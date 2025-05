Βετεράνος αρματιστής του ΒΠΠ ισοπεδώνει Tesla με τανκ, για να «τσακίσει τον φασισμό»

«Τα έβαλα μια φορά με τους φασίστες, τώρα θα το ξανακάνω», δήλωσε ο 98χρονος Βρετανός, αναφερόμενος στον Έλον Μασκ

Σε γενικές γραμμές, ο κόσμος όλος έχει «απασφαλίσει». Το παράλογο και το ακραίο έχει γίνει η καθημερινότητα μας και όσο και αν προσπαθήσει κανείς να προφυλαχτεί από την τρέλα που επικρατεί, τα σόσιαλ θα βρουν τον τρόπο να ρίξουν την οχύρωση και να εκτεθείς, θες δεν θες, σε ότι κουλαμάρα κυκλοφορεί εκεί έξω.

Ο Βρετανός Ken Turner, 98 ετών, είναι από τους λίγους (πλέον) εν ζωή βετεράνους του ΒΠΠ. Υπηρέτησε στον βρετανικό στρατό ως πλήρωμα σε άρμα Sherman και έζησε από κοντά τη φρίκη αλλά και τη νίκη επί του άξονα.

Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του όμως, δεν επαναπαύεται, παραμένοντας «στρατιώτης» μέχρι τέλους. Ο συμπαθέστατος Ken, θεωρεί ότι ο φασισμός ετοιμάζεται να απλώσει και πάλι τη σκιά του στον κόσμο και ένοιωσε την ανάγκη να κάνει κάτι για αυτό, έστω και συμβολικό.

«Είναι αρκετά μεγάλος, έχω δει τον φασισμό την πρώτη φορά που εκδηλώθηκε. Τώρα επιστρέφει! Ο Έλον Μασκ, o πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, χρησιμοποιεί τη δύναμη του για να υποστηρίξει την ακροδεξιά στην Ευρώπη και τα χρήματα του, προέρχονται από τα αυτοκίνητα της Tesla. Έχω λοιπόν ένα μήνυμα για αυτόν… τσακίσαμε τον φασισμό παλιότερα και θα το κάνουμε και πάλι!»

H συνέχεια στο video που ακολουθεί: ο Ken επιβιβάζεται σε ένα αναπαλαιωμένο άρμα Sherman και περνά πάνω από ένα Tesla Model 3 που φέρει πινακίδα «Fascism». Φυσικά το Tesla διαλύεται, δεν προκαλεί εντύπωση αυτό…

Νίκησε ο Ken και πάλι τον φασισμό; Μπα… αλλά κέρδισε τις εντυπώσεις και το φιλοθεάμον κοινό. Tο όλο σκηνικό φέρει την υπογραφή της καλλιτεχνικής κολεκτίβας «Led by Donkeys» η οποία τον Γενάρη, ανέλαβε και την ευθύνη για την προβολή «αντιΜασκικών» μηνυμάτων, στην πρόσοψη ενός Giga Factory της Tesla, στο Βερολίνο.

TANK vs TESLA

“We’ve crushed fascism before and we’ll crush it again”

– ⁠WW2 veteran Ken, 98, in the tank pic.twitter.com/O6NBNWr4sc

— Led By Donkeys (@ByDonkeys) May 7, 2025