Τι είναι το «Σ» στο πίσω τζάμι; – Ποιοι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να το έχουν;

Ένα κεφαλαίο «Σ» στο πίσω παρμπρίζ μπορεί να είναι κάτι σπάνιο αλλά όχι αδύνατο να το δείτε στο δρόμο, τι μπορεί να σημαίνει όμως;

Δεν πρόκειται για διακοσμητικό αυτοκόλλητο ούτε για κάποιο… trend. Είναι ένδειξη ότι το όχημα οδηγείται από ανήλικο οδηγό 17 ετών, στο πλαίσιο της συνοδευόμενης οδήγησης, ενός θεσμού που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Tι είναι η συνοδευόμενη οδήγηση και πώς μπορεί κάποιος να οδηγήσει πριν τα 18

Η νομοθεσία επιτρέπει σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους να ξεκινήσουν κανονικά τη διαδικασία έκδοσης άδειας οδήγησης. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος οδηγός:

παρακολουθεί μαθήματα θεωρίας

συμμετέχει σε πρακτική εκπαίδευση με εκπαιδευτή

δίνει εξετάσεις σήματος και οδήγησης

Αν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία, δεν λαμβάνει πλήρες δίπλωμα, αλλά προσωρινή άδεια συνοδευόμενης οδήγησης, η οποία ισχύει έως τη συμπλήρωση των 18 ετών.

Σε αυτό το διάστημα, ο ανήλικος οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί μόνος του. Η παρουσία συνοδού στο όχημα είναι υποχρεωτική σε κάθε διαδρομή.

Η γονική συναίνεση

Ένα θέμα που είναι κάπως μπερδεμένο αφορά τη γονική συναίνεση για τη διαδικασία αυτή. Ξεκαθαρίζουμε ότι οι κηδεμόνες του ανήλικου που πρόκειται να εκδώσει δίπλωμα δεν χρειάζεται να υπογράψουν κάποιου είδους «έγγραφο συναίνεσης», πρόκειται για με έμμεση διαδικασία, αφού η διαδικασία γίνεται μέσω υπηρεσιών του Δημοσίου που απαιτούν νόμιμο εκπρόσωπο. Ως ανήλικο, ένα 17χρονο δεν μπορεί νομικά να διεκπεραιώσει μόνο του γραφειοκρατικές διαδικασίες

Συνεπώς, είναι η διεκπεραιωτική διαδικασία η οποία συνιστά εμμέσως πλην σαφώς συναίνεση, αφού χωρίς τη συμμετοχή και τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνα δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν οι ενέργειες έκδοσης της προσωρινής αυτής άδειας οδήγησης.

Ποιος μπορεί να είναι συνοδός και τι ευθύνες έχει

Ο συνοδηγός δεν μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Ο νόμος θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και το άτομο αυτό θα πρέπει:

να είναι τουλάχιστον 25 ετών

να διαθέτει άδεια οδήγησης για τουλάχιστον 5 χρόνια

να μην έχει σοβαρές παραβάσεις ή αφαίρεση διπλώματος

να βρίσκεται σε πλήρη ικανότητα οδήγησης (χωρίς αλκοόλ ή ουσίες)

Ο συνοδός έχει ουσιαστικό ρόλο: δεν είναι απλός επιβάτης, αλλά υπεύθυνος να επιβλέπει, να καθοδηγεί και –σε περίπτωση ελέγχου– να φέρει και ο ίδιος ευθύνη. Οι κυρώσεις σε τυχόν παραβάσεις του ΚΟΚ επιβάλλονται επίσης και στον συνοδό, πέρα του οδηγού, με τον δεύτερο να χάνει την προσωρινή άδεια οδήγησης οριστικά και να μπορεί να εκδώσει πλέον δίπλωμα στα 19.

Γιατί είναι υποχρεωτικό το «Σ»

Το γράμμα «Σ» τοποθετείται υποχρεωτικά στο πίσω τζάμι του οχήματος και ενημερώνει τους υπόλοιπους οδηγούς ότι πίσω από το τιμόνι βρίσκεται νέος, ανήλικος οδηγός με προσωρινή άδεια οδήγησης. Ο στόχος είναι διπλός:

να υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση και προσοχή από τους γύρω οδηγούς

να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας

Η απουσία του σήματος, ενώ απαιτείται, μπορεί να επιφέρει διοικητικές κυρώσεις. Με τη συμπλήρωση των 18 ετών, η προσωρινή άδεια μετατρέπεται σε κανονική άδεια οδήγησης, το «Σ» αφαιρείται και ο οδηγός μπορεί πλέον να κινείται χωρίς συνοδό. Σε αυτή τη φάση, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να χρησιμοποιεί το γνωστό «Ν», που αφορά πλέον νέους αλλά πλήρως αδειοδοτημένους αλλά νέους οδηγούς.