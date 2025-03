Η Sheryl Crow χτυπά τον Έλον Μασκ με τα «όπλα» του

Γιατί η γνωστή τραγουδίστρια πούλησε το Tesla της, που θα δωρίσει τα χρήματα και… αλήθεια τι γίνεται στις ΗΠΑ επιτέλους;

Εντάξει, ανέκαθεν οι HΠΑ ήταν ένα παγκόσμιο reality αλλά τον τελευταίο καιρό… έχει παραγίνει το κακό. Δεν είναι μόνο η πολιτική(-οι), είναι και τα δημόσια πρόσωπα -υπό την ευρεία ομπρέλα του όρου- που ανακατεύονται στα κοινά και παίρνουν ξεκάθαρα θέση συμμετέχοντας σε ένα «γαϊτανάκι» φανφάρας και κινήσεων για τις εντυπώσεις.

Η τρέχουσα «μανούρα» έχει φυσικά να κάνει με την κόντρα Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών η οποία έχει ξεφύγει από τα πολιτικά πλαίσια και έχει μεταφερθεί σε επίπεδο ειδήσεων για πρωϊνάδικο…

Τελευταίο «χτύπημα» αυτό της pop / country τραγουδίστριας Sheryl Crow που ποτέ δεν έκρυψε την απέχθεια της για τον Τραμπ, από την εποχή της πρώτης θητείας του στην προεδρία. H Crow, που είχε παλιότερα χαρακτηρίσει την διακυβέρνηση Τραμπ ως «απόλυτο χάος» και είχε εκφράσει την επιθυμία της για πρόταση μομφής εναντίον του, τώρα προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση.

Η Crow πούλησε το Tesla Χ της και ανάρτησε ένα video στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου το αποχαιρετά ενώ είναι φορτωμένο σε γερανό, υπό τους ήχους του «Con te partirò / Τime to Say Goodbye» του Andrea Bocelli.

Sheryl Crow says she has sold her Tesla and donated the proceeds to NPR.

“My parents always said… you are who you hang out with.

There comes a time when you have to decide who you are willing to align with. So long Tesla. Money donated to NPR, which is under threat by… pic.twitter.com/W9mZHWVovc

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) February 15, 2025