Υπάρχει ακόμα «έκπτωση» 50% στα πρόστιμα της Τροχαίας αν πληρωθούν εγκαίρως; – Τι ισχύει με το νέο ΚΟΚ;

Ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα σε ένα πεδίο που εξακολουθεί να προκαλεί σύγχυση σε πολλούς οδηγούς

Για χρόνια, ίσχυε η λογική του ότι «αν πληρώσεις σε δέκα μέρες, δίνεις τα μισά» σε ότι αφορά στα πρόστιμα. Αν δεχόσουν κλήση για παράβαση του ΚΟΚ, μπορούσες να μειώσεις το πρόστιμο στο 50% αρκεί να προλάβαινες να καταβάλεις το πόσο σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Το μέτρο αυτό όντως ίσχυε παλιότερα αλλά ποτέ δεν είχε καθολική εφαρμογή, ενώ σήμερα, τα πάντα έχουν αλλάξει.

Με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), απλώς επιβεβαιώθηκε και κωδικοποιήθηκε η πλήρης κατάργηση της «έκπτωσης», μαζί με την αυστηροποίηση των ποινών. Παρόλα αυτά, πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το μέτρο παραμένει σε ισχύ, προκαλώντας σύγχυση και δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η λογική της «έκπτωσης»

Η προηγούμενη αυτή διάταξη θεσπίστηκε για πρακτικούς λόγους: το κράτος ήθελε να εισπράττει άμεσα τα πρόστιμα και οι οδηγοί είχαν ένα κίνητρο να τακτοποιούν γρήγορα την οφειλή τους. Η πληρωμή του μισού ποσού εντός 10 ημερών λειτούργησε επί χρόνια ως «win-win» λύση.

Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί όμως, είναι ότι ο κανόνας αυτός έχει καταργηθεί από το 2018 (Ν. 4530/2018) και δεν ίσχυε ποτέ για όλες τις παραβάσεις.

Όπως υπενθύμιζαν κατά καιρούς νομικοί και ειδικοί της οδικής ασφάλειας, για παραβάσεις μεγάλης επικινδυνότητας (π.χ. οδήγηση υπό την επήρεια, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη), η έκπτωση δεν εφαρμοζόταν. Δηλαδή, ο μύθος ότι «όλα τα πρόστιμα πέφτουν στο μισό» αν καταβάλλονταν εγκαίρως, δεν ήταν ποτέ απόλυτα αληθινός.

Αλλάζει κάτι ο νέος ΚΟΚ;

Σε ότι αφορά στο συγκεκριμένο πεδίο, τίποτα το καινούργιο, απλά επιβεβαιώνει ότι το μέτρο της «έκπτωσης» έχει καταργηθεί. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα πρόστιμα καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς καμία δυνατότητα μείωσης βάση του πόσο έγκαιρα θα καταβληθεί το ποσό.

Η αλλαγή αυτή, που σημειώνουμε ότι ισχύει εδώ και επτά χρόνια, εφαρμόσθηκε με την λογική του ότι η ποινή πρέπει να έχει τον ίδιο αποτρεπτικό χαρακτήρα για όλους και η ύπαρξη «παραθύρων» και «διευκολύνσεων» υπονομεύει την ισονομία, αφού οι πιο «γρήγοροι» και οικονομικά ευέλικτοι οδηγοί είχαν ένα πλεονέκτημα.

Πολλοί οδηγοί όμως, συνεχίζουν να έχουν την προσδοκία ότι το ποσό που τους έχει επιβληθεί θα είναι «μισό» αν το πληρώσουν εγκαίρως, κάτι που όπως εξηγήθηκε αναλυτικά, δεν ισχύει πια.

Η κατάργηση της έκπτωσης δεν είναι μικρή λεπτομέρεια, αλλά ουσιαστική αλλαγή. Αν δεν γίνει κατανοητή, οι οδηγοί μπορεί να βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων, ανατρέποντας με σκληρό τρόπο τους προϋπολογισμούς τους…

Τι κρατάμε;

Η έκπτωση 50% στα πρόστιμα αν αυτά καταβάλλονταν εντός 10 ημερών έχει καταργηθεί από το 2018

Στο παρελθόν –αντίθετα με την γενικότερη πεποίθηση- η διάταξη δεν ίσχυε ποτέ για παραβάσεις μεγάλης επικινδυνότητας

Ο νέος ΚΟΚ είναι ξεκάθαρος , επαναλαμβάνοντας ότι όλα τα πρόστιμα καταβάλλονται στο ακέραιο και χωρίς «εκπτώσεις» και εξαιρέσεις

, επαναλαμβάνοντας ότι όλα τα πρόστιμα καταβάλλονται στο ακέραιο και χωρίς «εκπτώσεις» και εξαιρέσεις Η παλιά πρακτική έχει δημιουργήσει μια σύγχυση που συνεχίζεται

