Τι σημαίνει η «χελώνα» στο ταμπλό; – Η νέα λυχνία στα αυτοκίνητα που πολλοί δεν ξέρουν

Μια νέα προσθήκη ένδειξης στο ταμπλό την οποία συναντάμαι κυρίως σε σε ηλεκτρικά, υβριδικά αλλά και σε ορισμένα θερμικά αυτοκίνητα

Η χελώνα είναι ένδειξη λειτουργίας περιορισμένης ισχύος (limp mode)

Αφορά κυρίως ηλεκτρικά και υβριδικά , αλλά έχει καταγραφεί και σε θερμικά μοντέλα

Ο οδηγός πρέπει να μειώσει ταχύτητα και να αναζητήσει άμεσα λύση

Η σημασία του συμβόλου

Η εμφάνιση μιας χελώνας στον πίνακα οργάνων αποτελεί πλέον γνώριμη εικόνα σε πολλά ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Πρόκειται για προειδοποίηση ότι το όχημα έχει περάσει σε λειτουργία περιορισμένης ισχύος, με σκοπό να προστατευθεί από πιθανή βλάβη ή να καταφέρει να διανύσει μερικά ακόμη χιλιόμετρα πριν ακινητοποιηθεί εντελώς. Η επιλογή του συμβόλου είναι ενδεικτική: όπως η χελώνα κινείται αργά, έτσι και το αυτοκίνητο περιορίζει τις επιδόσεις του για να φτάσει με ασφάλεια στον προορισμό του ή σε σημείο φόρτισης.

Στα ηλεκτρικά μοντέλα, όπως το Nissan Leaf ή το VW ID.3, η χελώνα εμφανίζεται κυρίως όταν η μπαταρία υψηλής τάσης είναι σχεδόν εξαντλημένη. Σε ορισμένα άλλα, όπως ηλέκτρικά Hyundai και KIA, το ίδιο σύμβολο μπορεί να προκύψει και λόγω υπερθέρμανσης ή δυσλειτουργίας στο σύστημα διαχείρισης ενέργειας.

Παρουσία και στα θερμικά αυτοκίνητα

Αν και η χελώνα έχει ταυτιστεί με τα ηλεκτρικά, υπάρχουν και παραδείγματα θερμικών οχημάτων που εμφανίζουν την ίδια ένδειξη. Παρόμοια και σε αυτά τα μοντέλα, η χελώνα υποδηλώνει ότι η ECU έχει ενεργοποιήσει λειτουργία limp mode, περιορίζοντας την ισχύ για να προστατεύσει τον κινητήρα ή το κιβώτιο ταχυτήτων από μεγαλύτερη ζημιά.

Η εμφάνιση του συμβόλου στα θερμικά αυτοκίνητα δεν είναι καθολική, δεν αφορά όλους τους κατασκευαστές και εμφανίζεται κυρίως σε πρόσφατης κυκλοφορίας μοντέλα, ωστόσο δείχνει ότι η χρήση της χελώνας ως προειδοποίηση, κερδίζει έδαφος πέρα από την ηλεκτροκίνηση.

Πώς πρέπει να αντιδρά ο οδηγός

Είτε σε ηλεκτρικό είτε σε θερμικό αυτοκίνητο, η χελώνα στο ταμπλό είναι σημάδι ότι κάτι συμβαίνει στο όχημα και χρειάζεται άμεση προσοχή. Ο οδηγός πρέπει να μειώσει ταχύτητα, να αποφεύγει έντονες επιταχύνσεις και να κινηθεί αργά μέχρι να βρει σημείο φόρτισης, συνεργείο ή ασφαλή χώρο στάθμευσης. Αν η ένδειξη επανεμφανίζεται χωρίς προφανή λόγο, είναι ένδειξη ότι το όχημα χρειάζεται τεχνικό έλεγχο.

Τι κρατάμε

Η χελώνα στο ταμπλό δηλώνει λειτουργία περιορισμένης ισχύος .

Είναι συχνή σε ηλεκτρικά και υβριδικά , αλλά εμφανίζεται και σε μερικά θερμικά αυτοκίνητα

Στα EVs συνδέεται κυρίως με εξάντληση ή υπερθέρμανση της μπαταρίας

Στα θερμικά μπορεί να αφορά προβλήματα σε κινητήρα, turbo ή αισθητήρες

Σε κάθε περίπτωση απαιτεί άμεση προσοχή και, εάν επιμένει, επίσκεψη σε συνεργείο

