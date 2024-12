Η Formula E έβαλε στοίχημα 240.000€ με τον Φερστάπεν… και το έχασε

Η Formula E θα διαθέσει 240.000 ευρώ σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, ύστερα από ένα στοίχημα για το αν ο Μαξ Φερστάπεν θα κατακτούσε για τέταρτη διαδοχική χρονιά τον τίτλο των οδηγών στη Φόρμουλα 1.

Υπενθυμίζεται ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Formula E, Τζεφ Ντοντς, είχε υποσχεθεί το Φεβρουάριο να πληρώσει το εν λόγω ποσό, εάν ο Φερστάπεν δεν κατάφερνε να στεφθεί γι’ ακόμη μια χρονιά παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο CEO του πρωταθλήματος με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έβαλε το συγκεκριμένο στοίχημα, σε μια προσπάθεια να τονίσει το πόσο… προβλέψιμη αισθανόταν ότι ήταν η Φόρμουλα 1, σε σύγκριση με τη Formula E. Τελικά ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο στο γκραν πρι του Λας Βέγκας, ωστόσο ο Ντοντς αποφάσισε να δωρίσει τα χρήματα ούτως ή άλλως.

Έτσι, οι 240.000 ευρώ θα μοιραστούν ισόποσα σε δύο φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Ο ένας είναι το “Wings For Life”, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συνεργάζεται με τη Red Bull και ο οποίος στοχεύει στο να βρει θεραπεία για τους τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού. Ο δεύτερος είναι ο ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός “More Than Equal”, συνιδρυτής του οποίου είναι ο παλαίμαχος οδηγός της Φόρμουλα 1, Ντέιβιντ Κούλθαρντ, που προσπαθεί να δώσει περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες που ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Απώτερος στόχος του “More Than Equal” είναι να βρει και να εξελίξει την πρώτη γυναίκα που θα στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Φόρμουλα 1.

