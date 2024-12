Αποχωρεί ο Πέρες από τη Red Bull

Η φημολογία που θέλει τη Red Bull και τον Σέρχιο Πέρες να παίρνουν… διαζύγιο επιβεβαιώθηκε, καθώς ο Μεξικανός οδηγός θα αποχωρήσει από την αυστριακή ομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο «Τσέκο» υπέγραψε νέο συμβόλαιο, διάρκειας 1+1 έτους, στις αρχές Ιουνίου, το οποίο θα τον κρατούσε στη Red Bull για το 2025, ενώ θα υπήρχε οψιόν για το 2026. Όμως, ο 34χρονος «πιλότος» δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες των ανθρώπων της ομάδας με τις εμφανίσεις του μετά την υπογραφή του συμβολαίου, με αποτέλεσμα να καταταγεί όγδοος στη βαθμολογία των οδηγών. Η εξαίρεση ήταν το γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν, όπου ο Πέρες ήταν καλύτερος από τον (Ολλανδό «ομόσταυλό» του και -πλέον- τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή) Μαξ Φερστάπεν και διεκδικούσε άνοδο στο βάθρο, το οποίο, ωστόσο, έχασε εξαιτίας της σύγκρουσής του με τη Ferrari του Κάρλος Σάινθ στον προτελευταίο γύρο.

Ο Μεξικανός συγκέντρωσε μόλις 49 βαθμούς στα τελευταία 18 γκραν πρι, ενώ πανηγύρισε μόλις τέσσερα βάθρα εν συγκρίσει με τα 14 του Φερστάπεν. Ο Πέρες ήταν ο μόνος οδηγός μεταξύ αυτών από τις τέσσερις «μεγάλες» ομάδες του πρωταθλήματος που δεν σημείωσε νίκη. Η… κατρακύλα του Σέρχιο Πέρες είχε σαν αποτέλεσμα η Red Bull να καταταγεί τρίτη στους κατασκευαστές, μένοντας 77 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια McLaren.

Η επίσημη ανακοίνωση για τον Πέρες έχει ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του, με τον Λίαμ Λόσον να είναι ο πιο πιθανός αντικαταστάτης του Μεξικανού και νέος «ομόσταυλος» του Φερστάπεν. Ο Νεοζηλανδός πήρε τη θέση του Αυστραλού Ντάνιελ Ρικιάρντο στην RB για τα τελευταία έξι γκραν πρι του 2024 και πραγματοποίησε ορισμένες εξαιρετικές εμφανίσεις.

Η ανακοίνωση της Red Bull:

🗣️ “From the moment Checo joined in 2021 he proved himself to be an extraordinary Team player, helping us to two Constructors’ titles.

“He will always be an extremely popular Team member and a treasured part of our history. Thank you, Checo.”

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 18, 2024