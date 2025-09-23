quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τρακάρισμα σε πάρκινγκ: Τι πρέπει να γνωρίζεις

ΤΡΙΤΗ | 23.09.2025
Autotypos Team
trakarisma-se-parkingk-ti-prepei-na-gnorizeis-701264

Τα ατυχήματα σε πάρκινγκ είναι ιδιαίτερα συχνά και συνήθως προκαλούν σύγχυση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη.

  • Το είδος της ασφάλειας που διαθέτεις παίζει καθοριστικό ρόλο στο αν και πώς αποζημιώνεσαι
  • Ο χώρος του πάρκινγκ (δημόσιος, ιδιωτικός, με φύλαξη ή χωρίς) επηρεάζει την ευθύνη και την κάλυψη
  • Πριν παρκάρεις το όχημά σου, είναι σημαντικό να γνωρίζεις τι αναφέρει το ασφαλιστήριο σου για τέτοιες περιπτώσεις

Σε καλύπτει η ασφάλεια αν τρακάρεις σε πάρκινγκ;

Τα τρακαρίσματα σε πάρκινγκ είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα περιστατικά που μπορεί να συμβούν ακόμα και με μικρή απροσεξία: μια πόρτα που ανοίγει απρόσεκτα, μια λάθος εκτίμηση όταν κάνεις όπισθεν ή ένα γρατζούνισμα σε στενό χώρο.

Η κάλυψη εξαρτάται από το είδος του ασφαλιστηρίου και τους όρους του συμβολαίου σου:

  • Βασική ασφάλεια: Καλύπτει ζημιές προς τρίτους, όχι όμως στο δικό σου όχημα.

  • Μικτή ασφάλεια: Καλύπτει και το δικό σου όχημα, αλλά συχνά με εξαιρέσεις για ζημιές σε ιδιωτικούς ή φυλασσόμενους χώρους.

  • Αν το πάρκινγκ θεωρείται ότι παρέχει φύλαξη (π.χ. παραδίδεις τα κλειδιά), μπορεί να ισχύουν άλλοι όροι ευθύνης.

Πότε και ποιος φέρει την ευθύνη;

1. Σχέση φιλοφροσύνης

  • Παρκάρεις δωρεάν στον χώρο κάποιου γνωστού

  • Δεν υπάρχει υποχρέωση φύλαξης, άρα δεν έχει ευθύνη για ζημιές

2. Μίσθωση χώρου

  • Πληρώνεις μόνο για να έχεις θέση στάθμευσης, κρατάς τα κλειδιά

  • Ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή κλοπές

3. Σύμβαση Παρακαταθήκης (με φύλαξη)

  • Παραδίδεις τα κλειδιά και το όχημα φυλάσσεται ή μετακινείται από το προσωπικό

  • Ο χώρος φέρει την ευθύνη για ζημιές ή απώλειες

4. Δωρεάν πάρκινγκ επιχείρησης

  • Π.χ. supermarket ή κατάστημα παρέχει χώρο στάθμευσης

  • Δεν θεωρείται φύλαξη, άρα δεν υπάρχει ευθύνη για ζημιές

Ποιος πληρώνει τις ζημιές;

Αν σε τρακάρει άλλος οδηγός:

  • Η ευθύνη ανήκει στον άλλον, η ζημιά καλύπτεται από τη δική του ασφάλεια

  • Αν είναι ανασφάλιστος, χρειάζεται νομική διαδικασία ή ειδική κάλυψη για ανασφάλιστα

Αν χτυπήσεις εσύ άλλο όχημα:

  • Με βασική ασφάλεια: Καλύπτεται μόνο το άλλο όχημα

  • Με μικτή ασφάλεια: Καλύπτονται και οι δύο ζημιές (δική σου και του άλλου)

Αν οδηγεί παρκαδόρος:

  • Η ευθύνη μεταφέρεται στην επιχείρηση του πάρκινγκ

  • Η αποζημίωση προέρχεται από τη δική της ασφάλεια αστικής ευθύνης

Χρήσιμες συμβουλές πριν αφήσεις το αυτοκίνητο σε πάρκινγκ:

  • Διάβασε τους όρους του ασφαλιστηρίου σου — δώσε ιδιαίτερη προσοχή στις εξαιρέσεις

  • Έλεγξε αν γίνεται διάκριση μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού ή φυλασσόμενου πάρκινγκ

  • Αν έχεις μικτή ασφάλεια, βεβαιώσου πως καλύπτει και ζημιές σε δικό σου όχημα

  • Εξέτασε αν περιλαμβάνεται κάλυψη για ανασφάλιστα οχήματα

Τι κρατάμε:

  • Η κάλυψη σε τρακάρισμα σε πάρκινγκ δεν είναι πάντα αυτονόητη
  • Διάβασε προσεκτικά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σου για να αποφύγεις δυσάρεστες εκπλήξεις
  • Ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλίσεις πλήρη κάλυψη; Σύγκρινε ασφάλειες και επέλεξε εκείνη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές σου ανάγκες

Κυκλοφοριακό χάος χωρίς τέλος στην Αττική – Χάνουμε 111 ώρες τον χρόνο πίσω από το τιμόνι

Δίπλωμα οδήγησης: Πότε καταργούνται τα παλιά – Πώς γίνεται η ανανέωση

Το premium SUV που κυνηγά το Toyota C-HR στις πωλήσεις – 263 αυτοκίνητα μόνο τον Αύγουστο

