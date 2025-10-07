Υβριδικό αυτοκίνητο: Τα 7 πιο συχνά προβλήματα που θα συναντήσεις

Μπορεί ένα υβριδικό αυτοκίνητο να συνδυάζει «τα καλύτερα των δύο κόσμων», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν προβλήματα.

Σε έναν κόσμο που επικρατεί η πόλωση μεταξύ των «παλιών» θερμικών και των «μοντέρνων» ηλεκτρικών, το υβριδικό αυτοκίνητο έρχεται να γεφυρώσει το κενό προσφέροντας στον αγοραστή μια μέση λύση που συνδυάζει τα καλύτερα των δύο κόσμων. Τα υβριδικά αυτοκίνητα γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή, οπότε καλό θα ήταν να γνωρίζεις τι θα πρέπει να προσέχεις περισσότερο. Ειδικά όταν πλέον αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτά είναι τα 7 πιο συχνά προβλήματα που θα πρέπει να γνωρίζεις άμα έχεις ή σκοπεύεις να αποκτήσεις υβριδικό αυτοκίνητο:

1. Μείωση χωρητικότητας μπαταρίας

Η μπαταρία είναι ένα από τα βασικά μέρη ενός υβριδικού συστήματος, κάτι που σημαίνει πως η κατάσταση της υγείας της είναι κάτι που θα πρέπει να ενδιαφέρει κάθε ιδιοκτήτη. Αυτή λοιπόν μπορεί να χάσει την απόδοσή της λόγω υπερβολικής χρήσης, αυξημένης θερμοκρασίας και γενικών φθορών.

Αν συμβεί αυτό, υπάρχει η δυνατότητα επισκευής, ωστόσο, η πιο συμφέρουσα λύση είναι τις περισσότερες φορές η αντικατάστασή της, είτε με μια καινούργια είτε με μια επισκευασμένη. Η αντικατάσταση μιας επιβαρυμένης μπαταρίας με μια νέα μπορεί να δώσει νέα ζωή στο υβριδικό σύστημα, επαναφέροντας την απόδοσή του στα αρχικά στάνταρ.

2. Κλοπή Καταλύτη

Μπορεί να μην πρόκειται για μηχανική βλάβη, αλλά όσοι έχουν πέσει ήδη θύματα κλοπής καταλύτη σίγουρα συμφωνούν πως οι εταιρείες θα έπρεπε να έχουν πάρει καλύτερα μέτρα για αποτρέψουν κάτι τέτοιο. Οι καταλύτες στα υβριδικά αυτοκίνητα έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτούς των παραδοσιακών, κάτι που ωθεί τους εγκληματίες στη στοχοποίηση οχημάτων με τέτοιο σύστημα κίνησης.

Αυτό συμβαίνει διότι περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες πολύτιμων μετάλλων, με την αντικατάστασή τους να φτάνει ακόμη και χιλιάδες ευρώ σε κόστος.

3. Κωδικοί βλαβών υβριδικού συστήματος

Τα αυτοκίνητα του σήμερα έχουν αλλάξει ριζικά σε σχέση με αυτά που κυκλοφορούσαν πριν από 3-4 δεκαετίες. Πλέον είναι αισθητά πιο περίπλοκα, κάτι που κάνει ακόμη και την πιο μικρή επισκευή, υπόθεση που χρειάζεται συνεργείο και όχι απλώς ένα κατσαβίδι. Η πληθώρα εγκεφάλων που μπορεί να βρίσκονται μέσα σε ένα μόλις όχημα, ελέγχουν τα πάντα, κάτι που σημαίνει πως οι πιθανότητες κάποιο από αυτά τα συστήματα να παρουσιάσει βλάβη και να σε αναγκάσει να σταματήσεις στην άκρη με αλάρμ αυξάνονται σημαντικά.

Στα υβριδικά συστήματα υπάρχουν συνήθως μια ή και δύο μονάδες ελέγχου για την διαχείριση του κινητήρα και την παρακολούθηση της μπαταρίας, οι οποίες με τη σειρά τους χρησιμοποιούν διάφορους αισθητήρες για θερμοκρασία, ταχύτητα και άλλα.

Οποιαδήποτε απόκλιση στις εν λόγω μετρήσεις των αισθητήρων μπορεί να μετατρέψει το ταμπλό σε… χριστουγεννιάτικο δέντρο, προκαλώντας ανησυχία και αναγκάζοντάς σε να ξοδέψεις χρήματα και χρόνο για έλεγχο και επισκευή.

4. Φθορά ελαστικών και φρένων

Μπορεί να είναι πιο οικονομικά σε κατανάλωση και μερικά να σου επιτρέπουν να κινηθείς αμιγώς ηλεκτρικά, ωστόσο και μόνο η παρουσία ενός ηλεκτροκινητήρα και μίας μπαταρίας σημαίνει πως το υβριδικό σου αυτοκίνητο θα ζυγίζει σίγουρα παραπάνω από ένα αντίστοιχο αμιγώς θερμικό. Μεγαλύτερο βάρος μεταφράζεται σε μεγαλύτερες φθορές σε ελαστικά και φρένα, με τους κατασκευαστές να επιχειρούν να αντισταθμίσουν αυτή την παράμετρο τοποθετώντας ελαστικά με υψηλότερο δείκτη φορτίου.

