοι δύο αριθμοί δείχνουν την εβδομάδα παραγωγής

και οι τελευταίοι δύο το έτος παραγωγής.

Παράδειγμα:

DOT … 1224 σημαίνει ότι το ελαστικό κατασκευάστηκε τη 12η εβδομάδα του 2024

DOT … 3819 σημαίνει ότι κατασκευάστηκε τη 38η εβδομάδα του 2019

Άρα, αν δεις έναν κωδικό όπως 0823, σημαίνει ότι το λάστιχο βγήκε από το εργοστάσιο την 8η εβδομάδα του 2023, δηλαδή περίπου Φεβρουάριο του 2023.

Γιατί έχει σημασία η ηλικία του ελαστικού

Το λάστιχο δεν φθείρεται μόνο όταν κινείται. Φθείρεται και με τον χρόνο. Η θερμοκρασία, ο ήλιος, η υγρασία, οι συνθήκες αποθήκευσης και γενικά η γήρανση του υλικού επηρεάζουν την ελαστικότητά του.

Με τα χρόνια, το ελαστικό μπορεί:

να σκληρύνει

να χάσει μέρος της πρόσφυσής του

να γίνει πιο αδύναμο σε βρεγμένο οδόστρωμα

να εμφανίσει μικρές ρωγμές ή φθορά στα πλαϊνά.

Αυτό σημαίνει ότι δύο λάστιχα με ίδιο πέλμα δεν είναι απαραίτητα το ίδιο καλά, αν το ένα είναι σαφώς πιο παλιό από το άλλο.

Διαβάστε επίσης: Η βασική αλλαγή που πρέπει να κάνεις πριν το ταξίδι στο αυτοκίνητο σου – Πολλοί το ξεχνούν

Από πότε θεωρείται «παλιό» ένα ελαστικό;

Δεν υπάρχει ένας μοναδικός απόλυτος κανόνας που να εφαρμόζεται το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί παίζουν ρόλο η χρήση και οι συνθήκες. Ωστόσο, στην πράξη, πολλοί επαγγελματίες του χώρου αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη προσοχή ελαστικά που έχουν ήδη περάσει τα 5 χρόνια από την παραγωγή τους, ενώ μετά τα 6 με 8 χρόνια χρειάζεται πολύ πιο σοβαρός έλεγχος ή και αντικατάσταση, ανάλογα με την κατάσταση.

Τι να προσέχεις όταν αγοράζεις λάστιχα

Ο έλεγχος του DOT είναι πολύ χρήσιμος και όταν αγοράζεις καινούργια ελαστικά. Όχι επειδή ένα λάστιχο λίγων μηνών είναι πρόβλημα, αλλά επειδή καλό είναι να ξέρεις τι ακριβώς σου τοποθετούν.

Ένα ελαστικό που έχει κατασκευαστεί πρόσφατα είναι γενικά προτιμότερο από ένα που έχει μείνει μεγάλο διάστημα σε αποθήκη, ειδικά αν δεν ξέρεις σε τι συνθήκες αποθηκευόταν.

Άρα, πριν πεις το τελικό «ναι», καλό είναι να ρίχνεις μια ματιά στο DOT. Είναι δικαίωμά σου να ξέρεις τι βάζεις στο αυτοκίνητό σου.

Τι γίνεται αν τα τέσσερα τελευταία ψηφία δεν φαίνονται;

Αν δεν βλέπεις τους 4 αριθμούς:

κοίτα την άλλη πλευρά του ελαστικού

στρίψε τους εμπρός τροχούς για καλύτερη πρόσβαση

ή ζήτησε από βουλκανιζατέρ να στο δείξει.

Πολλοί οδηγοί κοιτούν μόνο την εξωτερική όψη και νομίζουν ότι το λάστιχο δεν έχει κωδικό ημερομηνίας. Συνήθως τον έχει, απλώς δεν φαίνεται από τη μεριά που κοιτάς.

Τι άλλο ελέγχω;

Παρότι ο αριθμός DOT είναι πολύ χρήσιμος, δεν λέει μόνος του όλη την αλήθεια. Ένα ελαστικό πρέπει να ελέγχεται συνολικά.

Δες επίσης:

το βάθος πέλματος

τυχόν ρωγμές

φθορές στα πλαϊνά

ανομοιόμορφη φθορά

παραμορφώσεις ή χτυπήματα.

Ο αριθμός DOT σου λέει πότε φτιάχτηκε. Δεν σου λέει μόνος του σε τι κατάσταση είναι. Για αυτό χρειάζεται πάντα και οπτικός και πρακτικός έλεγχος.

Διαβάστε επίσης: Πόσο πραγματικά κοστίζει σε βενζίνη η λάθος πίεση στα ελαστικά;

Γιατί είναι θέμα ασφάλειας

Τα ελαστικά είναι το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με τον δρόμο. Άρα όταν αγνοείς την ηλικία και την κατάστασή τους, αγνοείς κάτι που επηρεάζει άμεσα:

το φρενάρισμα

το κράτημα

τη συμπεριφορά σε βροχή

και τη συνολική ασφάλεια.

Για αυτό ο DOT δεν είναι μια άχρηστη λεπτομέρεια στο πλάι του ελαστικού. Είναι μια πληροφορία που κάθε οδηγός καλό είναι να ξέρει να διαβάζει.

