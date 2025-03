F1: Yuki Tsunoda ο αντί-Lawson στη Red Bull

Φουντώνουν οι φήμες που κάνουν λόγο για αντικατάσταση του Liam Lawson από τον Yuki Tsunoda στη Red Bull F1 λίγο πριν το GP της Ιαπωνίας

Το όνειρο του Yuki Tsunoda να οδηγήσει για τη μεγάλη ομάδα της Red Bull φαίνεται πως θα πραγματοποιηθεί σύντομα. Μάλιστα, ο 24χρονος Ιάπωνας λέγεται πως θα αντικαταστήσει τον Liam Lawson στο grid και θα έχει την ευκαιρία να το κάνει και «εντός έδρας». Που αλλού; – Στο Γκραν Πρι της Ιαπωνίας!

Μετά από μια απογοητευτική αρχή στη σεζόν, ο Liam Lawson βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός μονοθεσίου της Red Bull, μετά το ατύχημά του στο Γκραν Πρι της Αυστραλίας στον πρώτο αγώνα της σεζόν, αλλά και την πενιχρή 15η θέση που κατέλαβε στην Κίνα το προηγούμενο σαββατοκύριακο.

Η αντικατάσταση του Lawson από τη Red Bull δε θα είναι μια εύκολη απόφαση, ωστόσο, τα «άστρα» φαίνεται να έχουν ευθυγραμμιστεί για τον Yuki Tsunoda, ο οποίος έχει την Honda στο πλευρό του όντας απόφοιτος της σχολής οδηγών της εταιρείας, από την οποία αποφοίτησε το 2016. Η πιθανή αναβάθμισή του στη μεγάλη ομάδα θα δώσει ένα τεράστιο boost στη Honda, πόσο μάλλον άμα το ντεμπούτο του πραγματοποιηθεί στο «σπίτι» της ιαπωνικής εταιρείας, στη Suzuka.

Το αφεντικό της Red Bull, Christian Horner, δήλωσε πως, ενώ θα στηρίξει τον Lawson μέχρι τέλους, ο τελευταίος θα μπορούσε να επωφεληθεί από μια μετακόμιση στη Racing Bulls. Σύμφωνα με τον Horner, o Lawson θα μπορούσε να βρει πιο γρήγορα «τα βήματά του», οδηγώντας για τη μικρή ομάδα της Red Bull.

Αυτό θα ήταν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για τον Yuki Tsunoda, ο οποίος διανύει την 5η του σεζόν στην F1, ενώ ο σαφώς πιο άπειρος Lawson, με μόλις 13 αγώνες στο βιογραφικό του, θα μπορούσε να πάρει εμπειρίες στην RB, χωρίς να κουβαλάει το τεράστιο βάρος που φέρνει το να οδηγείς για τη Red Bull στην πλάτη του, δηλαδή μια “win-win” κατάσταση.

⚠️ | Max Verstappen reportedly told Red Bull he wanted Liam Lawson to stay at the team. Red Bull didn’t listen and demoted Lawson anyway.

This decision reportedly doesn’t sit well with Verstappen, as per @GPblog_NL.#F1https://t.co/wMw7mdDcKF

— Fastest Pitstop (@FastestPitStop) March 25, 2025