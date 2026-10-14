quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ξεκίνησε ο Δακτύλιος: Πόσο είναι το πρόστιμο αν μπω παράνομα;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 14.10.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
xekinise-o-daktylios-poso-einai-to-prostimo-an-bo-paranoma-625626
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Δακτύλιος επέστρεψε στο κέντρο της Αθήνας και η παράνομη είσοδος κοστίζει 150 ευρώ. Ποιες ώρες ισχύει και ποια αυτοκίνητα εξαιρούνται από τα μονά-ζυγά;

Οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας χρειάζονται ξανά προσοχή στο τελευταίο ψηφίο της πινακίδας. Ο Μικρός Δακτύλιος τέθηκε σε εφαρμογή τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, με τη νέα περίοδο ισχύος να ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2027. Για τους οδηγούς που δεν διαθέτουν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου, επιστρέφει η εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση τα μονά και τα ζυγά. Το ερώτημα, βέβαια, είναι τι συμβαίνει αν κάποιος περάσει τα όρια του Δακτυλίου την ημέρα που δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί το αυτοκίνητό του. Η απάντηση βρίσκεται στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και το ποσό είναι συγκεκριμένο: 150 ευρώ.

Ποιο είναι το πρόστιμο για τον Δακτύλιο;

Η παράβαση των περιορισμών κυκλοφορίας κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 55 του ΚΟΚ. Το άρθρο 108 προβλέπει για τη συγκεκριμένη κατηγορία διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Για την απλή παραβίαση του Δακτυλίου δεν προβλέπεται αφαίρεση διπλώματος ως κύρωση της κατηγορίας Ε2-Α. Αυτό, φυσικά, αφορά τη συγκεκριμένη παράβαση και δεν καλύπτει άλλες παραβάσεις που ενδέχεται να διαπιστωθούν στον ίδιο έλεγχο. Υπάρχει, όμως, μια ουσιαστική διάκριση: αν ο οδηγός δεν συμμορφωθεί με την υπόδειξη αστυνομικού να σταθμεύσει σε συγκεκριμένο σημείο ή να εγκαταλείψει αμέσως την απαγορευμένη περιοχή, ο νόμος προβλέπει επιπλέον φυλάκιση έως ένα έτος. Η ποινική αυτή πρόβλεψη συνδέεται με τη μη συμμόρφωση στην εντολή και όχι αυτομάτως με κάθε παράνομη είσοδο.

Ποιες ημέρες και ώρες ισχύει;

Ο Δακτύλιος εφαρμόζεται Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 07:00 έως τις 20:00 και Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 15:00. Εκτός αυτών των ωρών δεν εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος περιορισμός.

Ημέρα Ωράριο Δακτυλίου
Δευτέρα έως Πέμπτη 07:00–20:00
Παρασκευή 07:00–15:00
Σάββατο και Κυριακή Δεν ισχύει

Οι περιορισμοί δεν ισχύουν επίσης στις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες απεργίας των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η τελευταία διατύπωση έχει σημασία: μια κινητοποίηση σε ένα μόνο μέσο δεν σημαίνει από μόνη της ότι καταργούνται τα μονά-ζυγά για εκείνη την ημέρα.

Πώς λειτουργούν τα μονά-ζυγά;

Ο κανόνας βασίζεται στην ημερομηνία και στο τελευταίο ψηφίο της πινακίδας. Τις ζυγές ημερομηνίες επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων με πινακίδα που τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 ή 8, ενώ τις μονές ημερομηνίες κυκλοφορούν όσα έχουν τελευταίο ψηφίο 1, 3, 5, 7 ή 9. Για παράδειγμα, στις 14 Οκτωβρίου επιτρέπονται τα ζυγά και στις 15 Οκτωβρίου τα μονά, μέσα στο ωράριο εφαρμογής. Το μηδέν υπολογίζεται στα ζυγά. Το μέτρο αφορά τα επιβατικά Ι.Χ. και τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος έως 2,2 τόνους, εφόσον δεν υπάγονται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Ποια αυτοκίνητα μπαίνουν ελεύθερα;