Εκτός από τα ειδικά ελαστικά, τα υβριδικά αυτοκίνητα συνηθίζουν να χρησιμοποιούν την αναγεννητική πέδηση για να μειώνουν τις φθορές στα τακάκια των φρένων, αλλά αυτό δεν παύει να είναι ακόμα μια λεπτομέρεια που πρέπει να έχεις υπόψη.

5. Κακή οδηγική συμπεριφορά

Η αύξηση βάρους δεν επηρεάζει μόνο τις φθορές σε ελαστικά και φρένα, αλλά πολλές φορές χαλάει και τη δυναμική του οχήματος, κάνοντας την οδήγησή του πιο απρόβλεπτη. Αν και οι κατασκευαστές συνηθίζουν να τοποθετούν τις μπαταρίες (ειδικά σε plug-in hybrid μοντέλα) όσο πιο κοντά στο έδαφος γίνεται, βελτιώνοντας έτσι το κέντρο βάρους, η μεγαλύτερη αδράνεια δεν παύει να επηρεάζει την οδική συμπεριφορά.

Κάτι τέτοιο είναι ακόμη πιο εμφανές σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, όταν δηλαδή το αυτοκίνητο πρέπει να αλλάξει γρήγορα πορεία για να αποφύγει κάποιο εμπόδιο ή να επιβραδύνει άμεσα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι και να κάνει ο οδηγός, αν ένα αυτοκίνητο είναι βαρύτερο, αναγκαστικά θα έχει και ελαφρώς χειρότερη οδική συμπεριφορά, σε σχέση με ένα αντίστοιχο όχημα που δεν επιβαρύνεται από το υβριδικό σύστημα.

6. Φθορές στην ανάρτηση

Ακόμα ένα σημαντικό σημείο που επηρεάζεται και αυτό από το αυξημένο βάρος των υβριδικών αυτοκινήτων είναι η ανάρτηση. Μεγαλύτερο βάρος σημαίνει και μεγαλύτερα φορτία. Αυξημένο φορτίο = μεγαλύτερη καταπόνηση. Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε, που πολλές φορές θα δούμε στις υβριδικές ή ηλεκτρικές εκδόσεις αυτοκινήτων που προσφέρονται και με θερμικά σύνολα, η ρύθμιση της ανάρτησης να είναι σημαντικά πιο σφιχτή, καθώς έτσι θα μπορέσει να διαχειριστεί το αυξημένο βάρος. Σαν αποτέλεσμα όμως έχουμε και περισσότερη φθορά στο σύστημα απόσβεσης και πολλές φορές χειρότερη ποιότητα κύλισης, λόγω του πιο σκληρού setup.

7. Κατανάλωση καυσίμου σε ταξίδι

Το ότι ένα υβριδικό αυτοκίνητο είναι πιο οικονομικό από ένα θερμικό το γνωρίζουμε, αφού έτσι αποδεικνύουν και τα επίσημα στοιχεία κατανάλωσης. Ωστόσο, οι εν λόγω δοκιμές πραγματοποιούνται και εντός και εκτός πόλης, κάτι που έχει τη δική του σημασία.

Τα υβριδικά αυτοκίνητα είναι σαφώς πιο οικονομικά μέσα στην πόλη, αφού καίνε πολύ λιγότερο στο ρελαντί και σε μικρές ταχύτητες, με τον ηλεκτροκινητήρα να σηκώνει το περισσότερο βάρος κατά το «σταμάτα-ξεκίνα». Ωστόσο, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική όταν μιλάμε για ταξίδι, αφού το πιο σπάνιο φρενάρισμα ισοδυναμεί με λιγότερη αναγεννητική φόρτιση της μπαταρίας.

Αυτό σημαίνει πως το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί λίγο έως καθόλου τον ηλεκτροκινητήρα στο ταξίδι, αλλά το αυτοκίνητο εξακολουθεί να κουβαλά το πρόσθετό του βάρος, με αποτέλεσμα η κατανάλωση να είναι μεγαλύτερη απ’ ότι σε ένα θερμικό.

Τι κρατάμε:

Τα υβριδικά σου προσφέρουν όλα τα θετικά των θερμικών και των ηλεκτρικών, αλλά όχι χωρίς αστερίσκους

Μεγαλύτερο βάρος σημαίνει μεγαλύτερη φθορά σε αναρτήσεις, ελαστικά και φρένα, αλλά και χειρότερη συμπεριφορά τους στον δρόμο

Τα υβριδικά είναι πιο οικονομικά από τα θερμικά μέσα στην πόλη, αλλά λιγότερο από αυτά στο ταξίδι

Πηγή: Bumper.co

