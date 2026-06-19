Τι σημαίνει όταν το αυτοκίνητο «τραβάει» δεξιά ή αριστερά;

Οι λόγοι και οι αιτίες, τι είναι αυτό που πρέπει να κοιτάξετε πρώτο αν παρουσιαστεί το πρόβλημα

Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι το αυτοκίνητό σας δεν κινείται ευθεία, ακόμη κι όταν κρατάτε το τιμόνι στο κέντρο; Αν το όχημα τείνει να παρεκκλίνει προς τη μία πλευρά, πρόκειται για ένα φαινόμενο που οι οδηγοί συχνά περιγράφουν ως «τράβηγμα». Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται σε απλές αιτίες, δεν θα πρέπει να αγνοείται, καθώς ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη μηχανικού προβλήματος.

Η πιο απλή αιτία: η πίεση των ελαστικών

Πριν ανησυχήσετε για σοβαρές βλάβες, το πρώτο που πρέπει να ελέγξετε, είναι οι πιέσεις των ελαστικών. Ένα ελαστικό με χαμηλότερη πίεση από τα υπόλοιπα δημιουργεί μεγαλύτερη αντίσταση κύλισης, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να τείνει να στρίβει προς την πλευρά του. Η λύση σε αυτή την περίπτωση είναι απλή και προφανής: ένας σωστός έλεγχος και η επαναφορά των πιέσεων στις εργοστασιακές προδιαγραφές.

Όταν φταίει η ευθυγράμμιση

Η συχνότερη τεχνική αιτία είναι ότι οι τροχοί δεν έχουν σωστή ευθυγράμμιση. Ένα δυνατό χτύπημα σε λακκούβα, επαφή με πεζοδρόμιο ή ακόμη και η φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων της ανάρτησης μπορούν να μεταβάλουν τις γωνίες των τροχών. Όταν αυτό συμβεί, το αυτοκίνητο δεν ακολουθεί πλέον σωστά την πορεία που του υποδεικνύει ο οδηγός και αρχίζει να τραβάει προς τη μία πλευρά.

Εκτός από τη δυσκολία στην οδήγηση, η κακή ευθυγράμμιση προκαλεί και ανομοιόμορφη φθορά στα ελαστικά, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής τους.

Τα ελαστικά μπορεί να κρύβουν την απάντηση

Ακόμη και όταν οι πιέσεις είναι σωστές, ένα ελαστικό που έχει φθαρεί ανομοιόμορφα ή έχει υποστεί εσωτερική παραμόρφωση μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά του οχήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αλλαγή θέσης των ελαστικών ή η αντικατάσταση του προβληματικού ελαστικού λύνει αμέσως το πρόβλημα.

Πρόβλημα στα φρένα

Αν το αυτοκίνητο τραβάει μόνο όταν φρενάρετε, είναι πιθανό να υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης. Μια δαγκάνα που έχει «κολλήσει» ή ένα τακάκι που δεν λειτουργεί σωστά μπορεί να προκαλέσει διαφορετική δύναμη πέδησης στους δύο τροχούς του ίδιου άξονα. Το αποτέλεσμα είναι το όχημα να αλλάζει πορεία κατά το φρενάρισμα.

Πρόκειται για ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια και απαιτεί άμεσο έλεγχο από συνεργείο.

Φθορές στην ανάρτηση και το σύστημα διεύθυνσης

Με το πέρασμα των χιλιομέτρων, εξαρτήματα όπως τα μπαλάκια, τα σινεμπλόκ, τα ψαλίδια και τα ακρόμπαρα φθείρονται. Όταν εμφανιστούν τζόγοι ή ανοχές πέρα από τις προβλεπόμενες, η γεωμετρία του αυτοκινήτου μεταβάλλεται και το όχημα μπορεί να παρουσιάσει τάση να τραβάει δεξιά ή αριστερά.

Στις περιπτώσεις αυτές συχνά εμφανίζονται και άλλα συμπτώματα, όπως θόρυβοι από την ανάρτηση ή αστάθεια στις υψηλές ταχύτητες.

Μήπως φταίει ο δρόμος;

Δεν είναι πάντοτε υπεύθυνο το αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι δρόμοι έχουν μια ελαφριά εγκάρσια κλίση ώστε να απομακρύνεται το νερό της βροχής. Αυτή η κλίση μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι το όχημα τραβάει ελαφρώς προς τα δεξιά. Για τον λόγο αυτό, οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται σε όσο το δυνατόν πιο επίπεδο οδόστρωμα.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε συνεργείο;

Αν το τράβηγμα είναι έντονο, εμφανίζεται ξαφνικά ή συνοδεύεται από κραδασμούς, θορύβους και ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών, η επίσκεψη σε εξειδικευμένο συνεργείο πρέπει να γίνει άμεσα. Ένας έλεγχος ευθυγράμμισης, ανάρτησης και φρένων μπορεί να εντοπίσει γρήγορα την αιτία και να αποτρέψει μεγαλύτερες ζημιές ή επικίνδυνες καταστάσεις στον δρόμο.

Συμπέρασμα

Το τράβηγμα του αυτοκινήτου προς τη μία πλευρά δεν είναι απλώς μια ενόχληση για τον οδηγό. Μπορεί να αποτελεί προειδοποίηση για πρόβλημα σε ελαστικά, ευθυγράμμιση, φρένα ή ανάρτηση. Η έγκαιρη διάγνωση όχι μόνο βελτιώνει την οδηγική συμπεριφορά του οχήματος, αλλά συμβάλλει και στη διατήρηση της ασφάλειας όλων των επιβατών.