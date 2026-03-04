quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τι σημαίνει η ένδειξη service και μπορώ να την «σβήσω» μόνος μου;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 04.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
ti-simainei-i-endeixi-service-kai-boro-na-tin-sviso-monos-mou-794831

Η προειδοποίηση service εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων για να θυμίσει ότι πλησιάζει η ώρα της προγραμματισμένης συντήρησης. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να «σβηστεί» εύκολα από τον οδηγό, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοηθεί το ίδιο το service

Η ένδειξη «Service» είναι μια από τις πιο συνηθισμένες προειδοποιήσεις που εμφανίζονται στον πίνακα οργάνων των σύγχρονων αυτοκινήτων. Δεν πρόκειται για ένδειξη βλάβης, αλλά για μια υπενθύμιση ότι το όχημα έχει φτάσει στο προκαθορισμένο διάστημα συντήρησης, είτε σε χιλιόμετρα είτε σε χρόνο.

Στα περισσότερα αυτοκίνητα, το σύστημα υπολογίζει πότε πρέπει να γίνει το επόμενο service με βάση δεδομένα όπως τα χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί, τον χρόνο που έχει περάσει από το προηγούμενο service και σε ορισμένες περιπτώσεις τις συνθήκες χρήσης του κινητήρα.

Όταν φτάσει το προκαθορισμένο όριο, η ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα οργάνων για να ενημερώσει τον οδηγό ότι είναι ώρα για συντήρηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι περιλαμβάνει συνήθως το service

Το τακτικό service δεν αφορά μόνο την αλλαγή λαδιών. Στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν βασικό έλεγχο της κατάστασης του αυτοκινήτου.

Συνήθως περιλαμβάνει αντικατάσταση λιπαντικού κινητήρα και φίλτρου λαδιού, έλεγχο ή αλλαγή φίλτρων αέρα και καμπίνας, έλεγχο φρένων, ανάρτησης, μπαταρίας και ελαστικών, καθώς και έλεγχο διαρροών ή άλλων πιθανών φθορών.

Η τακτική συντήρηση είναι κρίσιμη για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα και για την αποφυγή μεγαλύτερων και ακριβότερων προβλημάτων στο μέλλον.

Μπορεί να σβηστεί η ένδειξη;

Στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα η ένδειξη service μπορεί να σβηστεί μετά την πραγματοποίηση της συντήρησης. Σε πολλά μοντέλα αυτό γίνεται μέσω του μενού του πίνακα οργάνων ή με έναν συγκεκριμένο συνδυασμό κουμπιών.

Για παράδειγμα, σε αρκετά αυτοκίνητα η διαδικασία περιλαμβάνει το άναμμα του διακόπτη χωρίς να ξεκινήσει ο κινητήρας και το παρατεταμένο πάτημα ενός κουμπιού στο ταμπλό ή στο τιμόνι μέχρι να αφαιρεθεί η ένδειξη από τον πίνακα οργάνων.


Σε άλλα μοντέλα η διαδικασία γίνεται μέσω του συστήματος infotainment ή απαιτεί διαγνωστικό εξοπλισμό συνεργείου.

Πρέπει να τη σβήσεις αν δεν έχει γίνει service;

Το να αφαιρεθεί η ένδειξη δεν σημαίνει ότι το αυτοκίνητο έχει πραγματικά συντηρηθεί. Προφανώς. Η προειδοποίηση είναι απλώς κάτι που υπενθυμίζει τη συντήρηση.

Αν σβηστεί χωρίς να γίνει το service, απλώς θα σταματήσει να εμφανίζεται η υπενθύμιση, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι στην πραγματική κατάσταση του κινητήρα ή των εξαρτημάτων.

Για αυτόν τον λόγο, η αφαίρεση της ένδειξης πρέπει να γίνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης.

Πότε εμφανίζεται

Το διάστημα μεταξύ των service διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον κινητήρα. Σε πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα το service προγραμματίζεται κάθε ~15.000 χιλιόμετρα ή μία φορά τον χρόνο.

Σε ορισμένα μοντέλα υπάρχει και σύστημα «flexible service», το οποίο προσαρμόζει το διάστημα συντήρησης ανάλογα με τη χρήση του αυτοκινήτου.

Τι κρατάμε

• Η ένδειξη «Service» είναι υπενθύμιση συντήρησης, όχι ένδειξη βλάβης
• Εμφανίζεται όταν φτάσει το προκαθορισμένο διάστημα service
• Στα περισσότερα αυτοκίνητα μπορεί να σβηστεί από τον οδηγό
• Η επαναφορά πρέπει να γίνεται μόνο αφού πραγματοποιηθεί η συντήρηση
• Η τακτική συντήρηση προστατεύει τον κινητήρα και μειώνει τον κίνδυνο βλαβών

Tags
#service#αυτοκίνητο#Συντήρηση
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
