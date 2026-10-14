Ξεκίνησε ο Δακτύλιος: Πόσο είναι το πρόστιμο αν μπω παράνομα;

Ο Δακτύλιος επέστρεψε στο κέντρο της Αθήνας και η παράνομη είσοδος κοστίζει 150 ευρώ. Ποιες ώρες ισχύει και ποια αυτοκίνητα εξαιρούνται από τα μονά-ζυγά;

Οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας χρειάζονται ξανά προσοχή στο τελευταίο ψηφίο της πινακίδας. Ο Μικρός Δακτύλιος τέθηκε σε εφαρμογή τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, με τη νέα περίοδο ισχύος να ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2027. Για τους οδηγούς που δεν διαθέτουν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου, επιστρέφει η εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση τα μονά και τα ζυγά. Το ερώτημα, βέβαια, είναι τι συμβαίνει αν κάποιος περάσει τα όρια του Δακτυλίου την ημέρα που δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί το αυτοκίνητό του. Η απάντηση βρίσκεται στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και το ποσό είναι συγκεκριμένο: 150 ευρώ.

Ποιο είναι το πρόστιμο για τον Δακτύλιο;

Η παράβαση των περιορισμών κυκλοφορίας κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 55 του ΚΟΚ. Το άρθρο 108 προβλέπει για τη συγκεκριμένη κατηγορία διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Για την απλή παραβίαση του Δακτυλίου δεν προβλέπεται αφαίρεση διπλώματος ως κύρωση της κατηγορίας Ε2-Α. Αυτό, φυσικά, αφορά τη συγκεκριμένη παράβαση και δεν καλύπτει άλλες παραβάσεις που ενδέχεται να διαπιστωθούν στον ίδιο έλεγχο. Υπάρχει, όμως, μια ουσιαστική διάκριση: αν ο οδηγός δεν συμμορφωθεί με την υπόδειξη αστυνομικού να σταθμεύσει σε συγκεκριμένο σημείο ή να εγκαταλείψει αμέσως την απαγορευμένη περιοχή, ο νόμος προβλέπει επιπλέον φυλάκιση έως ένα έτος. Η ποινική αυτή πρόβλεψη συνδέεται με τη μη συμμόρφωση στην εντολή και όχι αυτομάτως με κάθε παράνομη είσοδο.

Ποιες ημέρες και ώρες ισχύει;

Ο Δακτύλιος εφαρμόζεται Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 07:00 έως τις 20:00 και Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 15:00. Εκτός αυτών των ωρών δεν εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος περιορισμός.

Ημέρα Ωράριο Δακτυλίου Δευτέρα έως Πέμπτη 07:00–20:00 Παρασκευή 07:00–15:00 Σάββατο και Κυριακή Δεν ισχύει

Οι περιορισμοί δεν ισχύουν επίσης στις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες απεργίας των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η τελευταία διατύπωση έχει σημασία: μια κινητοποίηση σε ένα μόνο μέσο δεν σημαίνει από μόνη της ότι καταργούνται τα μονά-ζυγά για εκείνη την ημέρα.

Πώς λειτουργούν τα μονά-ζυγά;

Ο κανόνας βασίζεται στην ημερομηνία και στο τελευταίο ψηφίο της πινακίδας. Τις ζυγές ημερομηνίες επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων με πινακίδα που τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 ή 8, ενώ τις μονές ημερομηνίες κυκλοφορούν όσα έχουν τελευταίο ψηφίο 1, 3, 5, 7 ή 9. Για παράδειγμα, στις 14 Οκτωβρίου επιτρέπονται τα ζυγά και στις 15 Οκτωβρίου τα μονά, μέσα στο ωράριο εφαρμογής. Το μηδέν υπολογίζεται στα ζυγά. Το μέτρο αφορά τα επιβατικά Ι.Χ. και τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος έως 2,2 τόνους, εφόσον δεν υπάγονται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Ποια αυτοκίνητα μπαίνουν ελεύθερα;

Από τους περιορισμούς εξαιρούνται τα εκ κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και τα εργοστασιακά οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου. Ειδικά για το LPG, η αναφορά σε εργοστασιακή κατασκευή σημαίνει ότι μια μεταγενέστερη μετατροπή δεν εξασφαλίζει από μόνη της την εξαίρεση. Δικαίωμα ελεύθερης εισόδου έχουν επίσης αυτοκίνητα Euro 6, εφόσον πληρούν τα αντίστοιχα όρια εκπομπών. Για πρώτη ταξινόμηση σε κράτος της Ε.Ε. έως 31 Δεκεμβρίου 2020, απαιτούνται εκπομπές κάτω από 120 γρ. CO₂/χλμ. κατά NEDC. Για πρώτη ταξινόμηση από 1 Ιανουαρίου 2021, το όριο είναι κάτω από 145 γρ. CO₂/χλμ. κατά WLTP. Επομένως, η ένδειξη Euro 6 δεν αρκεί μόνη της: πρέπει να συνδυάζεται με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης και τις προβλεπόμενες εκπομπές. Οι δικαιούχοι των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να εκδίδουν ειδικό σήμα μέσω gov.gr, το οποίο επιδεικνύεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Για τους μόνιμους κατοίκους εντός Δακτυλίου προβλέπονται ειδικές ζώνες εισόδου και εξόδου, με κάρτα που χορηγείται από τον Δήμο Αθηναίων.

Προσοχή στους δρόμους που αποτελούν τα όρια

Μια χρήσιμη λεπτομέρεια είναι ότι οι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται πάνω στις οδούς και λεωφόρους που οριοθετούν τον Μικρό Δακτύλιο. Αυτό αφορά τα συγκεκριμένα τμήματα της περιμέτρου και δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται η είσοδος στους εσωτερικούς δρόμους. Έτσι, πριν στρίψει κάποιος προς το κέντρο, χρειάζεται να ελέγξει τρία πράγματα: την ώρα, την ημερομηνία και το δικαίωμα κυκλοφορίας του οχήματός του. Μια σύντομη διαδρομή μέσα στη ζώνη εξακολουθεί να υπάγεται στους ίδιους περιορισμούς.