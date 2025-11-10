Τι συμβαίνει αν χτυπήσει κεραυνός αυτοκίνητο και γιατί είσαι πιο ασφαλής απ’ ό,τι νομίζεις

Τελικά είμαστε προστατευμένοι αν βρεθούμε εκτεθειμένοι με το αυτοκίνητο μας σε καταιγίδα με μεγάλη συχνότητα κεραυνών;

Δεν χρειάζεται να ανατρέξει κανείς στα μετεωρολογικά προγνωστικά μοντέλα, αρκεί να ρίξει μια ματιά έξω: βρέχει στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και κατά τόπους τα φαινόμενα εκδηλώνονται με ισχυρές καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα αστραπών και κεραυνών.

Μπορεί μια αστραπή να χτυπήσει ένα αυτοκίνητο; Όχι, δεν έχει συμβεί ποτέ. Αλλά ένας κεραυνός μπορεί μια χαρά να το βάλει στόχο.

Ώπα, τι;

Άλλο αστραπή, άλλο κεραυνός

Οι αστραπές είναι μια ηλεκτρική εκκένωση του υψηλού φορτίου στατικού ηλεκτρισμού που δημιουργείται στα σύννεφα, υπερνικώντας την φυσική αντίσταση της ατμόσφαιράς. Δεν αγγίζει το έδαφος, είναι νέφους – νέφους δηλαδή.

Όταν όμως μια αστραπή αγγίξει το έδαφος, τότε γίνεται νέφους – εδάφους και μετονομάζεται σε κεραυνό. Η ηλεκτρική τάση που αναπτύσσεται κυμαίνεται από τα 10 έως τα 125 εκατομμύρια Volt, και το φορτίο από 1.000 έως 300.000 amps. Όχι κάτι που θέλουμε να μας χτυπήσει, εκτός και αν είμαστε οι AC/DC:

To θέμα με τη φύση είναι ότι δεν επιλέγουμε το πώς, πότε και που θα εκδηλωσεί τα φαινόμενα της, οπότε αν και στατιστικά είναι σπάνιο, ναι, υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει κεραυνός ένα αυτοκίνητο, εν κινήσει ή στατικά. Το τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση είναι ολίγον τι χαοτικό και δεν μπορεί με ακρίβεια να προβλεφθεί.

Μπορεί ένα μέρος ή όλο το ηλεκτρικό κύκλωμα να «ψηθεί» αναλόγως του πόσο αυτό είναι αρκούντως μονωμένο, σίγουρα θα συμβούν σημαντικές υλικές ζημιές στο σημείο που θα χτυπήσει ο κεραυνός, το σημαντικό όμως είναι ότι οι επιβαίνοντες, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν θα πάθουν απολύτως τίποτα, πέραν της επείγουσας ανάγκης για αλλαγή εσώρουχων.

Γιατί θα την γλυτώσετε

Ο λόγος είναι ότι κατασκευαστικά και εγγενώς, το αμάξωμα και το σασί περικλείουν τους επιβάτες σε ένα μεταλλικό κλωβό. Αυτός ο «εγκιβωτισμός» σε μέταλλο αποτελεί σωτήριο γεγονός, με τα εξωτερικά τμήματα του αυτοκινήτου να λειτουργούν ως «κλωβός Φάραντεϊ».

Κλωβός Φάραντεϊ, είναι οποιαδήποτε κατασκευή λειτουργεί ως «ασπίδα» προστασίας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία για το εσωτερικό το οποίο περικλείει. Τα μέταλλα του αυτοκινήτου στην προκειμένη περίπτωση, είναι αγώγιμα υλικά και είναι αυτά μέσα από τα οποία διέρχεται το τεράστιο ηλεκτρικό φορτίο ενός κεραυνού στην περίπτωση που χτυήσει ένα αυτοκίνητο.

Οι επιβάτες, όντας ερχόμενοι σε επαφή με μη αγώγιμα υλικά, όπως τα καθίσματα και τα ταπέτα δαπέδου, δεν δέχονται ηλεκτρική εκκένωση, το ρεύμα «ψάχνει» την ευκολότερη δίοδο προς τον προορισμό του, που δεν είναι άλλος από το έδαφος. Το ερώτημα είναι βέβαια αν τα ελαστικά ενός αυτοκινήτου αποτελούν αγώγιμα υλικά και η απάντηση είναι πως όχι, σε καμία περίπτωση.

Καλά, μην πάτε και γυρεύοντας

Ωστόσο, όντας τα μοναδικά σημεία επαφής του αυτοκινήτου με το έδαφος και δεδομένης της ισχύος του φαινομένου, το αποτέλεσμα είναι ότι ο κεραυνός τα περνάει… σουβλάκι. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις πλήγματος αυτοκινήτου από κεραυνό, έχει παρατηρηθεί ότι τα ελαστικά δεν αντέχουν το ηλεκτρικό και θερμικό φορτίο και σκάνε. Μικρό το κακό σε σχέση με το να ζήσετε το «Πράσινο Μίλι» πάντως.

Σε γενικές γραμμές λοιπόν, είστε προστατευμένοι μέσα στο αυτοκίνητο αν βρεθείτε σε καταστάσεις με εκδήλωση πολλών κεραυνών. Για την ακρίβεια, είναι το «καταφύγιο» που πρέπει να αναζητήσετε, αν μια καταιγίδα σας πιάσει εκτός αυτού, εκτεθειμένους.

Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε μέσα και να αποφύγετε την επαφή με μεταλλικά μέρη του αυτοκινήτου.

Αν βέβαια υπάρχει πρόβλεψη για εκδήλωση ακραίων φαινομένων, απλά αποφεύγουμε να οδηγήσουμε, εκτός αν είναι απολύτως αναγκαίο και σε αυτή την περίπτωση, σχεδιάζουμε την διαδρομή μας με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην βρεθούμε μέσα στον… χαμό.

