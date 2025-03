Χάμιλτον: «Είμαι ένας και μοναδικός. Μη με συγκρίνετε με άλλους»

Ο Θεός έφτιαξε έναν Λιούις Χάμιλτον και μετά έσπασε το… καλούπι, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο τον βρετανό superstar της F1 και της Ferrari

Δε μάσησε τα λόγια του ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ευλόγησε τα γένια του μιλώντας στο Time Magazine. Ο 7 φορές πρωταθλητής της Formula 1 δημιούργησε τεράστιο «ντόρο» με τη μετακόμισή του στην ομάδα της Ferrari, ενώ δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει τα μέχρι τώρα κατορθώματά του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όσους τον αμφισβητούν.

Ωστόσο, το μέλλον αναμένεται ακόμη πιο συναρπαστικό, με τον Χάμιλτον να στοχεύει στο να γίνει ο νούμερο 1 οδηγός F1 όλων των εποχών, κάτι που κάνει τους -ήδη υπεραισιόδοξους- Tifosi να μετρούν τις μέρες για την έναρξη της νέας σεζόν με ακόμα μεγαλύτερη ανυπομονησία.

Lewis Hamilton said this with meaning 🗣️ pic.twitter.com/713HW2YnUD

