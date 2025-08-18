Tι είναι το AdBlue: Πόσο κοστίζει, πως συμπληρώνεις και γιατί δεν θες να σου τελειώσει στις διακοπές σου

Ότι θέλεις να ξέρεις για «μαγικό υγρό» που… δίνει ζωή στους diesel – Γιατί χρησιμοποιείται, πως δουλεύει και τι χρειάζεται να προσέξεις

Τα τελευταία χρόνια, οι οδηγοί ντίζελ αυτοκινήτων έχουν και μια νέα «υποχρέωση» ανεφοδιασμού, πέρα από το καύσιμο: το AdBlue. Πρόκειται για ένα πρόσθετο που σχετίζεται με την τεχνολογία μείωσης ρύπων και η παρουσία του είναι απαραίτητη για να λειτουργεί σωστά ο κινητήρας σε πολλά σύγχρονα μοντέλα που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο ως καύσιμο. Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς είναι το AdBlue, πώς λειτουργεί, πού χρησιμοποιείται και τι πρέπει να γνωρίζει ο οδηγός για τη χρήση του.

Τι είναι το AdBlue

Το AdBlue δεν είναι καύσιμο, ούτε λιπαντικό. Είναι ένα υγρό διάλυμα που αποτελείται κατά 67,5% από απιονισμένο νερό και κατά 32,5% από ουρία υψηλής καθαρότητας. Δεν είναι τοξικό, δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, όμως μπορεί να διαβρώσει μέταλλα και να αφήσει λευκά κρυσταλλικά σημάδια σε ορισμένες επιφάνειες, αν δεν καθαριστεί. Διατίθεται σε πρατήρια καυσίμων και σε καταστήματα αξεσουάρ αυτοκινήτου, σε συσκευασίες από 5 έως 20 λίτρα, ενώ σε αρκετά πρατήρια, υπάρχει αντλία AdBlue δίπλα στην αντλία πετρελαίου.

Σε ποια οχήματα χρησιμοποιείται

Το AdBlue χρησιμοποιείται σε πετρελαιοκίνητα ΙΧ αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία, που διαθέτουν σύστημα SCR (Selective Catalytic Reduction). Η τεχνολογία αυτή έγινε υποχρεωτική για να πληρούνται οι αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 6. Χωρίς το AdBlue, τα συγκεκριμένα οχήματα δεν θα μπορούσαν να μειώσουν τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx), που είναι από τις πιο επιβλαβείς εκπομπές, με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία AdBlue

Η λειτουργία είναι αρκετά απλή αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική. Το AdBlue αποθηκεύεται σε ξεχωριστό δοχείο στο αυτοκίνητο, διαφορετικό από το ρεζερβουάρ καυσίμου. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί, μικρές ποσότητες AdBlue ψεκάζονται στα καυσαέρια πριν αυτά περάσουν από τον καταλύτη SCR. Εκεί, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, η ουρία διασπάται και παράγεται αμμωνία. Η αμμωνία αντιδρά με τα οξείδια του αζώτου και τα μετατρέπει σε άζωτο και υδρατμούς – δηλαδή σε ουσίες αβλαβείς για την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπομπές ΝΟx μειώνονται έως και 90%, κάνοντας τα ντίζελ αυτοκίνητα πολύ πιο «καθαρά» σε σχέση με το παρελθόν.

Πότε χρειάζεται συμπλήρωμα

Το δοχείο AdBlue έχει χωρητικότητα που διαφέρει ανάλογα με το όχημα (συνήθως από 10 έως 25 λίτρα). Η κατανάλωση του, εξαρτάται από τον κυβισμό, το βάρος και τον τρόπο οδήγησης, αλλά κατά μέσο όρο κυμαίνεται στο 3-5% της κατανάλωσης καυσίμου. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1.000 χιλιόμετρα, ένα αυτοκίνητο μπορεί να χρειαστεί περίπου 1 έως 2 λίτρα AdBlue. Οι κατασκευαστές έχουν προβλέψει ειδική ένδειξη στον πίνακα οργάνων που ειδοποιεί τον οδηγό όταν το επίπεδο του υγρού πέφτει. Συνήθως η προειδοποίηση εμφανίζεται αρκετά νωρίς, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για ανεφοδιασμό. Αν ο οδηγός αγνοήσει τις ενδείξεις και το AdBlue εξαντληθεί, ο κινητήρας δεν θα επανεκκινήσει μετά το σβήσιμο, μέχρι να γίνει συμπλήρωση του υγρού.

Πόσο κοστίζει

Η τιμή του AdBlue είναι σχετικά χαμηλή. Στα πρατήρια, η «χύμα» πώληση από αντλία κοστίζει περίπου 0,50–0,80 ευρώ το λίτρο, ενώ σε συσκευασίες λιανικής η τιμή κυμαίνεται από 1 έως 2 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με τη συσκευασία και τον προμηθευτή. Με δεδομένο ότι η κατανάλωση δεν είναι μεγάλη, το συνολικό ετήσιο κόστος για έναν μέσο οδηγό παραμένει μικρό.

Συμπέρασμα

Το AdBlue αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των οδηγών ντίζελ οχημάτων. Είναι οικονομικό, εύκολο στη χρήση και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της ρύπανσης. Γνωρίζοντας τι είναι και πώς λειτουργεί, ο οδηγός μπορεί να φροντίσει για την έγκαιρη συμπλήρωσή του και να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις. Στην πράξη, το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη προσοχή και έγκαιρος ανεφοδιασμός, ώστε το αυτοκίνητο να συνεχίσει να κινείται απρόσκοπτα και οικολογικά.

Τι να προσέξεις με το AdBlue