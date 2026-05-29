Τριήμερο Αγίου Πνεύματος στο Ναύπλιο – Πόσα θα πληρώσω σε καύσιμα και διόδια;

Πόσο κοστίζει το ταξίδι Αθήνα-Ναύπλιο για το τριήμερο Αγίου Πνεύματος με βενζίνη ή diesel, μαζί με διόδια.

Το Ναύπλιο παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ειδικά για όσους ξεκινούν από την Αθήνα και θέλουν μια σχετικά κοντινή απόδραση χωρίς ακτοπλοϊκά. Η απόσταση είναι διαχειρίσιμη, η διαδρομή γίνεται κυρίως από αυτοκινητόδρομο και ο συνολικός χρόνος ταξιδιού υπολογίζεται περίπου στις 2 ώρες.

Πόσο κοστίζει όμως το ταξίδι με αυτοκίνητο σε καύσιμα και διόδια;

Αθήνα-Ναύπλιο με βενζίνη – Πόσο κοστίζει η μονή διαδρομή

Για αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί αμόλυβδη 95, με μέση τιμή καυσίμου 2,05 ευρώ/lt και κατανάλωση 7,5 lt/100 km, η εκτιμώμενη κατανάλωση για τη διαδρομή Αθήνα-Ναύπλιο είναι 10,91 λίτρα.

Αυτό μεταφράζεται σε κόστος καυσίμου 22,36 ευρώ για τη μία κατεύθυνση. Αν προστεθούν τα διόδια, που υπολογίζονται στα 10,10 ευρώ, το συνολικό κόστος για να πας από την Αθήνα στο Ναύπλιο με βενζινοκίνητο αυτοκίνητο φτάνει τα 32,46 ευρώ.

Διαδρομή Απόσταση Κατανάλωση Κόστος καυσίμου Διόδια Σύνολο Αθήνα – Ναύπλιο 145,45 km 10,91 lt 22,36 € 10,10 € 32,46 €

Η τιμή της αμόλυβδης 95 που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό είναι η μέση τιμή 2,05 ευρώ/lt. Η διακύμανση τιμών που δίνεται για το καύσιμο είναι από 1,92 ευρώ/lt έως 2,30 ευρώ/lt, άρα το τελικό κόστος μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το πού θα γίνει ο ανεφοδιασμός.

Πόσο κοστίζει πήγαινε-έλα με βενζίνη

Για το τριήμερο, το πιο ρεαλιστικό κόστος είναι το πήγαινε-έλα. Διπλασιάζοντας την απόσταση, τα καύσιμα και τα διόδια, το συνολικό κόστος για Αθήνα-Ναύπλιο-Αθήνα με βενζινοκίνητο αυτοκίνητο φτάνει περίπου τα 64,92 ευρώ.

Διαδρομή Συνολική απόσταση Καύσιμο Διόδια Τελικό κόστος Αθήνα – Ναύπλιο – Αθήνα 290,90 km 44,72 € 20,20 € 64,92 €

Με απλά λόγια, ένας οδηγός με αυτοκίνητο βενζίνης πρέπει να υπολογίζει περίπου 65 ευρώ μόνο για τη μετακίνηση, χωρίς να περιλαμβάνονται στάσεις, χρήση μέσα στο Ναύπλιο ή πιθανή αυξημένη κατανάλωση λόγω κίνησης.

Αθήνα-Ναύπλιο με diesel – Πόσο κοστίζει η μονή διαδρομή

Για αυτοκίνητο diesel, με μέση τιμή πετρελαίου 1,85 ευρώ/lt και κατανάλωση 6,5 lt/100 km, η εκτιμώμενη κατανάλωση για τη μία διαδρομή είναι 9,45 λίτρα.

Το κόστος καυσίμου υπολογίζεται στα 17,49 ευρώ, ενώ τα διόδια παραμένουν ίδια, στα 10,10 ευρώ. Άρα το συνολικό κόστος μονής διαδρομής Αθήνα-Ναύπλιο με diesel φτάνει τα 27,59 ευρώ.

