Το κουμπί στο αυτοκίνητο που βοηθά να βλέπεις καλύτερα στη βροχή – Πολλοί δεν το ξέρουν

Μια απλή λειτουργία που υπάρχει ήδη σε πολλά αυτοκίνητα και μπορεί να βελτιώσει αισθητά την ορατότητα σε κακές καιρικές συνθήκες, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό ή κόστος

Η βροχή δεν επηρεάζει μόνο το παρμπρίζ. Σε πολλές περιπτώσεις, το πραγματικό πρόβλημα εμφανίζεται στους εξωτερικούς καθρέπτες, όπου το νερό συσσωρεύεται και αλλοιώνει την εικόνα προς τα πίσω. Το αποτέλεσμα είναι λιγότερη πληροφόρηση για τον οδηγό και περισσότερη ένταση, ειδικά σε κίνηση ή στον αυτοκινητόδρομο. Κι όμως, σε αρκετά αυτοκίνητα υπάρχει ήδη μια λειτουργία που έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Σε πολλά σύγχρονα μοντέλα, οι εξωτερικοί καθρέπτες διαθέτουν ενσωματωμένη θέρμανση. Η ενεργοποίησή της δεν γίνεται με ξεχωριστό διακόπτη, αλλά συνδέεται με το σύστημα αποθάμβωσης του πίσω τζαμιού. Όταν ο οδηγός πατήσει το συγκεκριμένο κουμπί, δεν καθαρίζει μόνο το πίσω παρμπρίζ, αλλά θερμαίνεται και η επιφάνεια των καθρεπτών.

Η ελαφριά άνοδος της θερμοκρασίας αρκεί ώστε οι σταγόνες της βροχής να μην παραμένουν πάνω στο γυαλί. Είτε εξατμίζονται πιο γρήγορα είτε «σπάνε» και κυλούν προς τα έξω, επιτρέποντας καθαρότερη εικόνα χωρίς συνεχή ανάγκη για ρύθμιση ή καθάρισμα.

Γιατί πολλοί οδηγοί δεν το γνωρίζουν

Η συγκεκριμένη λειτουργία συχνά περνά απαρατήρητη, γιατί δεν αναφέρεται εμφανώς στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο οδηγός θεωρεί ότι το κουμπί αφορά αποκλειστικά το πίσω τζάμι και δεν υποψιάζεται ότι επηρεάζει και τους καθρέπτες. Επιπλέον, δεν είναι στάνταρ σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού, κάτι που δημιουργεί σύγχυση.

Πότε δεν ισχύει

Αν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει θερμαινόμενους καθρέπτες, η ενεργοποίηση της αποθάμβωσης δεν θα έχει καμία επίδραση πάνω τους. Η λειτουργία εξαρτάται αποκλειστικά από τον εξοπλισμό του μοντέλου και όχι από το ίδιο το κουμπί.

Τι κρατάμε