Τι σημαίνει ο κίτρινος ρόμβος; Η πινακίδα που πολλοί δεν ξέρουν

Ο κίτρινος ρόμβος είναι μία πολύ σημαντική πινακίδα του ΚΟΚ, καθώς καθορίζει ποιος έχει προτεραιότητα στις διασταυρώσεις και αποτρέπει επικίνδυνες παρερμηνείες.

Μπορεί να μη συναντάται τόσο συχνά όσο το STOP ή το γνωστό ανεστραμμένο τρίγωνο, ωστόσο η σημασία της είναι εξίσου καθοριστική. Πρόκειται για την πινακίδα Ρ-3, η οποία έχει σχήμα ρόμβου, κίτρινο εσωτερικό και λευκό περίγραμμα και δηλώνει ότι ο οδηγός κινείται σε οδό προτεραιότητας. Αυτό σημαίνει ότι στις επόμενες διασταυρώσεις τα οχήματα που κινούνται στον συγκεκριμένο δρόμο έχουν προτεραιότητα έναντι εκείνων που εισέρχονται από τις κάθετες ή τις συμβαλλόμενες οδούς. Ο ισχύων Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας χαρακτηρίζει ρητά την Ρ-3 ως «Οδό προτεραιότητας», ενώ ορίζει ότι στους κόμβους η προτεραιότητα καθορίζεται πρωτίστως από την υπάρχουσα σήμανση. [Νόμος 5209/2025 – ΦΕΚ Α΄100]

Δεν αφορά μόνο την επόμενη διασταύρωση

Η βασική διαφορά του κίτρινου ρόμβου από άλλες πινακίδες προτεραιότητας είναι ότι δεν αφορά υποχρεωτικά μόνο τον αμέσως επόμενο κόμβο. Ενημερώνει τον οδηγό ότι ολόκληρη η οδός στην οποία κινείται έχει χαρακτηριστεί οδός προτεραιότητας. Επομένως, ο οδηγός εξακολουθεί να έχει προτεραιότητα στις επόμενες συμβολές μέχρι να συναντήσει διαφορετική σήμανση ή την πινακίδα Ρ-4, η οποία δηλώνει το τέλος της οδού προτεραιότητας. Η Ρ-4 μοιάζει με τον κίτρινο ρόμβο, αλλά διασχίζεται από μία μαύρη λοξή γραμμή. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο οδηγός δεν πρέπει να θεωρεί ότι εξακολουθεί να έχει προτεραιότητα. Θα πρέπει να αναζητήσει την επόμενη πινακίδα ή, αν δεν υπάρχει σήμανση, να εφαρμόσει τον γενικό κανόνα της προτεραιότητας από δεξιά.

Τι γίνεται με τα φανάρια

Η παρουσία της Ρ-3 δεν σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να αγνοήσει έναν φωτεινό σηματοδότη. Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, οι ενδείξεις των φαναριών υπερισχύουν των πινακίδων που καθορίζουν την προτεραιότητα. Εάν, λοιπόν, σε μία διασταύρωση υπάρχει κόκκινο φανάρι, ο οδηγός της οδού προτεραιότητας οφείλει κανονικά να σταματήσει. Αντίστοιχα, οι υποδείξεις τροχονόμου υπερισχύουν τόσο των φωτεινών σηματοδοτών όσο και της κατακόρυφης σήμανσης. Όταν τα φανάρια βρίσκονται εκτός λειτουργίας ή αναβοσβήνουν με κίτρινο φως, οι οδηγοί ακολουθούν τις πινακίδες προτεραιότητας. Εάν δεν υπάρχει καμία σχετική σήμανση, τότε ισχύει κατά κανόνα η προτεραιότητα από δεξιά.

Δεν δίνει «απόλυτη» προτεραιότητα

Ο κίτρινος ρόμβος δεν απαλλάσσει τον οδηγό από την υποχρέωση να πλησιάζει μία διασταύρωση με προσοχή. Ο ΚΟΚ προβλέπει ότι όποιος προσεγγίζει ισόπεδο κόμβο πρέπει να ρυθμίζει την ταχύτητά του έτσι ώστε να μπορεί να σταματήσει εάν χρειαστεί. Επιπλέον, η πινακίδα δεν δίνει προτεραιότητα σε κάθε πιθανό ελιγμό. Για παράδειγμα, εάν δύο οχήματα κινούνται στην ίδια οδό προτεραιότητας από αντίθετες κατευθύνσεις και το ένα θέλει να στρίψει αριστερά, ο οδηγός που στρίβει οφείλει να παραχωρήσει προτεραιότητα στο όχημα που κινείται ευθεία. Αντίστοιχα, ο οδηγός εξακολουθεί να οφείλει να παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς όπου προβλέπεται, να διευκολύνει τα οχήματα άμεσης ανάγκης και να τηρεί τα όρια ταχύτητας. Η Ρ-3 καθορίζει τη σειρά διέλευσης στις συμβολές των δρόμων· δεν αποτελεί άδεια για απρόσεκτη οδήγηση.

Τι πινακίδες βλέπουν οι κάθετοι δρόμοι

Στις οδούς που συμβάλλουν με έναν δρόμο προτεραιότητας τοποθετείται συνήθως η πινακίδα Ρ-1, δηλαδή το ανεστραμμένο τρίγωνο της υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας, ή η πινακίδα Ρ-2, το γνωστό STOP. Στην πρώτη περίπτωση ο οδηγός επιβραδύνει και σταματά μόνο εφόσον απαιτείται για να περάσουν τα οχήματα της οδού προτεραιότητας. Στο STOP, αντίθετα, η πλήρης ακινητοποίηση είναι υποχρεωτική ακόμη και όταν η διασταύρωση φαίνεται άδεια. Η παραβίαση των κανόνων προτεραιότητας κατατάσσεται με τον νέο ΚΟΚ στην κατηγορία Ε3-Β, η οποία επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες. Ο κίτρινος ρόμβος, επομένως, μεταφέρει μία πολύ απλή αλλά κρίσιμη πληροφορία: ο δρόμος στον οποίο κινείσαι έχει προτεραιότητα. Αυτό όμως δεν καταργεί την ανάγκη για μειωμένη ταχύτητα, έλεγχο της διασταύρωσης και ετοιμότητα απέναντι στο λάθος κάποιου άλλου οδηγού.