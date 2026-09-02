Τι σημαίνουν τα δύο αντίθετα βέλη; Ποιος έχει προτεραιότητα όταν στενεύει ο δρόμος;

Οι πινακίδες με τα δύο αντίθετα βέλη ξεκαθαρίζουν ποιος περνά πρώτος όταν ο δρόμος δεν χωρά δύο οχήματα. Η διαφορά βρίσκεται στο χρώμα των βελών και στο σχήμα της πινακίδας.

Μια στενή γέφυρα, ένα σημείο με έργα ή ένα πέρασμα ανάμεσα σε κτίρια αρκούν για να φέρουν δύο οδηγούς αντιμέτωπους με το ίδιο ερώτημα: ποιος πρέπει να περιμένει; Όταν υπάρχει η σχετική σήμανση, η απάντηση δίνεται πριν φτάσουμε στο στένεμα. Οι δύο πινακίδες μοιάζουν ως προς τα σύμβολά τους, όμως δίνουν διαφορετική οδηγία. Η μία επιβάλλει να παραχωρήσουμε προτεραιότητα στην αντίθετη κυκλοφορία, ενώ η άλλη μας δίνει προτεραιότητα έναντί της.

Η στρογγυλή πινακίδα σημαίνει ότι περιμένεις

Η Ρ-5 είναι στρογγυλή, με κόκκινο περίγραμμα και λευκό φόντο. Περιλαμβάνει ένα κόκκινο βέλος που δείχνει προς τα πάνω και ένα μαύρο που δείχνει προς τα κάτω. Το βέλος προς τα πάνω αντιστοιχεί στη δική μας κατεύθυνση. Επειδή στη συγκεκριμένη πινακίδα είναι κόκκινο, προτεραιότητα έχει το όχημα που έρχεται από απέναντι. Αυτή είναι η σημασία που αποδίδει στην πινακίδα το άρθρο 7 του . Πλησιάζοντας, μειώνουμε ταχύτητα και ελέγχουμε την αντίθετη κυκλοφορία. Εφόσον χρειάζεται, σταματάμε πριν από το στενό τμήμα, αφήνοντας αρκετό χώρο για να βγει το άλλο όχημα. Η Ρ-5 δεν απαιτεί υποχρεωτική στάση κάθε φορά, όπως το STOP. Αν το πέρασμα είναι ελεύθερο και μπορούμε να το διασχίσουμε χωρίς να εμποδίσουμε όχημα που έχει προτεραιότητα, συνεχίζουμε προσεκτικά.

Η μπλε πινακίδα δίνει προτεραιότητα στη δική σου κατεύθυνση

Η Ρ-6 είναι τετράγωνη, με μπλε φόντο. Το λευκό βέλος δείχνει προς τα πάνω και το κόκκινο προς τα κάτω. Εδώ προτεραιότητα έχει η δική μας κατεύθυνση, ενώ ο απέναντι οφείλει να περιμένει. Παρότι είναι μπλε, πρόκειται για ρυθμιστική πινακίδα. Δεν δηλώνει μονόδρομο ούτε υποχρεωτική πορεία ευθεία. Ρυθμίζει τη σειρά διέλευσης σε ένα τμήμα όπου ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος. Η μορφή και των δύο πινακίδων αποτυπώνεται στο Παράρτημα Α΄ του ΚΟΚ.

Πινακίδα Βέλος στη δική σου κατεύθυνση Ποιος περνά πρώτος Ρ-5, στρογγυλή με κόκκινο περίγραμμα Κόκκινο προς τα πάνω Το όχημα από απέναντι Ρ-6, τετράγωνη με μπλε φόντο Λευκό προς τα πάνω Εσύ, αφού ελέγξεις ότι το πέρασμα είναι ελεύθερο

Τι κάνεις αν ο απέναντι έχει ήδη μπει

Το ότι έχουμε προτεραιότητα δεν καταργεί την ανάγκη να ελέγχουμε τον δρόμο. Αν ένα άλλο όχημα βρίσκεται ήδη μέσα στο στενό τμήμα, η ασφαλής επιλογή είναι να του αφήσουμε χώρο να ολοκληρώσει τη διέλευση. Το να μπούμε κι εμείς και να σταματήσουμε μπροστά του μπορεί να εγκλωβίσει και τους δύο. Μειώνουμε ταχύτητα εγκαίρως και παραμένουμε έτοιμοι να σταματήσουμε, ακόμη και όταν βλέπουμε τη Ρ-6. Ο ΚΟΚ απαιτεί προσαρμογή της ταχύτητας στον διαθέσιμο χώρο, στην ορατότητα και στις συνθήκες κυκλοφορίας. Η προτεραιότητα δεν αναιρεί αυτή την υποχρέωση. Πρακτικά, πριν μπούμε ελέγχουμε και την έξοδο: υπάρχει χώρος για να συνεχίσουμε ή θα μείνουμε ακινητοποιημένοι μέσα στο πέρασμα; Αν ακολουθούμε άλλο αυτοκίνητο, κάνουμε τον δικό μας έλεγχο και δεν θεωρούμε δεδομένο ότι μπορούμε να περάσουμε μαζί του.

Αν δεν υπάρχει πινακίδα, ποιος παραχωρεί προτεραιότητα;

Όταν το εμπόδιο βρίσκεται στη δική μας πλευρά, όπως ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο που μας αναγκάζει να κινηθούμε προς το αντίθετο ρεύμα, μειώνουμε ταχύτητα και, αν χρειάζεται, σταματάμε για να περάσουν οι απέναντι, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση της κυκλοφορίας. Σε δρόμο με μεγάλη κλίση, όπου η συνάντηση δύο οχημάτων είναι δύσκολη ή αδύνατη, ο οδηγός που κατεβαίνει οφείλει να αφήσει επαρκή χώρο σε εκείνον που ανεβαίνει. Αν απαιτείται όπισθεν, υπάρχουν ειδικότεροι κανόνες ανάλογα με την κατηγορία των οχημάτων. Για δύο επιβατικά, κατά κανόνα οπισθοχωρεί εκείνο που κατεβαίνει, εκτός αν οι συνθήκες επιτρέπουν ευκολότερα την οπισθοχώρηση του ανερχόμενου. Σε άλλες περιπτώσεις στενού περάσματος, για δύο οχήματα της ίδιας κατηγορίας οπισθοχωρεί εκείνο για το οποίο το επιτρέπουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Δεν υπάρχει γενικός κανόνας ότι προτεραιότητα έχει όποιος έφτασε πρώτος. Οι σχετικές προβλέψεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 22 του ΚΟΚ.

Τι πρόστιμο προβλέπεται;

Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των πινακίδων Ρ-5 και Ρ-6 κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Β, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 11, του Ν. 5209/2025. Για αυτή την κατηγορία προβλέπονται πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες, βάσει του άρθρου 108 του ΚΟΚ. Λίγα δευτερόλεπτα αναμονής πριν από το στένεμα συνήθως αρκούν για να περάσουν όλοι χωρίς όπισθεν, εκνευρισμό ή ζημιές. Διαβάζουμε την πινακίδα εγκαίρως και αφήνουμε χώρο στον οδηγό που πρέπει να περάσει.

Τι κρατάμε;