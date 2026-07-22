Το λάθος που κάνεις όταν κλείνεις το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο – Ισχύει και για αυτό που έχεις στο σπίτι

Πως θα απαλλαγείτε από τους συχνούς καθαρισμούς του συστήματος κλιματισμού, με απλό τρόπο και χωρίς να σπαταλήσετε χρήματα

Για να εξηγήσουμε πολύ απλά το τι γίνεται στο air condition ενός αυτοκινήτου, φέρτε στο μυαλό σας μια κοινή σε όλους μας« καλοκαιρινή εικόνα» , ένα παγωμένο ποτήρι νερό, με την χαρακτηριστική συγκέντρωση υδρατμών γύρω του.

Το φαινόμενο αυτό προκαλείται όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ενώ σώματος και του αέρα που το περιβάλει . Στην πλευρά που είναι εκτεθειμένη στην ζέστη, ο αέρας ή μάλλον η υγρασία που εμπεριέχει ο αέρας, συμπυκνώνεται, υγροποιείται και συσσωματώνεται πάνω στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το κρύο.

Επιστρέφουμε στον κλιματισμό του αυτοκινήτου λοιπόν. Αυτό το δροσερό ρεύμα αέρα που σας ανακουφίζει, έχει πρώτα περάσει από ένα στοιχείο του κυκλώματος ψύξης, που ονομάζεται «εβαπορέτα» ή –για να μην γίνονται συσχετισμοί με γάλατα- «εξατμιστής».

Η εβαπορέτα είναι ουσιαστικά το στοιχείο που ψύχεται και μέσα από το οποίο περνάει ο αέρας που σπρώχνει ο ανεμιστήρας προς την καμπίνα. Εδώ είναι όλο το θέμα λοιπόν, αφού έχουμε επαφή ζεστού αέρα με ψυχρό σώμα και όπως είδαμε και στο παράδειγμαπου αναφέρθηκε πιο πάνω, αυτό δημιουργεί υγροποίηση.

Οι κατασκευαστές έχουν προβλέψει για αυτό και υπάρχουν συλλέκτες και σωληνάκια απορροής της υγρασίας που δημιουργείται στην εβαπορέτα. Το πρόβλημα που προκύπτει όμως είναι όταν το αυτοκίνητο σταματά, με την υγρασία αυτή να παραμένει στην εβαπορέτα και στους αεραγωγούς.

Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου κάτω από τον ήλιο, η υγρασία αυτή αποτελεί δυνητικά το μαιευτήριο για την ανάπτυξη μικροβίων και παθογόνων, τα οποία, όταν φτιάξουν τις αποικίες τους, θα ταξιδεύουν μέσω του ρεύματος αέρα από τον κλιματισμό, στο εσωτερικό της καμπίνας. Δεν είναι καλό αυτό. Μιλάμε για κάτι τέτοια τυπάκια:

Πέραν του τακτικού καθαρισμού του συστήματος κλιματισμού, που όμως κοστίζει και είναι μια χρονοβόρος διαδικασία, υπάρχει ένα κόλπο που ουσιαστικά καταστρέφει τους θύλακες ανάπτυξης μικροβίων και παθογόνων.

Είναι πάρα πολύ απλό! Ενώ λοιπόν είστε σε μια διαδρομή και χρησιμοποιείτε τον κλιματισμό, πέντε με δέκα λεπτά πριν φτάσετε στον προορισμό σας τον κλείνετε και αφήνετε σε λειτουργία μόνο τον ανεμιστήρα. Με αυτό τον τρόπο, η εβαπορέτα επιστρέφει σταδιακά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και σταματά το φαινόμενο της συμπύκνωσης και της δημιουργίας υγρασίας.

Ο δε ανεμιστήρας, απομακρύνει και εξατμίζει τα όποια υπολείμματα υγρασίας που βρίσκονται πάνω στην εβαπορέτα και στους αεραγωγούς, δημιουργώντας ένα ξηρό περιβάλλον, στο οποίο δεν μπορεί να αναπτυχθεί ζωή. Οποιουδήποτε είδους ζωής, συμπεριλαμβανομένης αυτής, της «κακής».

Υποσημείωση: Υπάρχουν διαφορές μεταξύ κλιματισμού και A/C στα αυτοκίνητα, οι οποίες αφορούν όμως την αυτοματοποίηση στον έλεγχο της θερμοκρασίας. Είτε λέμε A/C αυτοκινήτου, είτε κλιματισμός αυτοκινήτου η βασική αρχή λειτουργίας είναι η ίδια και αυτά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο θέμα, ισχύουν και για τα δύο συστήματα.

Σε ότι αφορά στα οικιακά aircondition, ισχύει το ίδιο και ο τρόπος για να αποτρέψετε την δημιουργία παθογόνων, είναι να τα γυρίσετε σε λειτουργεία «Fan» μόνο (αν αυτό προβλέπεται σαν λειτουργία) 5 λεπτά πριν τα κλείσετε.