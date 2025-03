Τραμπ: Οι δασμοί 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα είναι μόνο η αρχή

Ο Τραμπ, μετά το 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, απείλησε ΕΕ και Καναδά με επιπλέον δασμούς, αν συνεχίσουν να «βλάπτουν οικονομικά τις ΗΠΑ»

Νέες απειλές για επιπλέον δασμούς από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, προς ΕΕ και Καναδά, αν συνεργαστούν για “να βλάψουν οικονομικά τις ΗΠΑ”. «Αν η ΕΕ συνεργαστεί με τον Καναδά προκειμένου να βλάψουν οικονομικά τις ΗΠΑ, μεγάλης κλίμακας Δασμοί, πολύ μεγαλύτεροι από αυτούς που προβλέπονται τώρα, θα επιβληθούν και στις δύο με στόχο να προστατευθεί ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ κάθε μία από αυτές τις δύο χώρες», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται «βαθιά» για την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στην επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα που εισάγει η χώρα του, τόνισε μέσω X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Λυπάμαι βαθιά για την αμερικανική απόφαση», σημείωσε η κυρία φον ντερ Λάιεν προσθέτοντας πως οι Βρυξέλλες «θα συνεχίσουν να αναζητούν λύσεις μέσω διαπραγματεύσεων» με την Ουάσιγκτον.

I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on EU automotive exports.

Tariffs are taxes – bad for businesses, worse for consumers, in the US and the EU.

The EU will continue to seek negotiated solutions, while safeguarding its economic interests ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 26, 2025