Τι πρέπει να προσέχουμε όταν πλησιάζουμε σχολεία - Πώς οδηγούμε

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε. Δες τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί γύρω από τα σχολεία για την ασφάλεια των παιδιών.

Μειώνουμε την ταχύτητα σε κάθε περιοχή με σχολείο.

Δεν ακολουθούμε σχολικά λεωφορεία από κοντά, ούτε σταθμεύουμε σε διαβάσεις.

Τα παιδιά κινούνται απρόβλεπτα , άρα απαιτείται διπλή προσοχή.

Προσπερνάμε σχολικά λεωφορεία με πολύ χαμηλή ταχύτητα και απόσταση.

Σεβόμαστε τον σχολικό τροχονόμο και τις οδηγίες του.

Η οδήγηση γύρω από τα σχολεία δεν είναι ποτέ «ρουτίνα»

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οι οδηγοί οφείλουν να έχουν στο μυαλό τους ότι οι δρόμοι γύρω από τα σχολεία δεν μοιάζουν με κανέναν άλλο δρόμο. Η κίνηση είναι πιο απρόβλεπτη, τα παιδιά εμφανίζονται ξαφνικά και οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς.

Αυτό σημαίνει ότι οι αντιδράσεις μας πρέπει να είναι πιο αργές, πιο ήπιες και πιο προσεκτικές. Δεν αρκεί η τυπική τήρηση των κανόνων· χρειάζεται επιπλέον προσαρμογή.

Οι βασικοί κανόνες ασφάλειας γύρω από σχολεία

1. Μειώνουμε την ταχύτητα

Καθώς πλησιάζουμε σε σχολικές περιοχές, η ταχύτητα πρέπει να πέφτει σημαντικά. Ένα παιδί μπορεί να εμφανιστεί από το πουθενά και μόνο η χαμηλή ταχύτητα δίνει χρόνο αντίδρασης.

2. Όχι στάθμευση σε διαβάσεις

Ποτέ δεν παρκάρουμε πάνω σε διαβάσεις πεζών ή μπροστά από σχολικές εισόδους. Έτσι, τα παιδιά έχουν ορατότητα και χώρο να περάσουν τον δρόμο με ασφάλεια.

3. Προσοχή στο απρόβλεπτο

Τα παιδιά δεν αντιδρούν όπως οι ενήλικες. Μπορεί να τρέξουν ξαφνικά για να προλάβουν ένα φίλο ή να κυνηγήσουν μια μπάλα. Ο οδηγός πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να έχει το πόδι «έτοιμο» στο φρένο.

4. Προσοχή στο ύψος των παιδιών

Λόγω ύψους, ένα παιδί μπορεί να «χαθεί» πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο ή κάδο. Η συνεχής παρατήρηση του περιβάλλοντος είναι απαραίτητη.

5. Σχολικά λεωφορεία

Όταν συναντάμε σταθμευμένο σχολικό λεωφορείο, είτε έξω από σχολείο είτε σε κατοικημένη περιοχή, το προσπερνάμε με πολύ χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη απόσταση. Τα παιδιά μπορεί να κατέβουν ή να διασχίσουν τον δρόμο χωρίς προειδοποίηση.

6. Σεβασμός στον σχολικό τροχονόμο

Σε πολλά σχολεία υπάρχει σχολικός τροχονόμος που βοηθά τα παιδιά να διασχίσουν τον δρόμο. Ο ρόλος του είναι καθοριστικός και οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του.

Τι κρατάμε;

Η προσοχή μας πρέπει να είναι διπλή γύρω από τα σχολεία.

Χαμηλή ταχύτητα και σεβασμός στις διαβάσεις είναι απαραίτητα.

Τα παιδιά είναι απρόβλεπτα , άρα οι οδηγοί οφείλουν να είναι προνοητικοί.

Σχολικά λεωφορεία και τροχονόμοι χρειάζονται απόλυτη συνεργασία.

