ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το πρόστιμο των 200 ευρώ που λίγοι Έλληνες ξέρουν ότι υπάρχει

ΔΕΥΤΕΡΑ | 24.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
to-prostimo-ton-200-evro-pou-ligoi-ellines-xeroun-oti-yparchei-784100

Ένα λάθος που μπορεί να κοστίσει στην τσέπη σας και βάζει σε κίνδυνο εσάς και τους άλλους

Κάθε μέρα, χιλιάδες οδηγοί διασχίζουν τις δεκάδες σήραγγες που διαθέτει το οδικό δίκτυο της χώρας μας. Ωστόσο, ένα επικίνδυνο λάθος επαναλαμβάνεται συστηματικά, παρά την ύπαρξη προειδοποιητικών πινακίδων που ενημερώνουν για αυτό: η μη ενεργοποίηση των φώτων του αυτοκινήτου κατά την είσοδο σε τούνελ. Μια παράλειψη που όχι μόνο επιφέρει πρόστιμο 200 ευρώ, αλλά θέτει σε κίνδυνο ζωές.

Τι ορίζει ο νόμος

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορά την κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες, η υποχρέωση είναι σαφής: «Ακόμα και αν η σήραγγα είναι φωτισμένη, ο οδηγός πρέπει να ανάψει τα φώτα διασταύρωσης ή τα φώτα πορείας».

Τα φώτα διασταύρωσης είναι η μεσαία σκάλα των φώτων του αυτοκινήτου, ενώ τα φώτα πορείας αντιστοιχούν στη μεγάλη σκάλα. Η παράβαση αυτής της υποχρέωσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ.

Να σημειώσουμε εδώ ότι η μεγάλη σκάλα, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιείται μόνο αν δεν υπάρχουν αντίθετα διερχόμενα αυτοκίνητα ή αυτοκίνητα που προπορεύονται του δικού μας.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό;

Πολλοί οδηγοί υποτιμούν τη σημασία αυτής της υποχρέωσης, ειδικά όταν η σήραγγα είναι καλά φωτισμένη. Ωστόσο, οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί και άμεσοι:

  1. Το «σοκ» του σκότους

Κατά την είσοδο σε μια σήραγγα, ο οδηγός εκτίθεται ακαριαία σε απώλεια του φυσικού φωτός. Τα επίπεδα φωτός μέσα σε ένα τούνελ, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι αντίστοιχα με αυτά ενός καλά φωτισμένου δρόμου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτή η απότομη αλλαγή στις συνθήκες φωτισμού απαιτεί χρόνο προσαρμογής από τα μάτια του οδηγού.

  1. Το αόρατο όχημα

Ένα αυτοκίνητο που κινείται μέσα στο τούνελ με κλειστά τα φώτα είναι εξίσου δύσκολα εντοπίσιμο όσο ένα αυτοκίνητο με απενεργοποιημένα φώτα που κινείται σε δρόμο τη νύχτα. Η απουσία φώτων καθιστά το όχημα σχεδόν αόρατο για τους άλλους οδηγούς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου το χρώμα του αυτοκινήτου συγχέεται με το περιβάλλον της σήραγγας.

  1. Η παγίδα των σύγχρονων αυτοκινήτων

Οι οδηγοί σύγχρονων αυτοκινήτων βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Η φωτεινότητα του πίνακα οργάνων (ψηφιακού ή μη) μπορεί να τους παραπλανήσει, δημιουργώντας την εντύπωση ότι έχουν αναμμένα τα φώτα τους ή ότι λειτούργησε αυτόματα ο αισθητήρας φώτων. Αυτή η ψευδής αίσθηση ασφάλειας οδηγεί πολλούς να μην ελέγχουν την κατάσταση των φώτων τους. Πάντα θα πρέπει να τσεκάρετε αν τα φώτα διασταυρώσεως έχουν ενεργοποιηθεί.

  1. Μειωμένος χρόνος αντίδρασης

Όταν ένα όχημα δεν είναι ορατό εγκαίρως, οι υπόλοιποι οδηγοί έχουν λιγότερο χρόνο να αντιδράσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως απότομη επιβράδυνση ή αλλαγή λωρίδας. Μέσα σε μια σήραγγα, όπου οι επιλογές διαφυγής είναι περιορισμένες, αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο.

  1. Αυξημένος κίνδυνος αλυσιδωτών συγκρούσεων

Σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης μέσα σε σήραγγα, η απουσία φώτων από κάποια οχήματα πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο αλυσιδωτών συγκρούσεων, καθώς τα οχήματα που ακολουθούν δεν μπορούν να αντιληφθούν έγκαιρα τη συμφόρηση.

Το πρόστιμο και η λογική πίσω από αυτό

Το πρόστιμο των 200 ευρώ δεν είναι αυθαίρετο. Αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα της παράβασης και τους κινδύνους που ενέχει. Η οδική ασφάλεια μέσα στις σήραγγες είναι κρίσιμη, καθώς οι συνθήκες διαφυγής είναι περιορισμένες και οι συνέπειες ενός ατυχήματος μπορεί να είναι καταστροφικές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων. Μόνο η Εγνατία Οδός περιλαμβάνει 73 δίδυμες σήραγγες συνολικού μήκους 50 χιλιομέτρων, αποτελώντας έναν από τους άξονες με τις περισσότερες σήραγγες στην Ευρώπη.

Τι κρατάμε;

  • Ενεργοποιήστε πάντα τα φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα) κατά την είσοδο σε οποιαδήποτε σήραγγα, ανεξάρτητα από το πόσο καλά φωτισμένη είναι.
  • Μην βασίζεστε αποκλειστικά στους αυτόματους αισθητήρες φωτός του αυτοκινήτου σας. Ελέγχετε πάντα αν τα φώτα σας έχουν ενεργοποιηθεί.
  • Προσέξτε τις προειδοποιητικές πινακίδες πριν από κάθε σήραγγα, οι οποίες σας υπενθυμίζουν την υποχρέωση αυτή.
  • Διατηρήστε ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, καθώς η ορατότητα μέσα σε σήραγγα μπορεί να είναι μειωμένη.

Νέο Volkswagen T-Roc: Αναλυτικά κινητήρες και εκδόσεις που θα δούμε στην Ελλάδα

Πρώτη Δοκιμή Changan Deepal S05: Κοστίζει όσο ένα θερμικό C-SUV, προσφέρει πολλά περισσότερα και 272 ίππους

Νέο FIAT 500 Hybrid: Πρώτες τιμές στην Ευρώπη – Κάτω από 17.000 ευρώ;

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
