Βρεγμένα φύλλα στον δρόμο – Γιατί μπορεί να γίνουν πιο επικίνδυνα από τον πάγο;

Τα βρεγμένα φύλλα στον δρόμο μπορούν να κρύβουν μια ιδιαίτερα ολισθηρή παγίδα. Γιατί χρειάζονται προσοχή και πώς αποφεύγουμε τις απότομες αντιδράσεις στο τιμόνι;

Μια διαδρομή ανάμεσα σε δέντρα μπορεί να μοιάζει με την ιδανική φθινοπωρινή εικόνα. Όταν όμως τα πεσμένα φύλλα βραχούν και συγκεντρωθούν πάνω στην άσφαλτο, η ίδια εικόνα απαιτεί πολύ μεγαλύτερη προσοχή από τον οδηγό. Τα βρεγμένα φύλλα στον δρόμο μπορούν να μειώσουν σημαντικά την πρόσφυση, επηρεάζοντας το φρενάρισμα και την αλλαγή κατεύθυνσης. Η σύγκριση με τον πάγο χρειάζεται μια βασική διευκρίνιση: δεν υπάρχει γενικός κανόνας ότι τα βρεγμένα φύλλα γλιστρούν περισσότερο από τον πάγο. Μπορούν, όμως, υπό ορισμένες συνθήκες να δημιουργήσουν επιφάνεια με αντίστοιχα χαμηλή πρόσφυση. Η επιπλέον παγίδα είναι ότι ο οδηγός ενδέχεται να τα υποτιμήσει και να τα περάσει με ταχύτητα που δεν θα επέλεγε σε έναν παγωμένο δρόμο.

Πώς δημιουργείται η ολισθηρή επιφάνεια

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όταν τα φύλλα βρέχονται και συμπιέζονται από τη συνεχή διέλευση των οχημάτων. Αντί το πέλμα να πατά απευθείας στην άσφαλτο, μεσολαβεί ένα υγρό στρώμα φυτικού υλικού, που μπορεί να περιορίσει αισθητά το διαθέσιμο κράτημα. Το πόσο θα μειωθεί η πρόσφυση δεν είναι σταθερό. Εξαρτάται από την ποσότητα και την κατάσταση των φύλλων, την υγρασία, το οδόστρωμα και τα ελαστικά. Γι’ αυτό δεν έχει νόημα να αποδίδουμε σε κάθε στρώμα φύλλων έναν συγκεκριμένο πολλαπλασιαστή της απόστασης φρεναρίσματος ή να το θεωρούμε πάντοτε πιο ολισθηρό από τον πάγο.

Ο κίνδυνος βρίσκεται και στον αιφνιδιασμό

Η πρακτική σημασία της σύγκρισης αφορά κυρίως την προετοιμασία μας. Μπορεί να οδηγούμε σε έναν δρόμο που δείχνει καθαρός και να συναντήσουμε συγκεντρωμένα φύλλα ακριβώς στην είσοδο μιας στροφής. Αν συνεχίσουμε με την ίδια ταχύτητα, ζητάμε από τα ελαστικά να στρίψουν το αυτοκίνητο σε επιφάνεια που προσφέρει λιγότερο κράτημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα φύλλα μπορούν να αποδειχθούν τόσο ύπουλα: η εικόνα τους δεν προκαλεί πάντοτε την ίδια επιφυλακή με την προειδοποίηση για παγετό. Πρόκειται για ζήτημα αντίληψης του κινδύνου, όχι για απόδειξη ότι υπερέχουν του πάγου σε ολισθηρότητα.

Δεν συναντώνται μόνο στο βουνό

Προσοχή χρειάζεται στις επαρχιακές διαδρομές, αλλά και σε αστικούς δρόμους με δεντροστοιχίες. Ένα σημείο κοντά σε πάρκο ή μια στροφή γεμάτη πεσμένα φύλλα αξίζει την ίδια προσεκτική προσέγγιση, ακόμη κι αν βρίσκεται στην καθημερινή μας διαδρομή. Επιπλέον, τα φύλλα μπορούν να κρύβουν λακκούβες και άλλες ανωμαλίες του οδοστρώματος. Ένας σωρός στην άκρη του δρόμου δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τι υπάρχει από κάτω. Αποφεύγουμε να περάσουμε μέσα του, εφόσον αυτό μπορεί να γίνει χωρίς απότομο ελιγμό και χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο άλλους χρήστες του δρόμου.

Κόβουμε ταχύτητα πριν φτάσουμε στα φύλλα

Η σημαντικότερη κίνηση γίνεται πριν πατήσουμε στην ολισθηρή επιφάνεια. Μειώνουμε έγκαιρα και ομαλά την ταχύτητα, διατηρώντας μεγαλύτερη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Έτσι έχουμε περισσότερο χρόνο να αντιδράσουμε και μικρότερη ανάγκη για έντονο φρενάρισμα την τελευταία στιγμή. Μέσα στη στροφή αποφεύγουμε τις απότομες κινήσεις στο τιμόνι και τις ξαφνικές μεταβολές στο γκάζι. Στόχος είναι να περνάμε από το επίμαχο τμήμα με ήπιους χειρισμούς, χωρίς να απαιτούμε ταυτόχρονα δυνατή επιτάχυνση, έντονο φρενάρισμα και μεγάλη αλλαγή κατεύθυνσης. Αν αισθανθούμε ότι το αυτοκίνητο αρχίζει να γλιστρά, αποφεύγουμε τις πανικόβλητες διορθώσεις και μειώνουμε ομαλά το γκάζι. Δεν υπάρχει ένας χειρισμός που διορθώνει κάθε είδος ολίσθησης: η αντίδραση εξαρτάται από το ποιοι τροχοί χάνουν πρόσφυση και από τις συνθήκες. Η έγκαιρη μείωση της ταχύτητας παραμένει προτιμότερη από την προσπάθεια ανάκτησης του ελέγχου.

Τα ελαστικά και η ορατότητα παραμένουν καθοριστικά

Τα ελαστικά χρειάζονται έλεγχο για φθορά, ζημιές και σωστή πίεση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η καλή κατάστασή τους είναι απαραίτητη, αλλά δεν εξουδετερώνει την ολισθηρότητα των φύλλων ούτε δικαιολογεί μεγαλύτερη ταχύτητα. Εξίσου σημαντικό είναι να βλέπουμε εγκαίρως την επιφάνεια του δρόμου. Καθαρό παρμπρίζ, αποτελεσματικοί υαλοκαθαριστήρες και σωστός φωτισμός βοηθούν να εντοπίσουμε μια συγκέντρωση φύλλων πριν βρεθεί κάτω από τους τροχούς. Ο χαμηλός φθινοπωρινός ήλιος μπορεί επίσης να δυσκολέψει την παρατήρηση, ακόμη και όταν η βροχή έχει σταματήσει. Τα βρεγμένα φύλλα δεν χρειάζεται να αποδειχθούν «χειρότερα από τον πάγο» για να τα πάρουμε στα σοβαρά. Αρκεί ότι μπορούν να μειώσουν απότομα το κράτημα εκεί όπου δεν το περιμένουμε. Λιγότερη ταχύτητα, μεγαλύτερη απόσταση και ομαλοί χειρισμοί είναι οι βασικές κινήσεις που μας δίνουν περιθώριο να περάσουμε με ασφάλεια.