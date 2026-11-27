Οδηγείς το υβριδικό σου αυτοκίνητο και στο πρώτο φανάρι της διαδρομής ακούς τον βενζινοκινητήρα να δουλεύει. Τρία φανάρια παρακάτω επικρατεί ησυχία, παρότι η ένδειξη της μπαταρίας μοιάζει σχεδόν ίδια. Ένα κρύο πρωινό, την εξήγηση μπορεί να τη βρεις στη θερμοκρασία που επέλεξες για την καμπίνα.

Σταματάς στο κόκκινο, κρατάς το πόδι στο φρένο και ξαφνικά ο βενζινοκινητήρας παίρνει μπροστά. Κοιτάς το ταμπλό. Η μπαταρία έχει αρκετές μπάρες και πριν από λίγο κινούσουν κανονικά με ρεύμα. Γιατί λοιπόν το αυτοκίνητο καίει βενζίνη τώρα που δεν πάει πουθενά;

Σε ένα πλήρως υβριδικό αυτοκίνητο, το λεγόμενο full hybrid, ο βενζινοκινητήρας έχει δουλειά να κάνει και με τους τροχούς ακίνητους. Μπορεί να ζεσταίνεται ο ίδιος, να δίνει θερμότητα στην καμπίνα ή να κινεί τη γεννήτρια για να φορτίσει την μπαταρία. Συχνά κάνει περισσότερα από ένα την ίδια στιγμή.

Μετά την εκκίνηση, ο κινητήρας χρειάζεται προθέρμανση

Το πρωί πατάς το κουμπί εκκίνησης, βγαίνεις από τη θέση στάθμευσης ηλεκτρικά και φτάνεις μέχρι τη γωνία χωρίς να ακουστεί ο βενζινοκινητήρας. Η μπαταρία είχε αρκετή ενέργεια γι’ αυτά τα πρώτα μέτρα, αλλά το μοτέρ κάτω από το καπό παραμένει κρύο. Αν το υβριδικό σύστημα το βάλει μπροστά για να ζεσταθεί, μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει και στο πρώτο κόκκινο.

Η Toyota αναφέρει την προθέρμανση στο εγχειρίδιο της Corolla Hybrid ως έναν από τους λόγους για τους οποίους ο κινητήρας μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία όταν το αυτοκίνητο σταματήσει. Γι’ αυτό έχει σημασία πότε συμβαίνει. Άλλο το πρώτο φανάρι που συναντάς δύο στενά από το σπίτι και άλλο το ίδιο φανάρι στην επιστροφή, έπειτα από μισή ώρα οδήγησης.

Έξω έχει 8 βαθμούς και ζήτησες 23 στην καμπίνα, αυτό χρειάζεται ενέργεια

Σε πολλά full hybrid, το καλοριφέρ αξιοποιεί τη θερμότητα του ψυκτικού υγρού του κινητήρα. Για να αρχίσει να βγαίνει ζεστός αέρας από τους αεραγωγούς, πρέπει πρώτα να ζεσταθεί αυτό το υγρό. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία της καμπίνας και εκείνη που ζήτησες, τόσο πιο αισθητή μπορεί να γίνει η επίδραση της θέρμανσης στη λειτουργία του κινητήρα.

Λίγα χιλιόμετρα αργότερα, η εικόνα αλλάζει. Αν ο κινητήρας έχει ζεσταθεί και η καμπίνα πλησιάζει τους 23 βαθμούς, στο επόμενο φανάρι μπορεί να συνεχίσεις να νιώθεις ζεστό αέρα με το μοτέρ σβηστό. Η ρύθμιση έμεινε ίδια, αλλά τώρα υπάρχει ήδη διαθέσιμη θερμότητα. Η ακριβής συμπεριφορά διαφέρει ανά μοντέλο.

Η μπαταρία φορτίζει προτού χαθεί η τελευταία μπάρα

Υπάρχει και το γνώριμο σενάριο του μποτιλιαρίσματος. Προχωράς πέντε μέτρα ηλεκτρικά, σταματάς και ξαναξεκινάς. Η μπαταρία κίνησης δίνει ενέργεια σε κάθε εκκίνηση, ενώ με τόσο χαμηλές ταχύτητες υπάρχει λίγη ενέργεια να ανακτηθεί στο φρενάρισμα. Αν το σύστημα κρίνει ότι χρειάζεται φόρτιση όσο περιμένεις, βάζει μπροστά τον βενζινοκινητήρα. Εκείνος κινεί τη γεννήτρια και μέρος της ενέργειας επιστρέφει στην μπαταρία, παρότι το ταχύμετρο γράφει μηδέν.

Υπάρχει μάλιστα κάτι που το αυτοκίνητο δεν σου λέει. Άλλο η στάθμη φόρτισης και άλλο η θερμοκρασία της μπαταρίας. Τόσο η Toyota όσο και η Honda εξηγούν ότι ο βενζινοκινητήρας μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία όταν η μπαταρία είναι πολύ κρύα ή πολύ ζεστή. Επομένως, ακόμη και με παρόμοια ένδειξη φόρτισης, το ίδιο αυτοκίνητο μπορεί να συμπεριφερθεί διαφορετικά ένα χειμωνιάτικο πρωινό και ένα ήπιο μεσημέρι.

Τι αποκαλύπτουν τα βέλη στην οθόνη

Αν το υβριδικό σου διαθέτει οθόνη ροής ενέργειας, εκεί θα βρεις μια πιο κατατοπιστική ένδειξη από τις μπάρες. Όταν βλέπεις βέλη από τον κινητήρα προς την μπαταρία με το αυτοκίνητο σταματημένο, εκείνη τη στιγμή η μπαταρία φορτίζει. Τα βέλη δείχνουν πού πηγαίνει η ενέργεια. Ο αρχικός λόγος που πήρε μπροστά το μοτέρ μπορεί κάλλιστα να ήταν η προθέρμανση ή η ζέστη που ζήτησες στην καμπίνα.

Από μόνη της, η επανεκκίνηση στο φανάρι είναι φυσιολογική λειτουργία ενός full hybrid. Αν όμως παρατηρείς σταθερή αλλαγή στην ίδια διαδρομή, με παρόμοιο καιρό και ίδιες ρυθμίσεις, ιδίως αν βλέπεις και αύξηση στην κατανάλωση ή προειδοποίηση στο ταμπλό, αξίζει να το αναφέρεις στο συνεργείο.