Διαδρομή Απόσταση Κατανάλωση Κόστος καυσίμου Διόδια Σύνολο Αθήνα – Ναύπλιο 145,45 km 9,45 lt 17,49 € 10,10 € 27,59 €

Η μέση τιμή πετρελαίου που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό είναι 1,85 ευρώ/lt, με διακύμανση από 1,63 ευρώ/lt έως 2,46 ευρώ/lt. Και εδώ, το τελικό ποσό μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την τιμή στο πρατήριο.

Πόσο κοστίζει πήγαινε-έλα με diesel

Για το πήγαινε-έλα Αθήνα-Ναύπλιο-Αθήνα, το κόστος με diesel υπολογίζεται περίπου στα 55,18 ευρώ.

Διαδρομή Συνολική απόσταση Καύσιμο Διόδια Τελικό κόστος Αθήνα – Ναύπλιο – Αθήνα 290,90 km 34,98 € 20,20 € 55,18 €

Σε σχέση με το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, το diesel γλιτώνει περίπου 9,74 ευρώ στο πήγαινε-έλα, με βάση τις συγκεκριμένες τιμές καυσίμου και κατανάλωσης.

Αναλυτικά τα διόδια για Ναύπλιο

Για τη διαδρομή προς Ναύπλιο, το συνολικό κόστος διοδίων ανά κατεύθυνση είναι 10,10 ευρώ.

Σταθμός διοδίων Κόστος Αθηνών-Λαμίας, Αθήνα προς Ελευσίνα 2,55 € Ελευσίνα 2,50 € Ισθμός 2,10 € Σπαθοβούνι 2,95 € Σύνολο μονής διαδρομής 10,10 €

Για επιστροφή, το συνολικό κόστος διοδίων υπολογίζεται στα 20,20 ευρώ.

Βενζίνη ή diesel – Ποιο συμφέρει περισσότερο

Με τα συγκεκριμένα δεδομένα, το diesel είναι οικονομικότερο. Η διαφορά δεν είναι τεράστια, αλλά υπάρχει. Για μονή διαδρομή, το diesel κοστίζει 27,59 ευρώ, ενώ η βενζίνη 32,46 ευρώ. Στο πήγαινε-έλα, η διαφορά ανεβαίνει κοντά στα 10 ευρώ.

Καύσιμο Κόστος μονής διαδρομής Κόστος πήγαινε-έλα Βενζίνη 95 32,46 € 64,92 € Diesel 27,59 € 55,18 €

Η διαφορά μπορεί να μεγαλώσει ή να μικρύνει ανάλογα με το πραγματικό αυτοκίνητο, την κίνηση, το φορτίο, τον ρυθμό οδήγησης και τις τιμές καυσίμων τη στιγμή του ταξιδιού.

Τι αλλάζει αν ταξιδεύουν περισσότερα άτομα

Το Ναύπλιο έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με αρκετούς νησιωτικούς προορισμούς: δεν υπάρχουν ακτοπλοϊκά. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος μετακίνησης μοιράζεται πολύ καλύτερα όταν στο αυτοκίνητο υπάρχουν δύο, τρία ή τέσσερα άτομα.

Για παράδειγμα, με βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και συνολικό κόστος περίπου 64,92 ευρώ για πήγαινε-έλα, το κόστος ανά άτομο γίνεται:

Άτομα στο αυτοκίνητο Κόστος ανά άτομο με βενζίνη 1 άτομο 64,92 € 2 άτομα 32,46 € 3 άτομα 21,64 € 4 άτομα 16,23 €

Με diesel και συνολικό κόστος 55,18 ευρώ, το κόστος ανά άτομο πέφτει ακόμη περισσότερο:

Άτομα στο αυτοκίνητο Κόστος ανά άτομο με diesel 1 άτομο 55,18 € 2 άτομα 27,59 € 3 άτομα 18,39 € 4 άτομα 13,80 €

Άρα, για παρέα ή οικογένεια, το Ναύπλιο παραμένει ένας από τους πιο λογικούς προορισμούς τριημέρου από την Αθήνα, τουλάχιστον ως προς το καθαρό κόστος μετακίνησης.

Τι κρατάμε;