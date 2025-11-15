Τι λέει ο ΚΟΚ για τα τρέιλερ; – Δες τι ισχύει και ποια είναι τα πρόστιμά σε περίπτωση παραβάσεων

Οι αλλαγές στην φιλοσοφία κυκλοφορίας του ρυμουλκούμενο και τι απαιτείται για να είστε νόμιμοι

Τα ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ, μπαγκαζιέρες, τροχόσπιτα κ.λπ.) έχουν πάψει να θεωρούνται απλά «φορτία» και αντιμετωπίζονται πλέον από τη νομοθεσία ως ανεξάρτητα οχήματα. Η νομοθεσία που τα διέπει πηγάζει κυρίως από τις Υπουργικές Αποφάσεις, ενώ ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) καθορίζει τις ποινές και τα πρόστιμα για την μη τήρηση αυτών των προϋποθέσεων.

Ακολουθεί μια αναλυτική επισκόπηση των νομικών απαιτήσεων και των κυρώσεων του Κ.Ο.Κ. για τα τρέιλερ.

1. Προϋποθέσεις για νόμιμη κυκλοφορία

Για να κυκλοφορεί ένα τρέιλερ (κατηγορίας Ο1 έως 750 kg και Ο2 έως 3.500 kg) νόμιμα στους ελληνικούς δρόμους, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες τρεις (3) βασικές προϋποθέσεις:

Άδεια Κυκλοφορίας και Πινακίδα (Υπουργική Απόφαση 2805/2021)

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κάθε ρυμουλκούμενο πρέπει να διαθέτει:

Ξεχωριστή Άδεια Κυκλοφορίας: Να αναγράφει τα δικά του τεχνικά στοιχεία (αριθμό πλαισίου, βάρος, κ.λπ.).

Να αναγράφει τα δικά του τεχνικά στοιχεία (αριθμό πλαισίου, βάρος, κ.λπ.). Ξεχωριστή Κρατική Πινακίδα: Η πινακίδα του τρέιλερ είναι διαφορετική από αυτή του έλκοντος οχήματος. Για τα Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) τρέιλερ, ο αριθμός κυκλοφορίας ξεκινά με τα γράμματα «ΤΤ» (π.χ., ΤΤ-12345).

Υποχρεωτική Ασφάλιση

Το τρέιλερ πρέπει να έχει ξεχωριστό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο για την κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Δεν καλύπτεται πλέον αυτόματα από την ασφάλιση του έλκοντος οχήματος.

Νομιμοποίηση του Κοτσαδόρου

Ο μηχανισμός ρυμούλκησης (κοτσαδόρος) πρέπει να είναι δηλωμένος στην Άδεια Κυκλοφορίας του έλκοντος οχήματος, κατόπιν ελέγχου και έγκρισης από τη Διεύθυνση Μεταφορών.

2. Κυρώσεις του Κ.Ο.Κ. για την Μη Τήρηση των Προϋποθέσεων

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) είναι αυστηρός και προβλέπει ποινές τόσο για τη μη νομιμότητα των εγγράφων όσο και για την ασφάλιση.

Παράβαση Εφαρμοζόμενο Άρθρο ΚΟΚ Πρόστιμα & Ποινές Κυκλοφορία Χωρίς Άδεια/Πινακίδες (Για μη νομιμοποιημένα τρέιλερ) Άρθρο 88 Διοικητικό Πρόστιμο: 300 ευρώ. Ποινή Φυλάκισης: Έως ένα (1) έτος. Αφαίρεση της Άδειας Κυκλοφορίας του έλκοντος οχήματος. Κυκλοφορία Χωρίς Υποχρεωτική Ασφάλιση Άρθρο 89 Διοικητικό Πρόστιμο: Έως 1.000 ευρώ (ανάλογα με τον τύπο οχήματος). Συμπληρωματική: Αφαίρεση πινακίδων και άδειας οδήγησης για 6 μήνες. Μη Δηλωμένος/Παράνομος Κοτσαδόρος (Σταθερού τύπου) Άρθρο 34 Διοικητικό Πρόστιμο: 200 ευρώ. Συμπληρωματική: Αφαίρεση Άδειας Κυκλοφορίας και Πινακίδων για 15 ημέρες. Υπέρβαση Ορίου Μέγιστου Βάρους Άρθρο 34 Πρόστιμο και αφαίρεση Άδειας (ανάλογα με την υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου).

3. Δίπλωμα Οδήγησης για Ρυμούλκηση

Η κατηγορία του διπλώματος που απαιτείται εξαρτάται από το Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος (Μ.Ε.Β.) του συνόλου (αυτοκίνητο + τρέιλερ), όπως αυτό ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ.:

Κατηγορία Διπλώματος Προϋπόθεση (Συνολικό Μ.Ε.Β. Έλκοντος & Ρυμουλκούμενου) Κατηγορία Β Το συνολικό Μ.Ε.Β. δεν υπερβαίνει τα 3.500 κιλά Κατηγορία Β96 Το συνολικό Μ.Ε.Β. είναι μεταξύ 3.500 kg και 4.250 κιλά Κατηγορία ΒΕ Το συνολικό Μ.Ε.Β. υπερβαίνει τα 4.250 κιλά

Σημαντική Ενημέρωση (Νοέμβριος 2025):

Η ειδική προθεσμία για την απλοποιημένη νομιμοποίηση των παλιών τρέιλερ με Ειδικό Σημείωμα Ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) και το ειδικό παράβολο των 200€ έχει λήξει από 31 Δεκεμβρίου 2024. Όποιο τρέιλερ κυκλοφορεί σήμερα χωρίς την κανονική Άδεια Κυκλοφορίας και πινακίδες, κινδυνεύει άμεσα με τις κυρώσεις του Κ.Ο.Κ. (πρόστιμο 300€ και ποινή φυλάκισης).

Εάν το τρέιλερ σας δεν έχει ακόμα νομιμοποιηθεί, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Μεταφορών για την πλήρη διαδικασία ταξινόμησης ως νέο όχημα.

