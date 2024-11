Δοκιμάζουμε την MERCEDES-AMG C43 στην πίστα των Μεγάρων

Με αυξημένη ιπποδύναμη και τεχνολογίες από τον κόσμο της Formula 1 για πρώτη φορά στον δρόμο, η ανανεωμένη AMG C43 δείχνει καλύτερη από ποτέ

Του Θέμη Θεοδωρόπουλου

Φωτογραφίες Δημήτης Μανώλαρος

MERCEDES-AMG C43: The one to have

H Mercedes-AMG C43 είναι –από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε–μια πολύ δημοφιλής επιλογή για τη C-Class, καθώς προσφέρει αισθητά βελτιωμένες επιδόσεις σε σχέση με τις μη-AMG εκδόσεις, ενώ ταυτόχρονα κοστίζει πολύ λιγότερο από την ισχυρότατη C63. Τώρα μάλιστα, με την τελευταία γενιά της C63 να υιοθετεί ένα plug-in υβριδικό σύστημα που δεν δείχνει να έχει μεγάλη απήχηση στους αγοραστές, η C43 –που χρησιμοποιεί τον ίδιο κινητήρα ως αποκλειστική πηγή δύναμης–δείχνει ακόμη πιο ιδανική.

Όλο το πακέτο AMG

Η C43 είναι το μοντέλο που αποκαλείται AMG-lite (όπως π.χ. το αντίστοιχο M-lite είναι η M340i), άρα δεν είναι το κορυφαίο προϊόν της AMG στην γκάμα της C-Class, αλλά γεφυρώνει το κενό μεταξύ των βασικών Mercedes-Benz και των μοντέλων επιδόσεων της Mercedes-AMG. Είναι η… λογική επιλογή καθώς –μιλώντας ρεαλιστικά– πολύ λίγοι οδηγοί χρειάζονται 680 ίππους για έναν δημόσιο δρόμο ή ένα αυτοκίνητο που λαχταρά να εξολοθρεύσει τα πίσω ελαστικά του με την τερατώδη ροπή του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, πολλοί προτιμούν την κορυφαία έκδοση λόγω της πιο δυναμικής εμφάνισης. Αυτό δεν ισχύει στη περίπτωση της C-Class, καθώς, πέρα από μερικές μικρές λεπτομέρειες, όπως η μεγαλύτερη αεροτομή στο πίσω μέρος ή το επιθετικό σχήμα του καπό, είναι πολύ εύκολο να τα μπερδέψεις.

Η χαρακτηριστική για τα AMG μοντέλα μάσκα «Panamericana» φορά περήφανα το λογότυπο «AMG» στην άκρη της, ενώ από πάνω της βρίσκεται και το έμβλημα Affalterbach της AMG. Από τα πλάγια, οι εντυπωσιακές ζάντες έχουν κάποιες ιδιαίτερες πλαστικές προσθήκες, ενώ το πιο ξεχωριστό χαρακτηριστικό στο προφίλ του είναι το σηματάκι «Turbo Electrified». Ξέρω πως ακούγεται βαρετό, αλλά πρόκειται για μια πρωτοποριακή τεχνολογία σε αυτοκίνητα δρόμου και έχουμε αφιερώσει μια σελίδα στο τέλος της δοκιμής για αυτήν. Οι τετραπλές απολήξεις του συστήματος εξάτμισης είναι το αγαπημένο μου χαρακτηριστικό (και πόσω μάλλον που είναι πραγματικές απολήξεις), ενώ γύρω τους βρίσκεται ένα αρκετά δυναμικό diffuser με 4 κάθετα στοιχεία. Η μικρή αεροτομή στο πίσω μέρος θα ήταν ομορφότερη σε μαύρο χρώμα, για να κάνει αντίθεση μαζί με το κάτω μέρος του προφυλακτήρα και τα σήματα. Ο χώρος αποσκευών είναι επίσης ένα σημείο που η C43 έχει πλεονέκτημα σε σχέση με τη C63, προσφέροντας 455 λίτρα αντί των 280 (!)της υβριδικής έκδοσης.

Η ίδια περιποίηση «AMG» έχει γίνει και στο ευρύχωρο εσωτερικό της: κόκκινες ζώνες ασφαλείας, επενδύσεις με δέρμα και ανθρακονήματα και, φυσικά, το χαρακτηριστικό τιμόνι με τις διπλές ακτίνες και τους μικρούς περιστροφικούς διακόπτες για την επιλογή προγράμματος οδήγησης ή ακόμη και το κλείσιμο του ESP ή την αλλαγή των αναρτήσεων, καθώς ο ένας είναι παραμετροποιήσιμος. Τα υπόλοιπα στοιχεία της καμπίνας τα έχουμε γνωρίσει ήδη δοκιμάζοντας τη C-Class και έτσι είχα μια άμεση οικειότητα με τη μεγάλη οθόνη στο κέντρο του ταμπλό και τις αμέτρητες λειτουργίες της, με ένα λειτουργικό σύστημα που άπαξ και το «μάθεις» προσφέρει την καλύτερη εμπειρία infotainment σε όλη την αγορά. Τα καθίσματα, αν και τύπου bucket, προσφέρουν εξαιρετική άνεση και ατελείωτες δυνατότητες παραμετροποίησης, ενώ μπορείς να τοποθετηθείς αρκετά χαμηλά για μια πιο σπορ αίσθηση.

