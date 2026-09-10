Το Start-Stop μειώνει πραγματικά την κατανάλωση ή φθείρει μπαταρία και μίζα;

Το Start-Stop υπάρχει πλέον στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα, όμως αρκετοί οδηγοί το απενεργοποιούν φοβούμενοι ότι επιβαρύνει τη μπαταρία και τη μίζα. Τελικά, αξίζει να το αφήνουμε ενεργό;

Το σύστημα Start-Stop έχει γίνει σχεδόν αυτονόητο στον εξοπλισμό των σύγχρονων αυτοκινήτων. Σταματά τον κινητήρα όταν το όχημα παραμένει ακίνητο, για παράδειγμα σε ένα κόκκινο φανάρι, και τον επανεκκινεί όταν ο οδηγός είναι έτοιμος να κινηθεί ξανά. Η θεωρία είναι απλή: όσο ο κινητήρας δεν λειτουργεί, δεν καταναλώνει καύσιμο στο ρελαντί. Στην πράξη όμως πολλοί οδηγοί αναρωτιούνται εάν το όφελος στην κατανάλωση αξίζει τις δεκάδες επανεκκινήσεις μέσα στην ημέρα και εάν αυτές τελικά μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μίζας ή της μπαταρίας. Η απάντηση είναι ότι το Start-Stop πράγματι μπορεί να μειώσει την κατανάλωση, κυρίως μέσα στην πόλη, αλλά τα αυτοκίνητα που διαθέτουν το σύστημα είναι σχεδιασμένα ειδικά για να αντέχουν αυτή τη λειτουργία.

Πόσο καύσιμο εξοικονομεί πραγματικά;

Το μεγαλύτερο όφελος του Start-Stop εμφανίζεται σε συνθήκες έντονης αστικής κυκλοφορίας, όπου ένα αυτοκίνητο μπορεί να παραμένει αρκετά λεπτά συνολικά ακίνητο σε φανάρια ή μποτιλιάρισμα. Ένας σύγχρονος βενζινοκινητήρας μπορεί στο ρελαντί να καταναλώνει περίπου 0,5 έως 1,0 λίτρο καυσίμου ανά ώρα, ανάλογα με τον κυβισμό, τη θερμοκρασία του κινητήρα, τη λειτουργία του κλιματισμού και τα ηλεκτρικά φορτία. Εάν λοιπόν στη διάρκεια μιας διαδρομής ο κινητήρας παραμένει συνολικά 10 λεπτά σβηστός χάρη στο Start-Stop, η εξοικονόμηση δεν είναι τεράστια σε μία μόνο μετακίνηση. Σε καθημερινή χρήση όμως, οι μικρές αυτές διαφορές συσσωρεύονται. Σε αστικό κύκλο η μείωση της κατανάλωσης μπορεί να βρίσκεται περίπου στο 3% έως 8%, ενώ σε συνθήκες με πολύ πυκνή κυκλοφορία μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Αντίθετα, σε ένα ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο, όπου το αυτοκίνητο σπάνια σταματά, το Start-Stop πρακτικά δεν προσφέρει κάποιο σημαντικό όφελος.

Δεν χαλάει όμως τη μίζα από τα συνεχή ξεκινήματα;

Αυτός είναι ίσως ο συχνότερος φόβος των οδηγών. Σε ένα παλαιότερο αυτοκίνητο χωρίς Start-Stop, η μίζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί λίγες φορές μέσα σε μια ημέρα. Σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο με το σύστημα ενεργό μπορεί να πραγματοποιήσει δεκάδες επανεκκινήσεις στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η διαφορά είναι ότι η μίζα ενός αυτοκινήτου με Start-Stop δεν είναι ίδια με εκείνη ενός συμβατικού αυτοκινήτου. Τα εξαρτήματα είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν σημαντικά περισσότερους κύκλους λειτουργίας. Ανάλογα με το αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιείται ενισχυμένη μίζα, διαφορετικό γρανάζωμα ή ακόμη και σύστημα belt starter generator ή integrated starter generator, το οποίο επανεκκινεί τον κινητήρα πολύ πιο γρήγορα και ομαλά. Άρα οι συχνές εκκινήσεις δεν αποτελούν κάποια λειτουργία που ο κατασκευαστής δεν έχει προβλέψει. Είναι μέρος του σχεδιασμού του συστήματος.

