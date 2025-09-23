Τρακάρισμα σε πάρκινγκ: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Τα ατυχήματα σε πάρκινγκ είναι ιδιαίτερα συχνά και συνήθως προκαλούν σύγχυση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη.
- Το είδος της ασφάλειας που διαθέτεις παίζει καθοριστικό ρόλο στο αν και πώς αποζημιώνεσαι
- Ο χώρος του πάρκινγκ (δημόσιος, ιδιωτικός, με φύλαξη ή χωρίς) επηρεάζει την ευθύνη και την κάλυψη
- Πριν παρκάρεις το όχημά σου, είναι σημαντικό να γνωρίζεις τι αναφέρει το ασφαλιστήριο σου για τέτοιες περιπτώσεις
Σε καλύπτει η ασφάλεια αν τρακάρεις σε πάρκινγκ;
Τα τρακαρίσματα σε πάρκινγκ είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα περιστατικά που μπορεί να συμβούν ακόμα και με μικρή απροσεξία: μια πόρτα που ανοίγει απρόσεκτα, μια λάθος εκτίμηση όταν κάνεις όπισθεν ή ένα γρατζούνισμα σε στενό χώρο.
Η κάλυψη εξαρτάται από το είδος του ασφαλιστηρίου και τους όρους του συμβολαίου σου:
-
Βασική ασφάλεια: Καλύπτει ζημιές προς τρίτους, όχι όμως στο δικό σου όχημα.
-
Μικτή ασφάλεια: Καλύπτει και το δικό σου όχημα, αλλά συχνά με εξαιρέσεις για ζημιές σε ιδιωτικούς ή φυλασσόμενους χώρους.
-
Αν το πάρκινγκ θεωρείται ότι παρέχει φύλαξη (π.χ. παραδίδεις τα κλειδιά), μπορεί να ισχύουν άλλοι όροι ευθύνης.
Πότε και ποιος φέρει την ευθύνη;
1. Σχέση φιλοφροσύνης
-
Παρκάρεις δωρεάν στον χώρο κάποιου γνωστού
-
Δεν υπάρχει υποχρέωση φύλαξης, άρα δεν έχει ευθύνη για ζημιές
2. Μίσθωση χώρου
-
Πληρώνεις μόνο για να έχεις θέση στάθμευσης, κρατάς τα κλειδιά
-
Ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή κλοπές
3. Σύμβαση Παρακαταθήκης (με φύλαξη)
-
Παραδίδεις τα κλειδιά και το όχημα φυλάσσεται ή μετακινείται από το προσωπικό
-
Ο χώρος φέρει την ευθύνη για ζημιές ή απώλειες
4. Δωρεάν πάρκινγκ επιχείρησης
-
Π.χ. supermarket ή κατάστημα παρέχει χώρο στάθμευσης
-
Δεν θεωρείται φύλαξη, άρα δεν υπάρχει ευθύνη για ζημιές
Ποιος πληρώνει τις ζημιές;
Αν σε τρακάρει άλλος οδηγός:
-
Η ευθύνη ανήκει στον άλλον, η ζημιά καλύπτεται από τη δική του ασφάλεια
-
Αν είναι ανασφάλιστος, χρειάζεται νομική διαδικασία ή ειδική κάλυψη για ανασφάλιστα
Αν χτυπήσεις εσύ άλλο όχημα:
-
Με βασική ασφάλεια: Καλύπτεται μόνο το άλλο όχημα
-
Με μικτή ασφάλεια: Καλύπτονται και οι δύο ζημιές (δική σου και του άλλου)
Αν οδηγεί παρκαδόρος:
-
Η ευθύνη μεταφέρεται στην επιχείρηση του πάρκινγκ
-
Η αποζημίωση προέρχεται από τη δική της ασφάλεια αστικής ευθύνης
Χρήσιμες συμβουλές πριν αφήσεις το αυτοκίνητο σε πάρκινγκ:
-
Διάβασε τους όρους του ασφαλιστηρίου σου — δώσε ιδιαίτερη προσοχή στις εξαιρέσεις
-
Έλεγξε αν γίνεται διάκριση μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού ή φυλασσόμενου πάρκινγκ
-
Αν έχεις μικτή ασφάλεια, βεβαιώσου πως καλύπτει και ζημιές σε δικό σου όχημα
-
Εξέτασε αν περιλαμβάνεται κάλυψη για ανασφάλιστα οχήματα
Τι κρατάμε:
- Η κάλυψη σε τρακάρισμα σε πάρκινγκ δεν είναι πάντα αυτονόητη
- Διάβασε προσεκτικά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σου για να αποφύγεις δυσάρεστες εκπλήξεις
- Ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλίσεις πλήρη κάλυψη; Σύγκρινε ασφάλειες και επέλεξε εκείνη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές σου ανάγκες
