ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τρακάρισμα: γιατί τα παρμπρίζ δεν θρυμματίζονται ενώ τα πλαϊνά παράθυρα γίνονται χίλια κομμάτια;

ΤΡΙΤΗ | 30.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
Παρμπρίζ και παράθυρα δεν είναι τα ίδια στον τρόπο κατασκευής τους – Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα τους και τι σκοπό εξυπηρετούν

Ελπίζουμε να μην είχατε και ούτε ποτέ να έχετε την εμπειρία μιας σύγκρουσης και απλά να το έχετε παρατηρήσει ως φαινόμενο. Το παρμπρίζ των αυτοκινήτων μπορεί να σπάει αλλά δεν διαλύεται του ενώ τα πλαϊνά παράθυρα όταν σπάσουν μετατρέπονται σε αμέτρητα μικρά κομμάτια γυαλιού. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό;

Ίδια αλλά διαφορετικά

Με μια πρώτη ματιά, όλα τα τζάμια ενός αυτοκινήτου μοιάζουν ίδια. Στην πράξη όμως, το παρμπρίζ και τα πλαϊνά παράθυρα είναι σχεδιασμένα με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Ο τρόπος που σπάνε – ή δεν σπάνε – δεν είναι τυχαίος, αλλά αποτέλεσμα δεκαετιών εξέλιξης γύρω από το τι χρειάζεται πραγματικά να συμβεί σε ένα ατύχημα.

Το παρμπρίζ είναι το μοναδικό τζάμι που δεν «επιτρέπεται» να καταρρεύσει η να επιτρέψει διάτρηση. Κατασκευαστικά, χαρακτηρίζεται ως «laminated», δηλαδή δύο στρώσεις γυαλιού με μια ειδική μεμβράνη ανάμεσά τους. Όταν σπάσει, παραμένει στη θέση του και δεν αποσπώνται κομμάτι γυαλιού από αυτό. Το χαρακτηριστικό αυτό, έχει να κάνει πρωτίστως με την ασφάλεια. Αποτρέπει μεγάλα αντικείμενα να εισέλθουν στην καμπίνα ή να βγουν από αυτή και προστατεύει τους επιβάτες από θραύσματα γυαλιού που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρότατους τραυματισμούς.

Το είδος του γυαλιού από το οποίο είναι κατασκευασμένο επίσης, είναι πολύ ισχυρό, καθώς το παρμπρίζ επιτελεί και το ρόλο δομικού στοιχείου του αμαξώματος και προσφέρει επικουρικά στήριξη στην οροφή σε περίπτωση ντεραπαρίσματος.

Οι απαιτήσεις για τα πλαϊνά παράθυρα

Τα πλαϊνά παράθυρα, αντίθετα, έχουν έναν ρόλο σχεδόν αντίστροφο. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό (tempered) γυαλί, το οποίο όταν σπάσει διαλύεται σε μικρά κομμάτια. Αυτό το «θρύψαλο» που πολλοί θεωρούν αδυναμία, είναι στην πραγματικότητα σχεδιαστική επιλογή. Σε ένα σοβαρό ατύχημα, η δυνατότητα γρήγορης εξόδου από το όχημα ή άμεση πρόσβαση των διασωστών μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη.

Το tempered γυαλί κάνει ακριβώς αυτό: «εξαφανίζεται» θρυμματιζόμενο και δεν αποτελεί εμπόδιο. Το γεγονός μάλιστα ότι είναι σχεδιασμένο να καταρρέει σε χιλιάδες μικρά κομμάτια μειώνει την πιθανότητα (ή την βαρύτητα) τραυματισμών στους επιβάτες, σε σχέση με ένα συμβατικό γυαλί που θα έσπαγε σε μεγάλα κομμάτια.

Αν τα πλαϊνά παράθυρα ήταν laminated όπως το παρμπρίζ, θα έμεναν στη θέση τους ακόμη και σπασμένα. Αυτό μπορεί εκ πρώτη να ακούγεται θετικό αλλά σε ακραίες καταστάσεις – φωτιά, ανατροπή ή βύθιση – θα μπορούσε να καθυστερήσει τη διαφυγή. Παράλληλα, το laminated είναι βαρύτερο και πιο ακριβό, κάτι που επηρεάζει τόσο την κατανάλωση όσο και την πολυπλοκότητα των μηχανισμών ανύψωσης των παραθύρων.

Οι κανονισμοί

Οι διεθνείς κανονισμοί συμπλέουν και θεωρούν τα laminated και τα tempered γυαλιά κατάλληλα για χρήση στα αυτοκίνητα, ορίζοντας ωστόσο ως αποκλειστική επιλογή στα παρμπρίζ, μόνο τον πρώτο τύπο. Στα πλαϊνά, δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα για tempered τζάμια. Ως εκ τούτου τα τελευταία χρόνια, η αυτοκινητοβιομηχανία έχει αρχίσει να «παίζει» και με τις δύο λύσεις. Σε αρκετά σύγχρονα και κυρίως premium μοντέλα, τα εμπρός πλαϊνά παράθυρα είναι laminated για καλύτερη ηχομόνωση και αίσθηση ποιότητας, ενώ τα πίσω παραμένουν tempered.

Τι κρατάμε

  • Το παρμπρίζ είναι σχεδιασμένο για να αντέχει και να κρατά τη συνοχή του,  ακόμα και αν σπάσει
  • Τα πλαϊνά παράθυρα είναι σχεδιασμένα για να σπάνε και να θρυμματίζονται σε χιλιάδες μικρά κομμάτια
  • Λόγοι ασφάλειας έχουν καθιερώσει laminated παρμπρίζ και tempered πλαϊνά παράθυρα
  • Οι κανονισμοί υπαγορεύουν αποκλειστική χρήση laminated γυαλιού στο παρμπρίζ

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
