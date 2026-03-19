quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τι σημαίνει το σήμα LPG ή CNG σε αυτοκίνητο και γιατί το κοιτάνε σε πάρκινγκ ή καράβια;

ΠΕΜΠΤΗ | 19.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
ti-simainei-to-sima-lpg-i-cng-se-aftokinito-kai-giati-to-koitane-se-parkingk-i-karavia-796525

Γιατί ακολουθείται ειδικό πρωτόκολλο ασφαλείας για τα οχήματα που χρησιμοποιούν αυτούς του συγκριμένους τύπους καυσίμων

Το σήμα LPG ή CNG σημαίνει ότι το αυτοκίνητο κινείται με υγραέριο (LPG) ή συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), είτε αποκλειστικά, είτε με σύστημα διπλού καυσίμου. Στα αυτοκίνητα αυτά, πρέπει να επισημαίνεται η φύση του καυσίμου τους  κυρίως για λόγους ασφάλειας , σε περίπτωση ελέγχου, βλάβης ή συμβάντος. Στα οχήματα φυσικού αερίου, η σήμανση βοηθά και τους διασώστες να αναγνωρίσουν γρήγορα ότι υπάρχει σύστημα αερίου πάνω στο όχημα.

Το γιατί έχει σημασία είναι απλό. Το LPG σε διαρροή είναι βαρύτερο από τον αέρα και μπορεί να «κάτσει» χαμηλά, να μαζευτεί σε κλειστούς ή υπόγειους χώρους και, αν βρει πηγή ανάφλεξης, να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη. Αντίθετα, το CNG είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και σε ανοιχτό χώρο διαφεύγει προς τα πάνω, αν και σε κλειστούς χώρους πάλι μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ανάφλεξης.

Φυσικά όλα αυτά αποτελούν ένα δυνητικό σενάριο και όχι κάτι που συμβαίνει συχνά. Εν ολίγοις, δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος σε σχέση με τα βενζινοκίητα και σε καμία περίπτωση τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα δεν θα πρέπει να θεωρούνται «κινούμενες βόμβες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ωστόσο σε πάρκινγκ, ειδικά κλειστά ή υπόγεια, το σήμα τραβά την προσοχή του προσωπικού. Δεν σημαίνει ότι κάθε πάρκινγκ απαγορεύει τέτοια οχήματα. Σημαίνει όμως ότι ο διαχειριστής μπορεί να εφαρμόζει ειδικούς κανόνες πυρασφάλειας ή πρόσβασης, ακριβώς επειδή μιλάμε για οχήματα με αέρια καύσιμα και διαφορετική συμπεριφορά σε περίπτωση διαρροής. Στην Ελλάδα οι σταθμοί αυτοκινήτων λειτουργούν με συγκεκριμένους όρους λειτουργίας, οπότε ο έλεγχος αυτός συνδέεται πρακτικά με τη διαχείριση κινδύνου στον χώρο.

Στα καράβια το κοιτάνε ακόμα περισσότερο, γιατί το γκαράζ πλοίου είναι κλειστός χώρος και οι εταιρείες εφαρμόζουν ειδικούς κανόνες για τα οχήματα εναλλακτικών καυσίμων. Ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες ζητούν να δηλώνεται κατά την κράτηση ή την έκδοση εισιτηρίου αν το όχημα χρησιμοποιεί υγροποιημένο ή συμπιεσμένο αέριο, ενώ οι οδηγίες αναφέρουν ότι για οχήματα LPG ή φυσικού αερίου οι δεξαμενές δεν πρέπει να είναι πάνω από 50% γεμάτες και ότι δεν επιτρέπεται επιβίβαση αν υπάρχει βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας ή στις δεξαμενές.

Άρα, πολύ πρακτικά, όταν κάποιος κοιτάζει το σήμα LPG/CNG, θέλει να ξέρει τρία πράγματα: τι καύσιμο έχει το όχημα, αν ισχύουν ειδικοί κανόνες εισόδου ή μεταφοράς, και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#CNG#LPG#ακτοπλοϊκά
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Πρόσφατες Ειδήσεις