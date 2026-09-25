Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια; – Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

Στις λωρίδες ηλεκτρονικής διέλευσης, ιδίως στη διαδρομή προς Θεσσαλονίκη, μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα «ΟΧΙ OBU» ή «NO OBU». Τι σημαίνει, τι διαφορά έχει από το «Άκυρο» και τι πρέπει να κάνει ο οδηγός όταν η μπάρα δεν ανοίγει;

Πλησιάζεις στα διόδια, περιμένεις να ακουστεί το γνώριμο «μπιπ» του πομποδέκτη και να σηκωθεί η μπάρα. Αντί γι’ αυτό, ανάβει κόκκινο φανάρι και στην οθόνη της λωρίδας εμφανίζεται η ένδειξη «ΟΧΙ OBU» ή «NO OBU». Το μήνυμα μοιάζει αινιγματικό, ειδικά αν έχεις ήδη πομποδέκτη στο παρμπρίζ. Δεν σημαίνει όμως ότι η λωρίδα δεν δέχεται ηλεκτρονική πληρωμή. Σημαίνει ότι το σύστημα δεν κατάφερε να αναγνωρίσει πομποδέκτη κατά τη συγκεκριμένη διέλευση.

Τι είναι το OBU;

Τα αρχικά OBU προέρχονται από το On-Board Unit, δηλαδή «μονάδα επί του οχήματος». Στα διόδια, είναι ο τεχνικός όρος για τη μικρή συσκευή που γνωρίζουμε ως πομποδέκτη.

Το e-PASS, το eway και το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS είναι ονομασίες υπηρεσιών ηλεκτρονικών διοδίων. Το OBU, αντίθετα, περιγράφει τη συσκευή που τοποθετείται στο όχημα και επικοινωνεί με τον εξοπλισμό που βρίσκεται στα διόδια, τον δέκτη δηλαδή. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να αναζητήσεις κάποια καινούργια συσκευή με αυτό το όνομα. Η ένδειξη συναντάται στις οδηγίες του eway του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου, στο τμήμα Μαλιακός–Κλειδί του άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη. Έτσι εξηγείται γιατί μπορεί να τη δει ένας οδηγός προς τη Θεσσαλονίκη, ενώ σε άλλους αυτοκινητοδρόμους έχει συνηθίσει διαφορετική ορολογία.

«NO OBU» και «Άκυρο»: ποια είναι η διαφορά;

Ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ξεχωρίζει καθαρά τα δύο μηνύματα. Στο «Όχι – No OBU», ανάβει κόκκινο φανάρι και δεν ακούγεται ηχητικό σήμα: ο πομποδέκτης δεν έχει αναγνωριστεί.

Στο «Άκυρο», ανάβει επίσης κόκκινο φανάρι, αλλά ακούγονται τέσσερα «μπιπ». Σύμφωνα με τις οδηγίες του eway, αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν επαρκεί για τη διέλευση. Με άλλα λόγια, το «NO OBU» δεν είναι από μόνο του μήνυμα ότι τελείωσαν τα χρήματα στον λογαριασμό.

Η ένδειξη αυτή, φυσικά, δεν αποδεικνύει ότι η συσκευή έχει χαλάσει. Αν εμφανιστεί η ένδειξη «NO OBU», το πρώτο που πρέπει να ελέγξεις είναι η θέση του πομποδέκτη. Σύμφωνα με τις οδηγίες του eway, στα επιβατικά αυτοκίνητα η συσκευή τοποθετείται στο παρμπρίζ, πίσω από τον εσωτερικό καθρέφτη. Αν έχει ξεκολλήσει ή βρίσκεται σε τσάντα ή ντουλαπάκι, μπορεί να μην αναγνωριστεί κατά τη διέλευση. Υπάρχει όμως και μια λιγότερο προφανής εξήγηση: το παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Ορισμένα θερμικά ή θερμοανακλαστικά παρμπρίζ έχουν επίστρωση που μπορεί να δυσκολεύει την επικοινωνία του πομποδέκτη με τον εξοπλισμό των διοδίων. Γι’ αυτό προβλέπεται ειδικό σημείο τοποθέτησης, το οποίο διαφέρει ανάλογα με το αυτοκίνητο. Αν έχεις τέτοιο παρμπρίζ, συμβουλεύσου το εγχειρίδιο του οχήματος. Αν έχει τοποθετηθεί πρόσθετη αντηλιακή μεμβράνη, το σημείο του πομποδέκτη πρέπει να παραμένει ακάλυπτο.