Αουτσάιντερ

Όπως και να δείχνει όμως, το σήμα της AMG δεν μπαίνει… τυχαία σε αυτοκίνητα. Η C43 είναι ένα ικανότατο αυτοκίνητο που μπορεί να κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα, αλλά με έναν απρόσμενα… αβίαστο τρόπο. Ο κινητήρας αποτελεί μια εξέλιξη του δίλιτρου κινητήρα των εκδόσεων «45s» της AMG, ο ίδιος κινητήρας που είχε για χρόνια το ρεκόρ περισσότερων ίππων ανά λίτρο (πριν το καταρρίψει η AMG One). Στο ήπιο υβριδικό σύνολο της C43, έχει μια πιο… πολιτισμένη αίσθηση σε σχέση με π.χ. την «πολεμική» CLA 45s, αλλά η δύναμη είναι εκεί και με το παραπάνω. Το σύστημα κίνησης βρίσκεται σε τέλεια αρμονία με το αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων (με αρκετά κοντές αρχικές σχέσεις) αλλά και το σύστημα τετρακίνησης 4Matic, για να προσφέρουν δυναμικές επιδόσεις, με το 0-100 να χρειάζεται λιγότερα από 4,5 δευτερόλεπτα σε πραγματικές συνθήκες, ενώ οι ρεπρίζ του είναι παραπάνω από ικανοποιητικές σε κάθε περίσταση. Ο ήχος της εξάτμισης είναι αρκετά συνεσταλμένος, αλλά μερικά «σκασίματα» από τα ηχεία βοηθούν την κατάσταση για τους επιβάτες.

Πέρα όμως από τον δυνατό κινητήρα, η C43 έχει έναν «άσο στο μανίκι» που δεν προσφέρει κανένας ανταγωνιστής στην κατηγορία: ένα έξυπνο σύστημα τετραδιεύθυνσης, που βελτιώνει δραματικά τόσο την ευελιξία της μέσα στην πόλη, μειώνοντας τον κύκλο στροφής, όσο και την αίσθηση πρόσφυσης όταν κινείσαι γρήγορα, επιτρέποντας στο αμάξωμα να αλλάζει κατεύθυνση σχεδόν ακαριαία χωρίς να ακούγεται το παραμικρό από τα ελαστικά. Σε αυτό βέβαια σημαντικό ρόλο παίζει το άμεσο τιμόνι που προσφέρει αρκετό feedback για να «επικοινωνείς» με το οδόστρωμα αλλά και το καλοστημένο σύστημα ρυθμιζόμενων αναρτήσεών του που περιορίζει σημαντικά τις κλίσεις του αμαξώματος, αλλά –ως έναν βαθμό– εις βάρος της άνεσης, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και η πιο μαλακή ρύθμιση δεν αρκεί για κάποιες γειτονιές της Αθήνας, ειδικά με το χαμηλό προφίλ στα ελαστικά. Ένα μικρό τίμημα, βέβαια, για μια τόσο απολαυστική εμπειρία οδήγησης.

More than enough

Μετά από μερικές μέρες με τη C43 και έχοντας οδηγήσει στην πόλη, στα βουνά αλλά ακόμη και στην πίστα, καταλήγεις εύκολα στο συμπέρασμα πως πρόκειται για ένα απόλυτα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο με μια ιδιαίτερη… μετριοφροσύνη. Είναι ταχύτατο σε κάθε συνθήκη, προσφέρει εξαιρετικές τεχνολογίες για την οδήγηση αλλά και τους επιβάτες, για τους οποίους μάλιστα προσφέρει άφθονο χώρο μέσα στη καμπίνα. Στους δημόσιους δρόμους, οι 421 ίπποι είναι παραπάνω από αρκετοί για καθημερινές μετακινήσεις και ταξίδια, ενώ σε μια διαδρομή με κλειστές στροφές ξυπνά η «AMG» μέσα της και γίνεται ένα εργαλείο ακριβείας. Μπορεί να μην έχω οδηγήσει ακόμη την κορυφαία έκδοση, αλλά αισθάνομαι πως η C43 είναι το… sweet spot στην γκάμα της C-Class.

