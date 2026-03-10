Τι πρόστιμο έχει αν βάλω φιμέ κάλυμμα στην πινακίδα;

Η μερική ή ολική απόκρυψη του αριθμού κυκλοφορίας επιφέρει υψηλό πρόστιμο και πρόσθετες διοικητικές κυρώσεις

Μπορεί να είναι θέμα αισθητικής, γιατί κάποιος θέλησε η πινακίδα να συμβαδίζει με το«dark theme» του αυτοκινήτου. Μπορεί ακόμα σκοπίμως να έχουν γίνει παρεμβάσεις ώστε ο αριθμός κυκλοφορίας να μην είναι ευανάγνωστός.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΚΟΚ πλέον είναι πολύ αυστηρός και τα πρόστιμα τσουχτερά.

Αυστηρές κυρώσεις για μη ευανάγνωστες πινακίδες

Η νομοθεσία προβλέπει ότι η πινακίδα κυκλοφορίας πρέπει να είναι πάντοτε καθαρή και απολύτως ευδιάκριτη. Οποιαδήποτε παρέμβαση που αλλοιώνει την αναγνωσιμότητά της —ακόμη και αν γίνεται για λόγους εμφάνισης— θεωρείται παράβαση.

Στις περιπτώσεις όπου η πινακίδα δεν είναι ευκρινής ή έχει υποστεί κάποια μορφή αλλοίωσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο που φτάνει τα 350 ευρώ.

Αν όμως διαπιστωθεί ότι η απόκρυψη έγινε σκόπιμα, για παράδειγμα με τη χρήση φιμέ καλυμμάτων, ειδικών μεμβρανών ή αναδιπλούμενων μηχανισμών, τότε οι κυρώσεις γίνονται αυστηρότερες. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Όταν η παράβαση θεωρείται σοβαρή

Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η παράβαση αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρή. Αν για παράδειγμα χρησιμοποιούνται συσκευές που αποκρύπτουν ενεργά την πινακίδα ή αν διαπιστωθεί χρήση πλαστών πινακίδων, το πλαίσιο των κυρώσεων αυστηροποιείται σημαντικά.

Σε τέτοια περιστατικά το πρόστιμο μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται και ποινικές συνέπειες, με πιθανή ποινή φυλάκισης έως έναν χρόνο.

Τι θεωρείται παράβαση

Ο ΚΟΚ δεν αφορά μόνο τα φιμέ καλύμματα στην πνακίδα. Παράβαση θεωρείται γενικά κάθε ενέργεια που δυσκολεύει την αναγνώριση της πινακίδας. Αυτό μπορεί να είναι η κάλυψή της με αντικείμενα ή ακόμη και με λάσπη, η αλλοίωση των χαρακτήρων της, η χρήση προστατευτικών μεμβρανών που αλλάζουν την ορατότητα υπό γωνία, αλλά και η κυκλοφορία οχήματος χωρίς μία από τις δύο πινακίδες.

Η λογική του νόμου είναι απλή: η πινακίδα πρέπει να είναι πάντα καθαρή, αυθεντική και πλήρως αναγνώσιμη, τόσο από άλλους οδηγούς όσο και από τα συστήματα ελέγχου της κυκλοφορίας.

