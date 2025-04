Υγρά υαλοκαθαριστήρων: Ποιο να διαλέξεις για το αυτοκίνητο σου – Τι δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείς

Ποιοι είναι οι τύποι των υγρών, σε ποιες περιπτώσεις τους χρειάζεσαι και γιατί όλα αυτά θα πρέπει να σε νοιάζουν

Άνοιξη, η εποχή που γύρη, σκόνη και σμήνη από έντομα κατακλύζουν την ατμόσφαιρα και καταλήγουν στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου σου, δημιουργώντας ένα «φιλμ» από επικαθίσεις. Η ορατότητα μειώνεται, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να προκύπτει από την διάθλαση του φωτός σε αυτή την στρώση οργανικής ύλης: την ημέρα είναι ο ήλιος, το βράδυ τα φώτα των αντίθετα διερχόμενων οχημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, το παρμπρίζ πρέπει να παραμένει καθαρό και οι οδηγοί έχουν ως σύμμαχο τους για αυτό τον σκοπό, το σύστημα που αποτελείται από τους υαλοκαθαριστήρες και τον ψεκασμό υγρού στο παρμπρίζ από τα «πιτσιλιστήρα».

Βασική αρχή για να αποδίδει σωστά ο καθαρισμός του παρμπρίζ, είναι η κατάσταση των υαλοκαθαριστήρων. Αν το μάκτρο (το λάστιχο τους) είναι φθαρμένο , χρειάζονται αντικατάσταση και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να τσεκάρει κανείς σε έναν έλεγχο.

Προφανώς, σημαντικό είναι και το γέμισμα του δοχείο υγρού των υαλοκαθαριστήρων και εδώ είναι που τα πράγματα θέλουν μια μεγαλύτερη ανάλυση.

Ας δούμε λοιπόν τους βασικούς τύπους υγρών που μπορείς να χρησιμοποιήσεις:

1. Απλό Νερό – Η πρόχειρη λύση (αλλά με κινδύνους)

Πολλοί οδηγοί γεμίζουν το δοχείο με απλό νερό, ειδικά το καλοκαίρι. Παρότι είναι μια γρήγορη και απλή λύση, δεν είναι σωστό να αποτελεί τον κανόνα, με το νερό να αποτελεί την επιλογή μόνο σε περίπτωση ανάγκης.

Πλεονεκτήματα

Φτηνό (ακόμα και δωρεάν) άμεσα διαθέσιμο

Μειονεκτήματα

Δεν καθαρίζει αποτελεσματικά έντομα και επίμονες επικαθήσεις

Αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για τη δημιουργία μικροοργανισμών στο κύκλωμα

Το χειμώνα παγώνει, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στο δοχείο ή στα σωληνάκια

Χρήση μόνο ως προσωρινή λύση και κυρίως σε θερμές περιόδους.

2. Έτοιμο υγρό υαλοκαθαριστήρων (Εμπορίου)

Η πιο συνηθισμένη, ασφαλής και αποτελεσματική λύση

Πλεονεκτήματα

Περιέχει καθαριστικούς και αντιβακτηριακούς παράγοντες

Αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων

Διατίθεται σε δύο τύπους, για καλοκαιρινή και χειμερινή χρήση (με αντιψυκτικό)

Μειονεκτήματα

Προφανώς πιο ακριβό από το νερό, αλλά αξίζει

Θα το βρείτε σε βενζινάδικα και καταστήματα με είδη αυτοκινήτου

3. Συμπυκνωμένο Υγρό (Διαλυόμενο σε νερό)

Έρχεται σε μορφή «συμπυκνώματος» και το αραιώνεις μόνος σου

Πλεονεκτήματα

Οικονομική λύση μακροπρόθεσμα

Ρυθμίζεις εσύ την αναλογία ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Μειονεκτήματα

Απαιτεί μια πρόσθετη διαδικασία για τη χρήση του και θέλει προσοχή στη σωστή αραίωση, ώστε να είναι αποτελεσματικό

Ιδανικό για όσους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το αυτοκίνητό τους

4. Εξειδικευμένα υγρά με ειδική σύνθεση (π.χ. για έντομα ή δύσκολες επικαθήσεις)

Ιδιαίτερα χρήσιμα για επαγγελματίες οδηγούς ή όσους ταξιδεύουν πολύ

Πλεονεκτήματα

Έχουν σύνθεση που καθαρίζει εύκολα δύσκολους ρύπους, όπως έντομα, ρετσίνια, γράσα

Ιδανικά για ταξίδια στην επαρχία και καλοκαιρινή οδήγηση

Μειονεκτήματα

Ελαφρώς ακριβότερα

Βρίσκονται σε εξειδικευμένα καταστήματα και συνεργεία

Τι να ΜΗ βάζεις ποτέ στο δοχείο!

Το «DIY» (Do It Yourself – Κάντο µόνος σου) και οι πειραματισμοί, μπορεί εκ πρώτης να φαντάζουν σαν μια εύκολη λύση, στην πραγματικότητα όμως, ενδέχεται να δημιουργήσουν μεγάλα πρόβλημα. Ποτέ μην βάζεις στο δοχείο υγρού των υαλοκαθαριστήρων – όσο «έξυπνη» λύση και αν φαίνονται, τα ακόλουθα προϊόντα:

Οικιακά καθαριστικά τζαμιών, επιφανειών ή υγρά πιάτων (καταστρέφουν τα λάστιχα & προκαλούν αφρισμό)

Καθαρό ή φωτιστικό οινόπνευμα (εύφλεκτο, διαβρωτικό)

Υγρά με άρωμα (επηρεάζουν το σύστημα αντλίας και αφήνουν στίγματα)

Συμβουλές Χρήσης

Έλεγχε το δοχείο συχνά, ειδικά πριν ταξίδια

Φρόντισε το στόμιο στα ακροφύσια ψεκασμού υγρού (πιτσλιστήρια), να είναι καθαρό. Αν παρατηρήσεις μειωμένη / ακανόνιστη ή και καθόλου ροή, χρησιμοποίησε μια βελόνα για να αποφράξει το στόμιο τους

Τοποθέτησε το κατάλληλο υγρό αναλόγως της εποχής, «καλοκαιρινό» την άνοιξη, «χειμερινό» το φθινόπωρο

Συμπέρασμα

Το σωστό υγρό υαλοκαθαριστήρων δεν είναι απλώς λεπτομέρεια και πολυτέλεια, είναι θέμα που σχετίζεται με την ασφάλεια και την μακροχρόνιας φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Επένδυσε σε ένα ποιοτικό προϊόν και θα καταλάβεις το πόσο άξιζε, όταν το χρειαστείς!

Αυτός είναι ο νούμερο 1 προορισμός για το Πάσχα – Πόσο θα πληρώσεις με το αυτοκίνητο;

Kia EV3: Αυτό είναι το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025!

Δυστύχημα Εγνατίας: Πότε ανάβουμε το πίσω φως ομίχλης;