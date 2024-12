Δοκιμή Mini Cooper S: The fun is back!

Σε μια κατηγορία που τα μοντέλα λιγοστεύουν ανησυχητικά, η Mini κρατά τον θρύλο των hot hatch ζωντανό με το νέο Cooper S

Τα supermini επιδόσεων στην αγορά μας είναι πλέον τόσα λίγα, που μπορείς να τα μετρήσεις με τα δάχτυλα του ενός χεριού. Η Mini όμως δεν τα παρατάει εύκολα και συνεχίζει να προσφέρει το δίλιτρο Cooper S της, για τους… τελευταίους των hot hatches. Στην τέταρτη πλέον γενιά του, το Cooper S γιορτάζει όλα τα χαρακτηριστικά που το έκαναν να ξεχωρίσει την τελευταία εικοσαετία, φέρνοντάς τα στον 21ο αιώνα.

All about style

Σχεδιαστικά, το νέο Mini μπορεί να εκμοντέρνισε την εμφάνισή του, αλλά δεν έχασε καμία από τις λεπτομέρειες που το χαρακτηρίζουν, όπως τα στρογγυλά εμπρός φώτα ή η άμεσα αναγνωρίσιμη σιλουέτα του. Το αμάξωμα βέβαια απέκτησε μερικές νέες γωνίες και δεν είναι πλέον τόσο στρογγυλεμένο. Τα πίσω φώτα έγιναν τριγωνικά και μπορούν να αλλάζουν σχήμα φωτίζοντας διαφορετικά LED στοιχεία στο εσωτερικό τους και το όνομα του μοντέλου απλώνεται ανάμεσά τους.

Στο εσωτερικό, ακόμη και αν συνεχίζεται η αρχή της μεγάλης στρογγυλής οθόνης στο κέντρο της κονσόλας, η αναβάθμιση είναι εμφανής και η προσέγγιση άκρως μινιμαλιστική, με μια αυξημένη αίσθηση ποιότητας. Μερικοί διακόπτες αεροπορικού τύπου κάτω από την οθόνη προσθέτουν μια νότα νοσταλγίας, ενώ οι επενδύσεις είναι εκκεντρικές, με ένα ανακυκλωμένο ύφασμα με αρκετά σκληρή υφή να καλύπτει ταμπλό και πόρτες. Η τρίτη ακτίνα στο –κάπως χοντροκομμένο– τιμόνι είναι ένας ιμάντας, ενώ ένα heads-up display δίνει στον οδηγό τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες.

«Καινούργιο»

Στη νέα γενιά του Mini Cooper συναντάμε κάτι ασυνήθιστο: Ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα χρησιμοποιούν μια νέα πλατφόρμα, οι θερμικές εκδόσεις βασίζονται στο σασί της προηγούμενης γενιάς. Με άλλα λόγια, η Μini επένδυσε στην ηλεκτροκίνηση και κράτησε την παραδοσιακή συνταγή της για το βενζινοκίνητο μοντέλο. Και ο κινητήρας αποτελεί εξέλιξη της προηγούμενης γενιάς, με αυξημένη ισχύ και παρόμοια επίπεδα ρύπων. Μπορεί λοιπόν σε κάποιους να φανεί σαν μια επιπόλαιη κίνηση ώστε να απλώς να… διατηρήσουν τον τίτλο Cooper S, αλλά η αλήθεια είναι πως ακόμη και έτσι πρόκειται για ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο (αφού και η προηγούμενη γενιά του είναι εξαιρετική).

Με 204 ίππους και 300 Nm ροπής, μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλη τη δύναμή του, η οποία μάλιστα είναι διαθέσιμη από τις 1.500 στροφές ανά λεπτό! Έτσι, έχει ένα ζωηρό και ιδιαίτερο χαρακτήρα, που, σε συνδυασμό με το τιμόνι του που είναι αρκετά βαρύ και ακριβές (και δίνει περισσότερο feedback όσο ταχύτερα κινηθείς), το κάνει πραγματικά ευχάριστο στην οδήγηση.

Ταυτόχρονα, έχει μια νεόγνωρη «ωριμότητα» χάρη στο σύστημα αναρτήσεών του, όπου είναι εμφανές πως έχει «βάλει» το χέρι της η μητρική εταιρεία BMW. Προσφέρει άριστο έλεγχο του αμαξώματος με μικρές κλίσεις, ενώ είναι προσβλέψιμο και ευκίνητο και, μάλιστα, χωρίς να θυσιάζει σημαντικά την άνεση των επιβατών, σε σχέση με άλλα μοντέλα. Και όταν επιλέξεις το πρόγραμμα οδήγησης go-kart και ξεκινήσεις να το πιέζεις σε μια βουνίσια διαδρομή, έρχεται η πρώτη –και μόνη– απογοήτευση για εμένα: δεν μπορείς να αλλάξεις χειροκίνητα τις ταχύτητες – ο λεβιές ταχυτήτων δεν έχει +/- και πίσω από το τιμόνι δεν υπάρχουν αυτάκια.

Αυτή η πολυτέλεια είναι πλέον αποκλειστική για την κορυφαία έκδοση John Cooper Works. Βέβαια, χάρη στην εξαιρετική απόκριση του αυτόματου κιβωτίου Steptronic, η παραπάνω απουσία συνηθίζεται και το αυτοκίνητο βρίσκεται πάντα στο ιδανικό φάσμα στροφών, είτε οδηγείς γρήγορα είτε οικονομικά.

Τελικά το go-kart mode είναι μια εύστοχη ονομασία για ένα από τα προγράμματα οδήγησης, αφού είναι σαν να οδηγείς καρτ: τόσο από την αίσθησή του στον δρόμο όσο και από το γεγονός ότι έχεις μονάχα ένα τιμόνι και δύο πετάλια. Ακόμη και αν δεν διαφέρει ιδιαίτερα από την προηγούμενη γενιά του, παραμένει απολαυστικό στην οδήγηση και πρόθυμο να κινηθεί γοργά οπουδήποτε.

All my friends are dead

Η πρώτη γενιά του Mini Cooper S κυκλοφόρησε πριν από 23 χρόνια, όταν αναγεννήθηκε η μάρκα. Από τότε μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, η κατηγορία ήταν γεμάτη hot-hatch και ο ανταγωνισμός ήταν εντυπωσιακός: Fiesta ST, i20 N, Fabia RS, Clio RS, 208 GTi, Corsa OPC. Κάθε νέο μοντέλο ανέβαζε τον πήχυ ψηλότερα. Πλέον, τα hatchback επιδόσεων είναι τετρακίνητα και τοποθετούνται μια κατηγορία «πάνω» από άποψη διαστάσεων, με τους κατασκευαστές να στρέφονται στην ηλεκτροκίνηση για την κατηγορία Β. Η Mini, βέβαια, «παίζει διπλό ταμπλό», καθώς δίπλα στο δίλιτρο Cooper S, προσφέρει και το ηλεκτρικό Cooper SE για τους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους πελάτες της. Οδηγώντας τα μάλιστα back-to-back, το δίλημμα «ποιο από τα δύο θα έπαιρνες» είναι απρόσμενα δύσκολο.

Tεχνικά Χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος σε σειρά

Turbo, άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα 1.998 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 204 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 300 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων Steptronic

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 242 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 6.6”

Μέση κατανάλωση

Κατασκευαστή (WLTP): 6,1-6,4 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 8,5 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO2: 138-142 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

44 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 3.876 x 1.744 x 1.432

Μεταξόνιο 2.495 χλστ.

Βάρος 1.360 κιλά

Τιμή αγοράς

Από 30.870€

