Η πινακίδα που μοιάζει με αποτσίγαρο – Εσύ ξέρεις τι σημαίνει;

Τι σημαίνει άραγε το – για πολλούς – άγνωστο σήμα που θυμίζει αποτσίγαρο και για τι κινδύνους ακριβώς μας προειδοποιεί;

Η οδική σήμανση δεν είναι απλή «θεωρία» για το δίπλωμα – παραμένει κρίσιμη για την οδική ασφάλεια

Το σήμα που μοιάζει με αποτσίγαρο δεν αφορά το κάπνισμα, αλλά προειδοποιεί ότι ο ασφαλτόδρομος μετατρέπεται σε χωματόδρομο

Στόχος του είναι να προετοιμάσει τον οδηγό να κόψει ταχύτητα ώστε να αποφύγει ατυχήματα ή ζημιές στο όχημα

Στην Ελλάδα το συγκεκριμένο σήμα δεν χρησιμοποιείται, αλλά υπάρχουν αντίστοιχα που προειδοποιούν για ολισθηρότητα ή εκτίναξη χαλικιών

Γιατί είναι σημαντική η σήμανση

Πολλοί οδηγοί θυμούνται τα σήματα μέχρι να πάρουν το δίπλωμα και έπειτα τα ξεχνούν. Στην πραγματικότητα όμως, η σωστή ενημέρωση για την οδική σήμανση μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ασφαλές ταξίδι και ένα επικίνδυνο ατύχημα.

Το σήμα που σε πρώτη ματιά θυμίζει «αποτσίγαρο» είναι στην ουσία ένα προειδοποιητικό τρίγωνο που σημαίνει πως ο δρόμος από ασφαλτόδρομος γίνεται χωματόδρομος.

Τι σημαίνει στην πράξη

Ο οδηγός πρέπει να μειώσει ταχύτητα πριν αλλάξει το τερέν .

Οι ταχύτητες σε χωματόδρομο είναι χαμηλότερες και η πρόσφυση πιο περιορισμένη.

Μια απότομη αλλαγή χωρίς προσαρμογή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου ή ζημιές στο όχημα.

Ακόμα και αν κάποιος δεν γνωρίζει ακριβώς το σήμα, το γεγονός ότι βρίσκεται σε τρίγωνο προειδοποίησης αρκεί για να καταλάβει πως απαιτείται προσοχή.

Ελλάδα και Ευρώπη

Στην Ελλάδα – όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες – το συγκεκριμένο σήμα δεν χρησιμοποιείται επισήμως.

Αντί του, συναντάμε πινακίδες που προειδοποιούν:

Για ολισθηρότητα του οδοστρώματος .

Για εκτίναξη χαλικιών.

Αν και διαφορετικές, έχουν τον ίδιο στόχο: να ενημερώσουν τον οδηγό ότι ο δρόμος αλλάζει χαρακτηριστικά και χρειάζεται αμυντική οδήγηση.