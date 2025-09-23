Τρακάρισμα σε πάρκινγκ: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Τα ατυχήματα σε πάρκινγκ είναι ιδιαίτερα συχνά και συνήθως προκαλούν σύγχυση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη.

Το είδος της ασφάλειας που διαθέτεις παίζει καθοριστικό ρόλο στο αν και πώς αποζημιώνεσαι

Ο χώρος του πάρκινγκ (δημόσιος, ιδιωτικός, με φύλαξη ή χωρίς) επηρεάζει την ευθύνη και την κάλυψη

Πριν παρκάρεις το όχημά σου, είναι σημαντικό να γνωρίζεις τι αναφέρει το ασφαλιστήριο σου για τέτοιες περιπτώσεις

Σε καλύπτει η ασφάλεια αν τρακάρεις σε πάρκινγκ;

Τα τρακαρίσματα σε πάρκινγκ είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα περιστατικά που μπορεί να συμβούν ακόμα και με μικρή απροσεξία: μια πόρτα που ανοίγει απρόσεκτα, μια λάθος εκτίμηση όταν κάνεις όπισθεν ή ένα γρατζούνισμα σε στενό χώρο.

Η κάλυψη εξαρτάται από το είδος του ασφαλιστηρίου και τους όρους του συμβολαίου σου:

Βασική ασφάλεια : Καλύπτει ζημιές προς τρίτους, όχι όμως στο δικό σου όχημα.

Μικτή ασφάλεια : Καλύπτει και το δικό σου όχημα, αλλά συχνά με εξαιρέσεις για ζημιές σε ιδιωτικούς ή φυλασσόμενους χώρους.

Αν το πάρκινγκ θεωρείται ότι παρέχει φύλαξη (π.χ. παραδίδεις τα κλειδιά), μπορεί να ισχύουν άλλοι όροι ευθύνης.

Πότε και ποιος φέρει την ευθύνη;

1. Σχέση φιλοφροσύνης

Παρκάρεις δωρεάν στον χώρο κάποιου γνωστού

Δεν υπάρχει υποχρέωση φύλαξης, άρα δεν έχει ευθύνη για ζημιές

2. Μίσθωση χώρου

Πληρώνεις μόνο για να έχεις θέση στάθμευσης, κρατάς τα κλειδιά

Ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή κλοπές

3. Σύμβαση Παρακαταθήκης (με φύλαξη)

Παραδίδεις τα κλειδιά και το όχημα φυλάσσεται ή μετακινείται από το προσωπικό

Ο χώρος φέρει την ευθύνη για ζημιές ή απώλειες

4. Δωρεάν πάρκινγκ επιχείρησης

Π.χ. supermarket ή κατάστημα παρέχει χώρο στάθμευσης

Δεν θεωρείται φύλαξη, άρα δεν υπάρχει ευθύνη για ζημιές

Ποιος πληρώνει τις ζημιές;

Αν σε τρακάρει άλλος οδηγός:

Η ευθύνη ανήκει στον άλλον, η ζημιά καλύπτεται από τη δική του ασφάλεια

Αν είναι ανασφάλιστος, χρειάζεται νομική διαδικασία ή ειδική κάλυψη για ανασφάλιστα

Αν χτυπήσεις εσύ άλλο όχημα:

Με βασική ασφάλεια : Καλύπτεται μόνο το άλλο όχημα

Με μικτή ασφάλεια: Καλύπτονται και οι δύο ζημιές (δική σου και του άλλου)

Αν οδηγεί παρκαδόρος:

Η ευθύνη μεταφέρεται στην επιχείρηση του πάρκινγκ

Η αποζημίωση προέρχεται από τη δική της ασφάλεια αστικής ευθύνης

Χρήσιμες συμβουλές πριν αφήσεις το αυτοκίνητο σε πάρκινγκ:

Διάβασε τους όρους του ασφαλιστηρίου σου — δώσε ιδιαίτερη προσοχή στις εξαιρέσεις

Έλεγξε αν γίνεται διάκριση μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού ή φυλασσόμενου πάρκινγκ

Αν έχεις μικτή ασφάλεια , βεβαιώσου πως καλύπτει και ζημιές σε δικό σου όχημα

Εξέτασε αν περιλαμβάνεται κάλυψη για ανασφάλιστα οχήματα

Τι κρατάμε:

Η κάλυψη σε τρακάρισμα σε πάρκινγκ δεν είναι πάντα αυτονόητη

Διάβασε προσεκτικά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σου για να αποφύγεις δυσάρεστες εκπλήξεις

Ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλίσεις πλήρη κάλυψη; Σύγκρινε ασφάλειες και επέλεξε εκείνη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές σου ανάγκες

