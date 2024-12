Φόρμουλα 1 – Επίσημο: Liam Lawson αντί Πέρες στη Red Bull

Ο νεαρός Liam Lawson είναι ο εκλεκτός της Red Bull που θα πάρει τη θέση του Σέρχιο Πέρες δίπλα στον Φερστάπεν στο grid της Φόρμουλα 1

Τέλος στο σίριαλ αντικατάστασης του Σέρχιο Πέρες στη Red Bull έβαλε η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας. Το «γυαλί» μεταξύ Red Bull και Πέρες είχε ραγίσει εδώ και καιρό, με τον Μεξικανό ουσιαστικά να πληρώνει τα «σπασμένα» και την απώλεια του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, χάρη στην πολύ κάτω του αναμενόμενου απόδοσή του.

Όλα έδειχναν πως τη θέση του Πέρες στο grid δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν θα έπαιρνε ένας από τους οδηγούς της RB, με τη Red Bull να επιλέγει άλλη μια φορά να «ανεβάσει» έναν οδηγό από τη «μικρή» ομάδα. Αυτός θα ήταν ή ο Ιάπωνας, Yuki Tsunoda, ή ο Liam Lawson, με τη Red Bull τελικά να καταλήγει στον τελευταίο.

Ο νεαρός Lawson εντυπωσίασε με την απόδοσή του το 2023, όταν του ζητήθηκε να αντικαταστήσει προσωρινά τον Ντάνι Ρικιάρντο μετά από ατύχημα του τελευταίου στο GP της Ολλανδίας. Πήρε μέρος σε 5 αγώνες στο υπόλοιπο της σεζόν, τερματίζοντας 9ος στο GP της Σιγκαπούρης.

Το επικεφαλής της ομάδας της Red Bull, Christian Horner, δήλωσε: «Οι επιδόσεις του Liam κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του στη Visa Cash App Racing Bulls έχουν δείξει ότι δεν είναι μόνο ικανός για αποτελέσματα, αλλά ότι είναι επίσης ένας πραγματικός μαχητής που δεν φοβάται να τα βάλει με τους καλύτερους και βγει κερδισμένος».

BREAKING: Liam Lawson to race for Red Bull in 2025 #F1 pic.twitter.com/xOf9w4uPgu

— Formula 1 (@F1) December 19, 2024

