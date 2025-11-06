Κινητό στο αυτοκίνητο: Πότε επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω το Google Maps;

Πότε επιτρέπεται η χρήση κινητού και Google Maps στην οδήγηση σύμφωνα με τον ΚΟΚ – Προϋποθέσεις, πρόστιμα και νόμιμες εξαιρέσεις
Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση παραμένει αυστηρά απαγορευμένη από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Ωστόσο, η πλοήγηση μέσω εφαρμογών όπως το Google Maps επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις — με βασική απαίτηση η συσκευή να είναι σταθερά τοποθετημένη και να μην απαιτείται χειρισμός από τον οδηγό.
Πότε επιτρέπεται η χρήση του Google Maps
Η εφαρμογή Google Maps μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο αν το κινητό είναι στερεωμένο σε ειδική βάση και η λειτουργία της δεν απαιτεί καμία αλληλεπίδραση από τον οδηγό κατά την οδήγηση.
Η χρήση hands-free ή Bluetooth για φωνητικές εντολές και τηλεφωνικές κλήσεις επιτρέπεται, εφόσον ο οδηγός δεν αγγίζει τη συσκευή.
«Οποιαδήποτε ενέργεια που αποσπά την προσοχή του οδηγού θεωρείται παραβίαση του ΚΟΚ και επισύρει αυστηρές κυρώσεις.»
Βαριά πρόστιμα και κυρώσεις
Η χρήση κινητού κατά την οδήγηση, ακόμη και όταν το όχημα βρίσκεται σε προσωρινή στάση ή σε φανάρι, θεωρείται παράβαση, καθώς ο νόμος αντιμετωπίζει το όχημα ως «σε κίνηση».
Σε περιπτώσεις υποτροπής ή εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα, οι ποινές είναι αυστηρότερες και μπορεί να φτάσουν έως και ποινική δίωξη.
Οι οδηγοί που παραβιάζουν τη νομοθεσία κινδυνεύουν με:
-
Υψηλό χρηματικό πρόστιμο
-
Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων
-
Ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος
Τι επιτρέπεται και τι όχι
Επιτρεπτές ενέργειες:
-
Χρήση του κινητού μόνο ως πλοηγού (GPS), όταν είναι τοποθετημένο σε βάση.
-
Ακρόαση ή απάντηση κλήσεων μέσω hands-free ή Bluetooth, χωρίς καμία επαφή με τη συσκευή.
Απαγορευμένες ενέργειες:
-
Κράτημα ή χρήση του κινητού εν κινήσει ή σε φανάρι.
-
Αποστολή/ανάγνωση μηνυμάτων, πλοήγηση σε εφαρμογές, παρακολούθηση βίντεο ή παιχνίδια.
-
Οποιοσδήποτε χειρισμός της οθόνης, ακόμη κι αν το κινητό βρίσκεται στη βάση.
-
Χρήση ενσύρματων ακουστικών ή smartwatch για επικοινωνία.
Πότε θεωρείται νόμιμη η χρήση του κινητού
Η χρήση κινητού επιτρέπεται μόνο όταν:
-
Το όχημα είναι νόμιμα σταθμευμένο,
-
Η μηχανή είναι σβηστή,
-
Και ο οδηγός δεν έχει τον έλεγχο του οχήματος.
Κάθε άλλη προσωρινή στάση, ακόμη και για λίγα δευτερόλεπτα, θεωρείται παραβίαση του ΚΟΚ.
«Η οδική ασφάλεια εξαρτάται απόλυτα από την προσοχή του οδηγού — κάθε δευτερόλεπτο απόσπασης μπορεί να αποβεί κρίσιμο.»
