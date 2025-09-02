Το μεγάλο «πρόβλημα» με τα ελαστικά σήμερα που κανείς δεν συζητά

Τι έχει αλλάξει στις απαιτήσεις των ελαστικών πρώτης τοποθέτησης και γιατί αυτό έχει σημασία για το καινούργιο αυτοκίνητο σου

Ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης ονομάζονται αυτά που φέρει ένα καινούργιο αυτοκίνητο όταν βγαίνει από το τελικό στάδιο της γραμμής παραγωγής. Τα ελαστικά αυτά, προφανώς αποτελούν επιλογή του κατασκευαστή και μπορεί να αποτελούν μια μαζική παραγγελία από τύπους ελαστικών που κυκλοφορούν στην αγορά ή –σε ορισμένες περιπτώσεις- ειδική παραγγελία προκειμένου να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα Yokohama Advan Sport V107 Michelin Pilot Sport 4S που αναπτύχθηκαν ειδικά για τη BMW M2. Έχουν ιδιαίτερη δομή και ενισχυμένα χαρακτηριστικά πρόσφυσης αλλά επίσης κάνουν «θυσίες» σε ότι αφορά στην άνεση και στον θόρυβο.

Προφανώς η BMW και το target group στο οποίο απευθύνεται ένα μοντέλο σαν την M2, θέλουν το μέγιστο της απόδοσης, οπότε μια φιλοσοφία ελαστικών σαν και αυτή συμπλέει με τις απαιτήσεις τους, χωρίς να δημιουργούνται θέματα για τις όποιες παραχωρήσεις.

Οι νέες απαιτήσεις σε μια αγορά που μετασχηματίζεται

Σε ένα γενικότερο, πιο ευρύ και «προσγειωμένο» πλαίσιο όμως, η κατεύθυνση της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει αλλάξει, με τα υβριδικά να κατέχουν πλέον το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και τα ηλεκτρικά να αποτελούν μια εδραιωμένη κατηγορία που επεκτείνεται.

Τα μοντέλα των κατηγοριών αυτών είναι κατά κανόνα βαρύτερα από τα θερμικά (λόγω μπαταριών και ηλεκτροκινητήρων) και αυτό από μόνο του προσθέτει νέες απαιτήσεις από τα ελαστικά. Αρχικά, δομική ενίσχυση στον σκελετό και γόμες που να μην φθείρονται εύκολα λόγω του προστιθέμενου βάρους.

Υπάρχει όμως και ένα στοιχείο που επηρεάζει άμεσα την «ποιότητα» των ελαστικών και αυτό δεν έχει να κάνει άμεσα με αυτά αλλά με μια –πολύ σημαντική- συνισταμένη που επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά τους: την κατανάλωση.

Βλέπετε, στις μέρες μας όπου η αυτονομία των ηλεκτρικών και η χαμηλή κατανάλωση των υβριδικών είναι βασικά στοιχεία που καθορίζουν την τελική επιλογή (και ορθώς συμβαίνει αυτό) τα πάντα εξετάζονται και περιστρέφονται γύρω από αυτό τον άξονα.

Κάπως έτσι λοιπόν, όταν οι αυτοκινητοβιομηχανίες κάνουν μαζικές παραγγελίες σε κατασκευαστές ελαστικών, έχουν ένα κριτήριο πολύ υψηλά στην λίστα των απαιτήσεων τους: την μικρότερη δυνατή αντίσταση κύλισης.

Μπορεί οι διαφορές μεταξύ δυο ελαστικών, ένα με μεγάλη και ένα με μικρή αντίσταση κύλισης, να μην δημιουργούν αισθητές διαφορές στην κατανάλωση (σίγουρα υφίστανται διαφορές πάντως), ωστόσο στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, τα πάντα μετράνε και όλα υπολογίζονται. Είναι τελικά η άθροιση μικρών λεπτομερειών που κάνουν την διαφορά, όσο και αν μεμονωμένα δεν φαντάζουν και τόσο σημαντικές.

Η επιλογή ελαστικών, πρέπει να λογίζεται ως έξτρα διαμόρφωση του αυτοκινήτου

Αυτό που πρέπει να έχει κατά νου ο αγοραστής, είναι ότι ακόμη κι αν ένα ελαστικό πρώτης τοποθέτησης έχει το ίδιο όνομα με το αντίστοιχο που κυκλοφορεί στης αγορά, στην πράξη μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό προϊόν. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι δεν τίθεται κανένα θέμα σχετικά με την ασφάλεια αφού οι διαστάσεις, καθώς και οι δείκτες ταχύτητας και τα όρια βάρους σαφώς πληρούνται.

Τι γεγονός όμως παραμένει: οι αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζουν για ελαστικά που εξυπηρετούν τις δικές τους ανάγκες και τις μετρήσεις στα τεστ, ενώ οι αγοραστές μπορεί να έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και να θέλουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά απόδοσης από τα ελαστικά τους, αναλόγως του πεδίου στο οποίο κινούνται και του τρόπου οδήγησης τους.

Μερικές από τις απαιτήσεις αυτές μπορεί να είναι μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή, καλή συμπεριφορά στη βροχή, απόδοση σε δυναμική οδήγηση, άνεση, χαμηλά επίπεδα θορύβου ή -πολύ συχνά- μια value for money επιλογή.

Όμως, όταν έρθει λοιπόν η ώρα της αντικατάστασης, ο οδηγός καλό είναι να επιλέξει ελαστικά που ταιριάζουν περισσότερο στο δικό του προφίλ χρήσης.

