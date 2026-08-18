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ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τι σημαίνει η πινακίδα που μοιάζει με αποτσίγαρο;

ΤΡΙΤΗ | 18.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Τι σημαίνει άραγε το – για πολλούς – άγνωστο σήμα που θυμίζει αποτσίγαρο και για τι κινδύνους ακριβώς μας προειδοποιεί;

Γιατί είναι σημαντική η σήμανση

Πολλοί οδηγοί θυμούνται τα σήματα μέχρι να πάρουν το δίπλωμα και έπειτα τα ξεχνούν. Στην πραγματικότητα όμως, η σωστή ενημέρωση για την οδική σήμανση μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ασφαλές ταξίδι και ένα επικίνδυνο ατύχημα.

Το σήμα που σε πρώτη ματιά θυμίζει «αποτσίγαρο» είναι στην ουσία ένα προειδοποιητικό τρίγωνο που σημαίνει πως ο δρόμος από ασφαλτόδρομος γίνεται χωματόδρομος.

Τι σημαίνει στην πράξη

  • Ο οδηγός πρέπει να μειώσει ταχύτητα πριν αλλάξει το τερέν.

  • Οι ταχύτητες σε χωματόδρομο είναι χαμηλότερες και η πρόσφυση πιο περιορισμένη.

  • Μια απότομη αλλαγή χωρίς προσαρμογή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου ή ζημιές στο όχημα.

Ακόμα και αν κάποιος δεν γνωρίζει ακριβώς το σήμα, το γεγονός ότι βρίσκεται σε τρίγωνο προειδοποίησης αρκεί για να καταλάβει πως απαιτείται προσοχή.

Ελλάδα και Ευρώπη

Στην Ελλάδα – όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες – το συγκεκριμένο σήμα δεν χρησιμοποιείται επισήμως.
Αντί του, συναντάμε πινακίδες που προειδοποιούν:

  • Για ολισθηρότητα του οδοστρώματος.

  • Για εκτίναξη χαλικιών.

Αν και διαφορετικές, έχουν τον ίδιο στόχο: να ενημερώσουν τον οδηγό ότι ο δρόμος αλλάζει χαρακτηριστικά και χρειάζεται αμυντική οδήγηση.

Τι κρατάμε;

  • Η οδική σήμανση είναι ζήτημα ασφάλειας, όχι απλή θεωρία.

  • Το «σήμα-αποτσίγαρο» αφορά τη μετάβαση από άσφαλτο σε χωματόδρομο.

  • Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, αλλά τα αντίστοιχα σήματα για ολισθηρότητα/χαλικιά επιτελούν παρόμοιο σκοπό.

  • Η προσαρμογή της ταχύτητας είναι το κλειδί για να αποφευχθούν ατυχήματα και ζημιές.

 

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Tags
#πινακίδα#σήμα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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