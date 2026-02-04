quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που βοηθά να βλέπεις καλύτερα στη βροχή – Πολλοί δεν το ξέρουν

ΤΕΤΑΡΤΗ | 04.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
to-koubi-sto-aftokinito-pou-voitha-na-vlepeis-kalytera-sti-vrochi-polloi-den-to-xeroun-791950

Μια απλή λειτουργία που υπάρχει ήδη σε πολλά αυτοκίνητα και μπορεί να βελτιώσει αισθητά την ορατότητα σε κακές καιρικές συνθήκες, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό ή κόστος

Η βροχή δεν επηρεάζει μόνο το παρμπρίζ. Σε πολλές περιπτώσεις, το πραγματικό πρόβλημα εμφανίζεται στους εξωτερικούς καθρέπτες, όπου το νερό συσσωρεύεται και αλλοιώνει την εικόνα προς τα πίσω. Το αποτέλεσμα είναι λιγότερη πληροφόρηση για τον οδηγό και περισσότερη ένταση, ειδικά σε κίνηση ή στον αυτοκινητόδρομο. Κι όμως, σε αρκετά αυτοκίνητα υπάρχει ήδη μια λειτουργία που έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Σε πολλά σύγχρονα μοντέλα, οι εξωτερικοί καθρέπτες διαθέτουν ενσωματωμένη θέρμανση. Η ενεργοποίησή της δεν γίνεται με ξεχωριστό διακόπτη, αλλά συνδέεται με το σύστημα αποθάμβωσης του πίσω τζαμιού. Όταν ο οδηγός πατήσει το συγκεκριμένο κουμπί, δεν καθαρίζει μόνο το πίσω παρμπρίζ, αλλά θερμαίνεται και η επιφάνεια των καθρεπτών.

Η ελαφριά άνοδος της θερμοκρασίας αρκεί ώστε οι σταγόνες της βροχής να μην παραμένουν πάνω στο γυαλί. Είτε εξατμίζονται πιο γρήγορα είτε «σπάνε» και κυλούν προς τα έξω, επιτρέποντας καθαρότερη εικόνα χωρίς συνεχή ανάγκη για ρύθμιση ή καθάρισμα.

Γιατί πολλοί οδηγοί δεν το γνωρίζουν

Η συγκεκριμένη λειτουργία συχνά περνά απαρατήρητη, γιατί δεν αναφέρεται εμφανώς στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο οδηγός θεωρεί ότι το κουμπί αφορά αποκλειστικά το πίσω τζάμι και δεν υποψιάζεται ότι επηρεάζει και τους καθρέπτες. Επιπλέον, δεν είναι στάνταρ σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού, κάτι που δημιουργεί σύγχυση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πότε δεν ισχύει

Αν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει θερμαινόμενους καθρέπτες, η ενεργοποίηση της αποθάμβωσης δεν θα έχει καμία επίδραση πάνω τους. Η λειτουργία εξαρτάται αποκλειστικά από τον εξοπλισμό του μοντέλου και όχι από το ίδιο το κουμπί.

Τι κρατάμε

  • Η κακή ορατότητα στους καθρέπτες στη βροχή επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια

  • Σε πολλά αυτοκίνητα οι καθρέπτες θερμαίνονται αυτόματα μαζί με το πίσω τζάμι

  • Η λειτουργία ενεργοποιείται χωρίς ξεχωριστό διακόπτη

  • Πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει

  • Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου

Tags
#αυτοκίνητο#βροχή
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