Έλεγξε επίσης αν υπάρχουν δύο πομποδέκτες μέσα στο αυτοκίνητο. Στο παρμπρίζ πρέπει να βρίσκεται μόνο εκείνος που θέλεις να χρησιμοποιήσεις, ενώ ο άλλος φυλάσσεται στην ειδική προστατευτική θήκη. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να αναγνωριστεί και να χρεωθεί η λάθος συσκευή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας δεύτερος πομποδέκτης προκαλεί απαραίτητα την ένδειξη «NO OBU», είναι όμως ένας λόγος να βεβαιωθείς ποια συσκευή διαβάζει το σύστημα.

Κατά την προσέγγιση της λωρίδας, περίμενε να ολοκληρώσει τη διέλευσή του το προπορευόμενο όχημα και να κλείσει η μπάρα. Ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ορίζει ταχύτητα έως 20 χλμ./ώρα και απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το όχημα μπροστά. Αν εμφανιστεί το «NO OBU» και η μπάρα δεν ανοίξει, σταμάτησε και χρησιμοποίησε την ενδοεπικοινωνία. Μην κάνεις όπισθεν με αλάρμ για να ξαναπροσπαθήσεις, ακόμη και αν φαίνεται ότι ο δρόμος πίσω είναι άδειος. Και σε καμία περίπτωση, μην κάνεις όπισθεν για να αλλάξεις λωρίδα και να πας σε ταμεία, μιας και μπορεί πολύ εύκολα έτσι να προκληθεί σοβαρό ατύχημα ή ακόμη και δυστύχημα, κάτι που έχει συμβεί επανειλημμένα στο παρελθόν.

Αν το μήνυμα εμφανίζεται επανειλημμένα, παρότι ο πομποδέκτης είναι στη σωστή θέση, επικοινώνησε με την εταιρεία που σου τον χορήγησε για να ελέγξει τη συσκευή.

Χρειάζομαι, λοιπόν, άλλον πομποδέκτη για τα διόδια προς Θεσσαλονίκη;

Η σύντομη απάντηση είναι προφανώς, όχι. Μέσω της διαλειτουργικότητας των ελληνικών ηλεκτρονικών διοδίων, ένας πομποδέκτης ελληνικού αυτοκινητοδρόμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα υπόλοιπα δίκτυα. Επομένως, το e-PASS της Αττικής Οδού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις ηλεκτρονικές λωρίδες του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου. Δεν απαιτείται ξεχωριστός πομποδέκτης επειδή άλλαξε ο διαχειριστής του δρόμου. Υπάρχει, ωστόσο, μια διαφορά στη χρέωση: τα εκπτωτικά προγράμματα κάθε εταιρείας ισχύουν στο δικό της δίκτυο με τον αντίστοιχο πομποδέκτη. Στις διελεύσεις από άλλους αυτοκινητοδρόμους εφαρμόζονται οι ονομαστικές τιμές διοδίων.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα δεις «NO OBU», θυμήσου την απλή μετάφραση του μηνύματος: «Δεν αναγνωρίστηκε πομποδέκτης». Έλεγξε τη θέση της συσκευής σου και, αν η μπάρα δεν ανοίξει, ζήτησε βοήθεια από την ενδοεπικοινωνία.