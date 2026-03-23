ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τι εισόδημα πρέπει να έχεις για να πάρεις το Fuel Pass; – Αναλυτικά τα κριτήρια

ΔΕΥΤΕΡΑ | 23.03.2026
AutoTypos Team
ti-eisodima-prepei-na-echeis-gia-na-pareis-to-fuel-pass-analytika-ta-kritiria-634649

Δες τα εισοδηματικά κριτήρια για το Fuel Pass. Ποιο είναι το όριο για άγαμους, έγγαμους, οικογένειες με παιδιά και μονογονεϊκά νοικοκυριά.

Το νέο Fuel Pass δεν θα δοθεί χωρίς εισοδηματικά φίλτρα, όμως τα όρια που ανακοινώθηκαν παραμένουν αρκετά υψηλά ώστε να καλύψουν μεγάλο μέρος των οδηγών. Με βάση το πλαίσιο που παρουσιάστηκε, η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει το μέτρο μαζικό, αλλά ταυτόχρονα στοχευμένο σε νοικοκυριά που πιέζονται περισσότερο από το αυξημένο κόστος μετακίνησης.

Η βασική απορία είναι ξεκάθαρη. Μπαίνω ή όχι στα κριτήρια; Παρακάτω συγκεντρώνουμε αναλυτικά τα εισοδηματικά όρια και εξηγούμε ποιοι θεωρείται ότι καλύπτονται από το μέτρο.

Τα βασικά εισοδηματικά όρια για το Fuel Pass

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, τα όρια έχουν ως εξής:

Για άγαμους

Το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 25.000 €.

Για έγγαμους

Το βασικό όριο είναι 35.000 €, με προσαύξηση 5.000 € για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για μονογονεϊκές οικογένειες

Το όριο ξεκινά από 39.000 € και αυξάνεται κατά 5.000 € για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.


Αυτό σημαίνει ότι το Fuel Pass παραμένει ένα μέτρο με αρκετά διευρυμένη βάση, ειδικά σε σχέση με το πώς συνήθως λειτουργούν τέτοιου τύπου επιδοτήσεις.

Δεν αρκεί μόνο το εισόδημα

Αυτό είναι το σημείο που χρειάζεται προσοχή. Το αν είσαι μέσα στο εισοδηματικό όριο δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα πάρεις και το Fuel Pass. Υπάρχουν και πρακτικές προϋποθέσεις που συνδέονται με το όχημα.

Για να εγκριθεί η ενίσχυση:

  • πρέπει να δηλωθεί ένα συγκεκριμένο όχημα
  • το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία
  • πρέπει να είναι ασφαλισμένο
  • δεν πρέπει να οφείλονται τέλη κυκλοφορίας

Επίσης:

  • κάθε φυσικό πρόσωπο δηλώνει ένα μόνο όχημα
  • κάθε όχημα δηλώνεται από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο

Άρα, το εισόδημα είναι το πρώτο φίλτρο, αλλά όχι το μοναδικό.

Πώς θα γίνει η αίτηση

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω της σχετικής πλατφόρμας στο gov.gr, η οποία, όπως ανακοινώθηκε, ανοίγει την επόμενη εβδομάδα. Ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώσει το όχημα για το οποίο ζητά την ενίσχυση και να αποδείξει ότι έχει πάνω σε αυτό είτε ποσοστό συνιδιοκτησίας είτε σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης.

Στη συνέχεια, η επιδότηση θα δοθεί:

  • είτε μέσω ηλεκτρονικής κάρτας
  • είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, αν ο πολίτης δεν διαθέτει smartphone

Πόσα χρήματα δίνει το Fuel Pass

Για να έχει νόημα ο έλεγχος των κριτηρίων, πρέπει να ξέρεις και τι κερδίζεις αν τελικά μπεις στο μέτρο.

Για ΙΧ στην ηπειρωτική Ελλάδα

  • 50 € το δίμηνο με ψηφιακή κάρτα
  • 40 € το δίμηνο χωρίς κάρτα

Για ΙΧ στα νησιά

  • 60 € το δίμηνο με ψηφιακή κάρτα
  • 50 € το δίμηνο χωρίς κάρτα

Για μοτοσυκλέτες στην ηπειρωτική Ελλάδα

  • 30 € το δίμηνο με ψηφιακή κάρτα
  • 25 € το δίμηνο χωρίς κάρτα

Για μοτοσυκλέτες στα νησιά

  • 35 € το δίμηνο με ψηφιακή κάρτα
  • 30 € το δίμηνο χωρίς κάρτα

Τι κρατάμε;

  • Το εισοδηματικό όριο για άγαμους είναι 25.000 €
  • Για έγγαμους είναι 35.000 €, με προσαύξηση 5.000 € ανά παιδί
  • Για μονογονεϊκές οικογένειες είναι 39.000 €, συν 5.000 € για κάθε επιπλέον παιδί
  • Δεν αρκεί μόνο το εισόδημα, καθώς το όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, σε κυκλοφορία και χωρίς οφειλές τελών
  • Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα μέσω gov.gr