Turbo Electrified: Από τη Formula 1 στους δρόμους

Η Mercedes έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του πρώτου αυτοκινήτου παραγωγής στον κόσμο που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό turbo, ανακοινώνοντας τη Mercedes-AMG C43. Αυτή διαθέτει την τεχνολογία E-Turbo της Garrett, που κάνει το αυτοκίνητο πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό. Ακούγαμε εδώ και καιρό για τα ηλεκτρικά turbo και τα είχαμε δει να χρησιμοποιούνται με εξαιρετικά αποτελέσματα στους αγώνες της Formula 1, αλλά επιτέλους, ήρθε η ώρα να τα δούμε και στον πραγματικό κόσμο.

Ο κινητήρας M139l της C43 είναι ένας turbo, ήπιος υβριδικός τετρακύλινδρος κινητήρας 2.0 λίτρων με ισχύ 408 ίππων με δυνατότητα αύξησης της απόδοσης χρησιμοποιώντας τον ήπιο υβριδικό κινητήρα 48V κατά 13 ίππους. Συγκριτικά, ο ίδιος βασικός κινητήρας M139 με συμβατικό στροβιλοσυμπιεστή και χωρίς υβριδική υποβοήθηση έχει ισχύ 382 ίππων.

Μία ακόμη τεχνολογία που χρησιμοποιείται στους αγώνες (αλλά έχει εφαρμοστεί ξανά στον V8 της AMG) είναι η μείωση της τριβής των πιστονιών μέσα στον θάλαμο καύσης χάρη σε μια ειδική επικάλυψη στο εσωτερικό των κυλίνδρων. Ταυτόχρονα, διαθέτει ψεκασμό βενζίνης δύο σταδίων που συνδυάζει τόσο άμεσο ψεκασμό όσο και πολλαπλή έγχυση.

Αλλά αυτά τα χαρακτηριστικά θέτουν τα θεμέλια για το αποκορύφωμα του κινητήρα, που είναι το e-turbo της Garrett, που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για να διατηρεί την ώθηση ανά πάσα στιγμή και παράγει ηλεκτρική ισχύ σε συνθήκες σταθερού γκαζιού. Αυτή η ηλεκτρική ισχύς μπορεί στη συνέχεια να εφαρμοστεί στην ήπια υβριδική γεννήτρια 48V για να αυξηθεί η ισχύς του κινητήρα όταν απαιτείται.

«Ο καταλύτης για το E-Turbo είναι το κύμα των ηλεκτροκίνητων κινητήρων που αναπτύσσονται στη βιομηχανία», δήλωσε ο Craig Balis, επικεφαλής τεχνολογίας της Garrett στην ανακοίνωση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της έκθεσης αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης. «Τα ηλεκτροκίνητα υβριδικά συστήματα μετάδοσης κίνησης είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία στη βιομηχανία, που προβλέπεται να αυξηθεί σε περισσότερο από το 40% όλων των οχημάτων τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια». Ο συνδυασμός ηλεκτρισμένης υπερσυμπίεσης με ήπια υβριδική-ηλεκτρική κίνηση συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης κατά 10%, ενώ ενισχύει την ιπποδύναμη και τη ροπή, είπε. Η προσθήκη ενός ηλεκτροκινητήρα στο turbo που κινείται με εξάτμιση δίνει στη συσκευή 4 φορές ταχύτερη μεταβατική απόκριση, πρόσθεσε ο Balis.

Το ηλεκτρικό μοτέρ μέσα στο turbo οδηγεί απευθείας τον άξονά του, επιταχύνοντας τον τροχό του πριν η ροή των καυσαερίων αναλάβει την κίνηση με συμβατικό τρόπο, καθώς αυξάνονται οι στροφές του κινητήρα. Αυτό βελτιώνει σημαντικά την απόκριση απευθείας από το ρελαντί και σε όλο το εύρος στροφών, βοηθώντας τον κινητήρα καύσης να αντιδρά πιο αυθόρμητα στην είσοδο του πεντάλ γκαζιού ή με απλά λόγια εξαφανίζοντας το turbo-lag.

Το turbo της C43 περιστρέφεται με ταχύτητες έως και 175.000 σ.α.λ., αλλά η Garrett έχει σχεδιάσει τα E-Turbo της για ακόμη υψηλότερες ταχύτητες (πάνω από 200.000 σ.α.λ. σύμφωνα με την εταιρεία).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος σε σειρά

Turbo, άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα 1.991κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 421 ίπποι στις 6.750 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 500 Nm στις 5.000σ.α.λ.

Μετάδοση

Κίνηση στους τέσσερις τροχούς 4Matic

Αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων AMG SPEEDSHIFT MCT

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 250 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 4.3”

Μέση κατανάλωση

Κατασκευαστή (WLTP): 8,9-9,2 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 10,5 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO2: 203 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

66 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.791 x 1.824 x 1.437

Μεταξόνιο 2.865 χλστ.

Βάρος 1.735 κιλά

Τιμή αγοράς

Από 84.700€