Από τους περιορισμούς εξαιρούνται τα εκ κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και τα εργοστασιακά οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου. Ειδικά για το LPG, η αναφορά σε εργοστασιακή κατασκευή σημαίνει ότι μια μεταγενέστερη μετατροπή δεν εξασφαλίζει από μόνη της την εξαίρεση. Δικαίωμα ελεύθερης εισόδου έχουν επίσης αυτοκίνητα Euro 6, εφόσον πληρούν τα αντίστοιχα όρια εκπομπών. Για πρώτη ταξινόμηση σε κράτος της Ε.Ε. έως 31 Δεκεμβρίου 2020, απαιτούνται εκπομπές κάτω από 120 γρ. CO₂/χλμ. κατά NEDC. Για πρώτη ταξινόμηση από 1 Ιανουαρίου 2021, το όριο είναι κάτω από 145 γρ. CO₂/χλμ. κατά WLTP. Επομένως, η ένδειξη Euro 6 δεν αρκεί μόνη της: πρέπει να συνδυάζεται με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης και τις προβλεπόμενες εκπομπές. Οι δικαιούχοι των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να εκδίδουν ειδικό σήμα μέσω gov.gr, το οποίο επιδεικνύεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Για τους μόνιμους κατοίκους εντός Δακτυλίου προβλέπονται ειδικές ζώνες εισόδου και εξόδου, με κάρτα που χορηγείται από τον Δήμο Αθηναίων.

Προσοχή στους δρόμους που αποτελούν τα όρια

Μια χρήσιμη λεπτομέρεια είναι ότι οι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται πάνω στις οδούς και λεωφόρους που οριοθετούν τον Μικρό Δακτύλιο. Αυτό αφορά τα συγκεκριμένα τμήματα της περιμέτρου και δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται η είσοδος στους εσωτερικούς δρόμους. Έτσι, πριν στρίψει κάποιος προς το κέντρο, χρειάζεται να ελέγξει τρία πράγματα: την ώρα, την ημερομηνία και το δικαίωμα κυκλοφορίας του οχήματός του. Μια σύντομη διαδρομή μέσα στη ζώνη εξακολουθεί να υπάγεται στους ίδιους περιορισμούς.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Δακτύλιος
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

xereis-poia-aftokinita-bainoun-elefthera-sto-daktylio-oi-perissoteroi-kanoun-lathos-816556

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

15.09.2026

Ξέρεις ποια αυτοκίνητα μπαίνουν ελεύθερα στο Δακτύλιο; Οι περισσότεροι κάνουν λάθος
pote-stamata-o-daktylios-sto-kentro-tis-athinas-fetos-poioi-bainoun-elefthera-idi-688128

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

08.06.2026

Πότε σταματά ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας φέτος; – Ποιοι μπαίνουν ελεύθερα ήδη
ti-einai-to-eidiko-sima-kykloforias-chreiazetai-na-to-echeis-mazi-sou-626073

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

16.04.2026

Τι είναι το ειδικό σήμα κυκλοφορίας; – Χρειάζεται να το έχεις μαζί σου;
daktylios-epistrefei-apo-simera-ti-ischyei-me-tis-adeies-kai-ta-prostima-642086

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

20.10.2025

Δακτύλιος: Επιστρέφει από σήμερα – Τι ισχύει με τις άδειες και τα πρόστιμα
odiki-asfaleia-ti-kalyptei-kai-pote-chreonei-779252

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

11.10.2026

Οδική ασφάλεια: Τι καλύπτει και πότε «χρεώνει»
ti-einai-i-keramiki-epistrosi-sta-aftokinita-axizei-782951

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

11.10.2026

Τι είναι η κεραμική επίστρωση στα αυτοκίνητα; Αξίζει;

Πρόσφατες Ειδήσεις