Gene Hackman: Ένας οδηγός αγώνων που προτίμησε το… Hollywood

Μπορεί να τον γνωρίσαμε μέσω της μεγάλης οθόνης, ωστόσο, ο Gene Hackman για λίγο δεν ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική καριέρα

Στις 26 Φεβρουαρίου του 2025, ένα τεράστιο όνομα του κινηματογράφου έφυγε σε ηλικία 95 ετών από τη ζωή παρέα με τη σύζυγό του. Κι ενώ η εν λόγω λεπτομέρεια γεννά πολλά ερωτήματα για το πως έπεσε η «αυλαία» σε μια σπουδαία καριέρα, το τραγικό γεγονός είναι μια καλή αφορμή να ανακαλύψουμε πτυχές της ζωής του μεγάλου Gene Hackman τις οποίες λίγοι γνώριζαν μέχρι σήμερα.

Πολλοί τον θυμούνται χάρη και στην ερμηνεία του στην ταινία “The French Connection” (για την οποία βραβεύτηκε με Όσκαρ), ενώ οι petrolheads σίγουρα θα θυμούνται και την εντυπωσιακή καταδίωξη με τον Gene Hackman στο τιμόνι. Κι όμως, η επιλογή οδηγού δεν ήταν τυχαία!

Σε μια από τις πιο εντυπωσιακές καταδιώξεις (μιλάμε για πραγματικά πλάνα κι όχι για CGI), ο Gene Hackman βρέθηκε πίσω από το τιμόνι ενός Pontiac LeMans του 1971, οδηγώντας με ταχύτητες που έφταναν ξεπερνούσαν τα 140 χλμ./ώρα στους δρόμους του Brooklyn. Η εν λόγω καταδίωξη έμεινε στην ιστορία για πολλούς λόγους.

Καταρχήν, μόνο και μόνο το γεγονός πως στο τιμόνι βρέθηκε (στα περισσότερα πλάνα) ο ίδιος ο αστέρας του Hollywood έχει το δικό του βάρος, ενώ από αυτή δεν έλειψε και μια «στούκα»… εκτός σεναρίου. Μάλιστα, ο ίδιος ο σκηνοθέτης, William Friedkin, παραδέχτηκε πως για τα γυρίσματα δεν είχαν καν… άδεια, αφού ο στόχος ήταν να είναι όσο πιο αληθοφανής γίνεται, χωρίς μεγάλο κόστος.

Το αποτέλεσμα μιλά από μόνο του, αφού τελικά έχουμε να κάνουμε με μια από τις πιο αξέχαστες καταδιώξεις που είχαμε ποτέ την τύχη να παρακολουθήσουμε. Αυτό χάρη και στα χέρια του Gene Hackman φυσικά, με τον εκπαιδευτή οδήγησης, Bob Bondurant, να λέει πως ο Hackman ήταν «ο πιο εντυπωσιακός celebrity οδηγός» με τον οποίο έχει συνεργαστεί ποτέ.

O Gene Hackman δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για τα αυτοκίνητα και τους αγώνες, με τον ίδιο να παραδέχεται πως ο ρόλος του στο French Connection τον έκανε να ενδιαφερθεί για πρώτη φορά. Ωστόσο, ο αγώνας διάσημων κατά τη διάρκεια του Γκραν Πρι στο Long Beach τον έκανε πραγματικά να «κολλήσει», όπως είπε ο ίδιος σε συνέντευξή του το 1988.

«Κανονικά, οι αγώνες είναι ένα επάγγελμα με κλειστές πόρτες. Όταν είσαι έξω, είναι πολύ δύσκολο να μπεις μέσα. Αλλά όταν είσαι διάσημος, ξαφνικά σε καλούν να γίνεις μέλος αυτής της κλειστής ομάδας και σε κάνει να νιώθεις πραγματικά κάτι».

Φυσικά, ο Gene Hackman δεν ήταν ο πρώτος αστέρας του κινηματογράφου που ερωτεύτηκε την ταχύτητα, αλλά ένας συνεχιστής της παράδοσης που άφησαν οι, Steve McQueen και Paul Newman. Ο Hackman είχε πιθανότατα ότι χρειαζόταν για μια λαμπρή καριέρα στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αφού κατάφερε να κερδίσει αγώνες σε πίστες όπως το Long Beach, το Watkins Glen και το Riverside στα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Ωστόσο, ο κινηματογράφος τελικά τον «κέρδισε», με τον Gene Hackman να στρέφεται εκεί οριστικά. «Συνειδητοποίησα ότι αν δεν το είχα πάρει πραγματικά στα σοβαρά και αν δεν μπορούσα να δεσμευτώ για 15-18 αγώνες το χρόνο δε θα μπορούσα να αγωνιστώ πραγματικά σε επαγγελματικό επίπεδο. Τουλάχιστον σε ένα αξιοπρεπές εθνικό επίπεδο. Ποτέ δεν ένιωσα ότι μπορούσα πραγματικά να το κάνω. Υποθέτω ότι υπήρχε ένα μέρος του εαυτού μου που πίστευε ότι μπορούσα».

EAA’s saddened to hear that aviator and Oscar winner Gene Hackman passed away. He visited us in May 1989 and talked with Tom Poberezny about a shared love of flying. Gene owned various aircraft, including two Pitts Specials.

📷 Jim Koepnick#aviation #GeneHackman pic.twitter.com/AkXcrmC3Qj

— EAA (@EAA) February 27, 2025