Τι συμβαίνει με την μπαταρία;

Εδώ υπάρχει μεγαλύτερη βάση στην ανησυχία των οδηγών.

Τα αυτοκίνητα με Start-Stop απαιτούν συνήθως ειδικές μπαταρίες τύπου EFB ή AGM, οι οποίες μπορούν να αντέξουν πολύ περισσότερους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης από μία συμβατική μπαταρία μολύβδου. Μία απλή μπαταρία μπορεί να μην αντέξει για μεγάλο διάστημα σε ένα αυτοκίνητο Start-Stop, ακριβώς επειδή το ηλεκτρικό σύστημα χρησιμοποιείται πολύ πιο έντονα. Όταν ο κινητήρας σβήνει σε ένα φανάρι, πολλές λειτουργίες συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα:

κλιματισμός,

ανεμιστήρας,

infotainment,

φώτα,

θερμαινόμενα καθίσματα,

θερμαινόμενο πίσω τζάμι και

διάφορες ηλεκτρονικές μονάδες.

Για αυτό και το σύστημα παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση της μπαταρίας. Εάν η τάση ή το επίπεδο φόρτισής της πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, το αυτοκίνητο είτε δεν θα ενεργοποιήσει το Start-Stop, είτε θα επανεκκινήσει μόνο του τον κινητήρα.

Γιατί μερικές φορές το Start-Stop δεν λειτουργεί;

Αρκετοί οδηγοί θεωρούν ότι υπάρχει βλάβη όταν ο κινητήρας δεν σβήνει σε ένα φανάρι. Στην πραγματικότητα το σύστημα εξετάζει πολλές παραμέτρους πριν αποφασίσει εάν επιτρέπεται να σταματήσει τον κινητήρα.

Το Start-Stop μπορεί να παραμένει ανενεργό όταν:

η μπαταρία δεν είναι αρκετά φορτισμένη,

ο κινητήρας είναι ακόμη κρύος,

η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή,

το κλιματιστικό χρειάζεται αυξημένη ισχύ,

πραγματοποιείται αναγέννηση φίλτρου σωματιδίων σε diesel κινητήρα ή

υπάρχουν αυξημένες ηλεκτρικές απαιτήσεις.

Σε αρκετά αυτοκίνητα λαμβάνονται επίσης υπόψη η γωνία του τιμονιού, η κλίση του δρόμου, η πίεση στο φρένο και η κατάσταση των ζωνών ασφαλείας ή των θυρών. Με άλλα λόγια, το αυτοκίνητο δεν σβήνει τον κινητήρα τυφλά κάθε φορά που σταματά.

Πόσο κοστίζει μία μπαταρία Start-Stop;

Εδώ βρίσκεται ένα από τα πραγματικά μειονεκτήματα του συστήματος. Μία AGM ή EFB μπαταρία είναι συνήθως ακριβότερη από μία απλή συμβατική μπαταρία αντίστοιχης χωρητικότητας. Επιπλέον, σε πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα η αντικατάστασή της δεν ολοκληρώνεται απλώς με την τοποθέτηση της νέας μπαταρίας. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας μπορεί να χρειάζεται battery registration ή battery adaptation, ώστε η ηλεκτρονική μονάδα να γνωρίζει ότι έχει τοποθετηθεί νέα μπαταρία και να προσαρμόσει ανάλογα τη στρατηγική φόρτισης. Η τοποθέτηση λάθος τύπου μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη διάρκεια ζωής της ή προβλήματα στη λειτουργία του Start-Stop.

