ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το μεγαλύτερο λάθος στην επιστροφή του Πάσχα δεν είναι η κίνηση – Είναι η κούραση

ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.04.2026
AutoTypos Team
Η επιστροφή από το Πάσχα δεν γίνεται πιο επικίνδυνη μόνο λόγω κίνησης, αλλά κυρίως λόγω κόπωσης, βιασύνης και χαλάρωσης της προσοχής.

Όταν μιλάμε για την επιστροφή του Πάσχα, όλοι σκέφτονται πρώτα την κίνηση. Στην πραγματικότητα όμως, το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι το μποτιλιάρισμα. Είναι η κούραση.

Μετά από ημέρες χαλαρού ρυθμού, τραπεζιών, λιγότερου ύπνου και αλλαγής προγράμματος, πολλοί μπαίνουν στο αυτοκίνητο πιο καταπονημένοι απ’ όσο νομίζουν. Προσθέτουν και την πίεση «να γυρίσουμε να τελειώνουμε», με αποτέλεσμα η προσοχή να πέφτει ακριβώς τη στιγμή που ο δρόμος είναι πιο φορτωμένος.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα για όλη την πασχαλινή περίοδο, με έμφαση στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων και σε επικίνδυνες παραβάσεις όπως ταχύτητα, κινητό, αλκοόλ και επικίνδυνες προσπεράσεις. Στις δύσκολες επιστροφές, ο κίνδυνος δεν είναι μόνο ο όγκος της κυκλοφορίας, αλλά και το πώς αντιδρά ο οδηγός μέσα σε αυτήν.

Η επιστροφή γίνεται πιο επικίνδυνη από την έξοδο γιατί συνδυάζει κόπωση, ανυπομονησία και ψευδή αίσθηση εξοικείωσης. Οδηγείς έχοντας ήδη «κάνει το ταξίδι μία φορά», άρα συχνά χαλαρώνεις περισσότερο απ’ όσο πρέπει.

Αν νιώθεις βαρύ κεφάλι, νευρικότητα, μικρά λάθη ή δυσκολία συγκέντρωσης, το σωστό δεν είναι να πιεστείς. Είναι να κάνεις στάση ή αν ακόμη δεν έχεις ξεκινήσει, να ξεκουραστείς έως ότου νιώθεις καλύτερα.

Τι κρατάμε;

  • Η επιστροφή είναι συχνά πιο επικίνδυνη λόγω κούρασης και βιασύνης.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. αυξάνει τους ελέγχους ακριβώς για τις πιο επικίνδυνες συμπεριφορές.
  • Η κίνηση είναι πρόβλημα, αλλά η χαμηλή συγκέντρωση είναι αυτό που κάνει το πρόβλημα χειρότερο.

Δείτε επίσης

i-vasiki-allagi-pou-prepei-na-kaneis-prin-to-taxidi-sto-aftokinito-sou-polloi-to-xechnoun-214229

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

09.04.2026

Η βασική αλλαγή που πρέπει να κάνεις πριν το ταξίδι στο αυτοκίνητο σου – Πολλοί το ξεχνούν
poia-einai-i-cheiroteri-ora-gia-na-fygeis-apo-athina-to-pascha-ti-na-apofygeis-673721

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

08.04.2026

Ποια είναι η χειρότερη ώρα για να φύγεις από Αθήνα το Πάσχα – Τι να αποφύγεις
ta-5-pragmata-pou-prepei-na-kaneis-molis-ftaseis-ston-proorismo-sou-me-to-aftokinito-799365

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

09.04.2026

Τα 5 πράγματα που πρέπει να κάνεις μόλις φτάσεις στον προορισμό σου με το αυτοκίνητο
poso-kafsimo-tha-spataliseis-sto-botiliarisma-tou-pascha-730357

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

09.04.2026

Πόσο καύσιμο θα σπαταλήσεις στο μποτιλιάρισμα του Πάσχα;
pascha-stin-kerkyra-poso-tha-pliroseis-se-kafsima-kai-diodia-nees-times-756698

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

08.04.2026

Πάσχα στην Κέρκυρα: Πόσο θα πληρώσεις σε καύσιμα και διόδια – Νέες τιμές
aftos-einai-o-noumero-1-proorismos-gia-to-pascha-poso-tha-pliroseis-me-to-aftokinito-756687

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

17.04.2025

Αυτός είναι ο νούμερο 1 προορισμός για το Πάσχα – Πόσο θα πληρώσεις με το αυτοκίνητο;