Φθείρεται περισσότερο ο κινητήρας;

Υπάρχει επίσης η άποψη ότι κάθε εκκίνηση προκαλεί μεγάλη φθορά στον κινητήρα. Αυτό ισχύει κυρίως για την πρώτη κρύα εκκίνηση της ημέρας, όταν το λάδι δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει πλήρως στον κινητήρα. Η επανεκκίνηση ενός ήδη ζεστού κινητήρα σε ένα φανάρι είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση. Το λιπαντικό βρίσκεται ήδη στα εσωτερικά εξαρτήματα, η θερμοκρασία λειτουργίας έχει επιτευχθεί και ο κινητήρας επανεκκινεί μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Για αυτό οι επανεκκινήσεις του Start-Stop δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως μία κρύα εκκίνηση μετά από πολλές ώρες ακινησίας.

Τι γίνεται με τα turbo;

Σε παλαιότερους υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες υπήρχε η γνωστή συμβουλή να μην σβήνει αμέσως ο κινητήρας μετά από πολύ έντονη οδήγηση, ώστε να συνεχίσει να κυκλοφορεί λάδι στο turbo. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα όμως διαθέτουν πολύ πιο εξελιγμένη θερμική διαχείριση. Εάν οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, η ηλεκτρονική μονάδα μπορεί απλώς να μην επιτρέψει στο Start-Stop να σβήσει τον κινητήρα. Σε αρκετούς κινητήρες υπάρχουν επίσης ηλεκτρικές αντλίες νερού ή λαδιού που μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμη και με τον θερμικό κινητήρα σβηστό.

Πότε έχει νόημα να το απενεργοποιούμε;

Για την καθημερινή οδήγηση δεν υπάρχει κάποιος τεχνικός λόγος να απενεργοποιείται μονίμως. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου ο οδηγός μπορεί να προτιμήσει να το κλείσει προσωρινά. Σε πολύ αργή κυκλοφορία όπου το αυτοκίνητο μετακινείται συνεχώς λίγα μέτρα, οι αλλεπάλληλες επανεκκινήσεις μπορεί απλώς να γίνουν ενοχλητικές. Το ίδιο μπορεί να συμβεί κατά το παρκάρισμα, σε ελιγμούς ή σε ορισμένες συνθήκες όπου απαιτείται άμεση απόκριση του κινητήρα. Επίσης, εάν η μπαταρία έχει αρχίσει να γερνά, η συχνή απενεργοποίηση του Start-Stop από το ίδιο το αυτοκίνητο μπορεί να είναι μία από τις πρώτες ενδείξεις ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα της μπαταρίας έχει μειωθεί.

Άρα συμφέρει ή όχι;

Το Start-Stop δεν πρόκειται να μειώσει θεαματικά τον λογαριασμό καυσίμου, αλλά σε ένα αυτοκίνητο που κινείται καθημερινά μέσα στην πόλη μπορεί να προσφέρει μία μετρήσιμη εξοικονόμηση. Παράλληλα μειώνει τον χρόνο λειτουργίας του κινητήρα στο ρελαντί και τις εκπομπές ρύπων όταν το αυτοκίνητο παραμένει ακίνητο. Ναι, οι μπαταρίες Start-Stop είναι ακριβότερες και το σύστημα απαιτεί εξαρτήματα μεγαλύτερης αντοχής. Αυτό όμως έχει ήδη υπολογιστεί από τον κατασκευαστή. Η μίζα, η μπαταρία και το ηλεκτρικό σύστημα ενός τέτοιου αυτοκινήτου έχουν σχεδιαστεί ακριβώς για τις πολύ περισσότερες εκκινήσεις. Επομένως, σε ένα σωστά συντηρημένο αυτοκίνητο δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε ότι το Start-Stop θα καταστρέψει τη μίζα ή τον κινητήρα. Και αν κάποια στιγμή το Start-Stop αρχίσει να λειτουργεί όλο και πιο σπάνια, πριν κατηγορήσουμε το ίδιο το σύστημα, αξίζει να ελέγξουμε πρώτα την κατάσταση της μπαταρίας.